Neobvyklá spirálová záře, která upoutala pozornost astronomů i laiků, se nedávno objevila na evropské obloze. Fascinující jev zachycený nad severskými zeměmi vyvolal řadu spekulací. Jeho původ však není záhadný, jak se mohlo zdát na první pohled. Příčinou jasného světla byla raketa Falcon-9 společnosti SpaceX.

Spirála ozářila oblohu nad Islandem i Norskem. | Foto: se svolením Šang Janga

Pozoruhodné spirálové světlo, které dokonce zastínilo i polární záři, mohli začátkem března spatřit lidé ve severní Evropě. „Pouhým okem jsme viděli bílé světlo, ale můj fotoaparát odhalil krásnou modrou barvu,“ sdělila serveru Space Weather Bettina Begtoftová, která jev zachytila nad Norskem.

Snímek spirálové záře nad Norskem, který pořídila Bettina Begtoftová:

„Bylo to fantastické. Úkaz byl jasně vidět i díky bezoblačné obloze,“ uvedla Begtoftová pro časopis Newsweek. Časosběrný snímek záře zveřejnil na Instagramu i nezávislý astronom Olivier Staiger.

Pozorovatelé v první moment netušili, o co se jedná, a někteří podle příspěvků na sociálních sítích spekulovali, zda by to mohla být mimozemská loď. Vysvětlení však bylo mnohem prozaičtější. Příčinou jasného světla byla raketa Falcon-9 společnosti SpaceX, kterou založil miliardář Elon Musk. Konkrétně jej způsobil vyřazený motor.

Na obloze lze pozorovat i zvláštní kruhy v oblacích:

Astronomové pro server LiveScience vysvětlili, že část rakety při odpojení a pádu začne ve volném prostoru rotovat, což má stejný vliv i na motorem vypouštěné výfukové plyny tvořené převážně vodou a oxidem uhličitým. Plyny ve vesmíru následně vytvoří oblak, který ozáří sluneční paprsky, čímž se stává viditelným během noční oblohy na Zemi.

„Spirála bývá viditelná kvůli zvýšené aktivitě Slunce v patřičnou dobu. Dochází k tomu neustále, ale všimneme si toho pouze při silnějším slunečním záření,“ uvedl pro Newsweek odborník na kosmické inženýrství Craig Underwood z Univerzity v Surrey.

Spirála nad Aljaškou v roce 2023.Zdroj: se svolením Phys.org/Christopher Hayden

Podle vědců se jedná o dočasný a neškodný jev. To potvrdil i další pozorovatel Šang Jang, který spirálovou záři vyfotil nad Islandem. „Vypadalo to, jako by se spirála přibližovala k nám. Trvala asi pět minut, než zmizela,“ uvedl pro časopis Newsweek.

Častěji pozorovaná záře

Astronomové mají pro tento jev dokonce i název, říkají mu „spirála SpaceX“. Není to totiž poprvé, co jej spatřili. Zpravidla vzniká téměř pokaždé, když rakety letí na misi do vesmíru.

„Úkaz bývá pozorovatelný, když rakety Falcon-9 společnosti SpaceX vynáší do vesmíru malé satelity,“ uvedla pro Newsweek Valerie Rapsonová ze Státní univerzity v New Yorku. Podle serveru Space.com se tentokrát jednalo o misi Transporter 10, při které raketa nesla 53 satelitů.

Spirálová záře byla vidět i loni nad Aljaškou:

Zdroj: Youtube

Spirálu SpaceX bylo možné pozorovat v minulosti například nad Havají, Aljaškou, Novým Zélandem nebo východní Afrikou.

Pozoruhodné nebeské úkazy

