Obrovský asteroid Apophis se podle nových výpočtů v blízké budoucnosti nakonec Zemi vyhne. V případě, že by situace byla jiná, NASA, ESA a další mezinárodní vesmírné agentury mají plán, jak by lidstvo před hrozbou varovaly. Také počítají s nutnou obranou.

Planetka Apophis – o velikosti zhruba čtyř fotbalových hřišť – do Země v dubnu 2029 nenarazí. Astronomové z americké Národní observatoře Kitt Peak zveřejnili v odborném časopise Planetary Science Journal studii s novými výpočty, podle kterých vesmírný 335metrový kolos mine planetu i v následujících desítkách let.

Včasné varování

V případě opačného scénáře by se lidé o blížící hrozbě dozvěděli s předstihem. „V současnosti mají astronomové vytvořený funkční a v podstatě celosvětový systém předávání dat o objevu nových „podezřelých“ asteroidů,“ uvedla pro Deník ředitelka Observatoře Kleť Jana Tichá.

Dodala, že jeho funkčnost vědci ověřili zachycením malých těles před střetem se Zemí. „V USA sídlí celosvětová centrála pro sledování planetek Minor Planet Center, od níž přebírají data výpočetní centra pro určení pravděpodobností střetů planetek se Zemí spadající pod americké a evropské kosmické agentury NASA a ESA,“ sdělila Tichá.

Výpočetní centra v případě možné hrozby uvědomí Mezinárodní síť varování před planetkami (IAWN) – jejíž signatářem je i Observatoř Kleť – jako součást Úřadu OSN pro vesmírné záležitosti, který následně informuje představitele jednotlivých členských států.

Evropská unie aktivuje takzvaný mechanismus civilní obrany Unie. V Česku by tak v pohotovosti byl Hasičský záchranný sbor ČR. Na základě velikosti asteroidu, jeho složení a času do střetu by mohly nastat různé scénáře. „Od pouhého varování, aby lidé neopouštěli budovy a nestáli u oken, přes evakuaci určitého území, zaprášení atmosféry Země a mnoha let takzvané jaderné zimy, až po konec civilizace,“ řekla Tichá.

NASA úspěšně zkouší vychýlit trajektorii asteroidů pomocí sond:

Ředitelka observatoře ubezpečila, že ačkoliv Česká republika v Národní analýze rizik zmiňuje i jako jedno ze 72 rizik střet s kosmickým tělesem, nepatří do dvacítky nejpravděpodobnějších.

Zabránění katastrofě

Katastrofický střet planetky se Zemí je díky monitoringu obecně málo pravděpodobný. Pokud by však došlo na nejhorší, agentury mají plány na obranu proti asteroidům.

Vedoucí Úřadu pro koordinaci planetární obrany NASA Lindley Johnson pro Business Insider sdělil, že pro úspěšné zabránění apokalypsy úřady potřebují zachytit blížící se objekt alespoň pět až deset let předem.

Pro zneškodnění nebezpečí pak zkusí na základě úspěšné mise z roku 2021 vychýlit trajektorii planetky pomocí nárazu bezpilotní sondy. Další možností je takzvaný gravitační traktor, který díky gravitační síle vytáhne těleso z jeho dráhy. NASA taky pracuje na technice využívající k posunu dráhy iontový paprsek.

Pokud by však organizace měly méně než pět let času, mohly by zkusit těleso zničit, aby minimalizovaly a rozptýlily dopad. V případě, že by hrozbě čelily pouze několik měsíců, záchrana by byla spíš nemožná.

Nicméně tyto scénáře by neměly nikdy nastat, jelikož IAWN vyhledává planetky blížící se k Zemi na desítky i stovky let předem.

Vesmírné bombardování

Co znamenají pojmy: Meteorit je kosmické těleso, které dopadlo na povrch planety. Meteoroid je malá částice z komety nebo asteroidu obíhajícího kolem Slunce. Meteor je světelný jev, který vzniká při vstupu meteoroidu do zemské atmosféry. Planetka, nepřesně asteroid, je malé pevné těleso bez atmosféry obíhající po samostatných drahách kolem Slunce.

Podle NASA je Země denně bombardovaná více než stovkou tun vesmírného prachu o velikosti zrn písku. Na povrch pak ročně dopadnou tisíce meteoritů. Vesmírné kameny menší než 25 metrů však shoří při vstupu do atmosféry a nezpůsobí žádné nebo jen malé škody.

Jednou za rok narazí do zemské atmosféry asteroid o velikosti automobilu, který vytvoří působivou ohnivou kouli a shoří dřív, než dosáhne povrchu. Zhruba jednou za dva tisíce let dopadne na Zemi meteorit o velikosti fotbalového hřiště a způsobí značné škody.

NASA dále napsala, že pouze jednou za několik milionů let se objeví objekt natolik velký, aby ohrozil pozemský život. Důkazem těchto událostí jsou impaktní krátery na Zemi, Měsíci a dalších planetárních tělesech.

Jak vypadá povrchu asteroidu Bennu?

Největším známým potenciálně nebezpečným asteroidem je Toutatis o průměru 2,5 kilometru, který proletěl kolem Země v roce 2016 a další průlet se očekává nejdřív v roce 2069. Prozatím zvýšené nebezpečí platí v případě planetky Bennu, která by mohla Zemi zasáhnout za 159 let, čímž by vyvolala explozi rovnající se síle dvaceti čtyř jaderných bomb. Podle studie z roku 2021 je však pravděpodobnost, že k srážce skutečně dojde, pouze jedna ku 2700.

Pro srovnání, asteroidy obíhající pás mezi Marsem a Jupiterem – které nepředstavují pro Zemi žádnou hrozbu – mohou mít průměr až 940 kilometrů.