Vypadá jako polární záře, ale není. Nad magickým úkazem Steve zůstává rozum stát

Experti se dlouho dobu snažili přijít na to, co vlastně ve skutečnosti je doposud neznámý světelný úkaz pojmenovaný Steve. Původně ho označovali za zvláštní typ polární záře. V současném výzkumu zjistili, že je to něco zcela jiného.

Steve zachycený v Kanadě. Oproti polární záři se vyskytuje jižněji, má jiné zbarvení a tvar linie. | Foto: Wikimedia Commons, NASA Goddard Space Flight Center, volné dílo