Američtí vědci z Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA) řeší novou záhadu na rudé planetě. Zmátl je dokonale kruhový tvar písečných dun, které zachytila sonda Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) při rutinním pořizování snímků povrchu Marsu.

Podivné kruhy zamotaly hlavy vědcům. | Foto: NASA/JPL-Caltech/University of Arizona

Písečné duny nejsou na Marsu ničím neobvyklým. Vědce na nových snímcích ale zarazilo zejména to, jak byly tvarované. Dosud se nepodařilo přijít na to, co onen tvar způsobilo.

Kosmická sonda Mars Reconnaissance Orbiter americké agentury NASA zachytila duny při fotografování námrazy na konci marťanské zimy. Bližší pohled ukazuje, že přesypy nejsou úplně přesnými kruhy. Úkazy byly mírně asymetrické se strmými skluznými plochami na úsecích orientovaných na jih.

„To naznačuje, že písek se obecně pohybuje směrem na jih, ale větry mohou být proměnlivé,“ uvedla podle portálu studyfinds NASA. Kousek vyfotografovaného povrchu, na kterém se podivné jevy objevily, je taky zcela bez námrazy. Zatím vědci nezjistili, co mohlo díry na Marsu způsobit.

Marťanské písečné duny mění dle fotografií zachycených MRO tvar podle toho, jakým směrem vane vítr, což se mění sezonu od sezony.

V březnu 2018 udělala sonda fotografii podivně úhledně zarovnaných hromádek balvanů. NASA tyto snímky vysvětlila tak, že tvary způsobují střídající se cykly zmrazování a rozmrazování, které skály tlačí do úhledných tvarů. Podobný proces vědci pozorovali i v arktických oblastech na Zemi.

Jiné duny zachycené pomocí kamery HiRISE (High Resolution Imaging Science Experiment) byly ve tvaru půlměsíce.

Zamotaný provázek i kámen ve tvaru palačinky

Milovníci konspiračních teorií a výskytu mimozemšťanů na Marsu neúnavně nacházejí další a další zvláštní předměty nebo úkazy. Podobný podivný úkaz našla orbitální sonda v prosinci minulého roku. Z 251 kilometrů vyfotila něco, co vypadalo jako tvář medvěda. Skládala se z kruhu a dvou kráterů připomínajících oči. Na fotce bylo možné spatřit cosi jako nos ve tvaru písmene V, což byl ve skutečnosti sopečný či bahenní průduch.

Dalším zvláštním objektem, který byl zachycen na povrchu Marsu, byl zamotaný předmět, který vypadal jako provázek. Nakonec se zjistilo, že šlo o trosky přistávacího systému vozítka Perseverance, konkrétně kus rozřezané sítě z druhu polyesterového vlákna.

Předmět, který na povrchu Marsu zachytily kamery vozítka Perseverance.Zdroj: NASA/JPL-Caltech

Na Marsu snímky ukázaly i další bizarní úkazy, jako je skála ve tvaru palačinky, kámen ve tvaru stehenní kosti, neobvyklá formace kamení ve tvaru ryby, či kámen, do kterého měl být vykreslený tvar hlavy Donalda Trumpa. Naprostou většinu z nich dokázali odborníci objasnit.

Sonda Mars Reconnaissance Orbiter obíhá kolem Marsu od roku 2006. Je určena ke studiu geologie a klimatu rudé planety. Jejím úkolem je hledat vhodná místa k potencionálnímu budoucímu přistání a také k přenosu dat z misí zpět na Zemi. Je v ní umístěno hned několik druhů kamer, spektrometr, radiometr a také radar.

Kolem Marsu se od americké agentury rovněž pohybuje planetární sonda Mars Odyssey i umělá družice Mars Atmosphere and Volatile Evolution (MAVEN) Nad povrchem létá autonomní vrtulník Ingenuity. Z povrchu pak rudou planetu aktivně zkoumají dvě vozítka - Curiosity a Perseverance. Aktivní je tam také vozítko Zhurong, které vyslala Čínská národní vesmírná agentura (CNSA). Jeho cílem je prozkoumat půdu a veškerý obsah ledu na Marsu ale také provést průzkum minerálů a hornin.