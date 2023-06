Fenomén UFO (z anglického Unidentified Flying Object = neidentifikovaný létající objekt) se nevyhýbá ani České republice. Výsledky pozorování UFO nad naším územím se zabýval a sbíral Projekt Záře, za jehož zrodem stál záhadolog a publicista Vladimír Šiška se svými kolegy. Projekt shromažďoval a vyhodnocoval informace o anomálních jevech v České republice. Trval dlouhých 30 let, od roku 1992 do roku 2022. Skončil před rokem na jaře.

Doutníkovitý objekt, pozorovaný v roce 1979 nad italským Trevisem. Podobný v roce 1987 marně pronásledoval vrtulník Mi-24 tehdejší československé armády. | Foto: Se svolením Vladimíra Šišky

S Vladimírem Šiškou jsme si na téma pozorování UFO a objasněním záhad povídali. Autor několika knih v rozhovoru prozradil, že s ukončením projektu samozřejmě jeho zájem o výzkum výskytu UFO nekončí.

S kolegy jste pracoval na Projektu Záře, který trval 30 let. Můžete se s ročním odstupem, projekt skončil loni na jaře, za ním ohlédnout?

Dnes mohu s klidným svědomím říci, že jsme odvedli velmi dobrou práci. Zpracovali jsme více než 4 200 případů pozorování UFO nad naší zemí. Jednotlivé případy prošly podrobnou analýzou, a to nejen našich členů, ale tam, kde to bylo potřeba i odborníků. A to jsme zkoumali nejen fenomén UFO, ale i další záhadné jevy, například obrazce v obilí, spontánní uhoření lidí a další anomální jevy. Ohromnou práci odvedlo i dalších jedenáct členů našeho projektu.

Sběr a vyhodnocování informací o fenoménu UFO a následně i dalších záhadných jevech v Česku určitě nebylo jednoduchou záležitostí. Můžete krátce zmínit, jaký byl nebo je při tomto výzkumu postup?

Zavedli jsme postupně systém ohlašování pozorování UFO i dalších anomálních jevů přes webový dotazník. Ten již obsahoval základní nutné otázky, podle kterých bylo možné vše třídit a hodnotit. Hodnocení probíhalo vylučovací metodou, vždycky jsme se nejprve snažili najít a případně vyloučit takzvaná přirozená vysvětlení.

V případě potřeby jsme se obraceli na odborníky: astronomy, meteorology, profesionální fotografy či Řízení letového provozu a podobně. Mnoho případů jsme řešili spolu s hasiči, a to včetně experimentů. Na konci pak bylo zařazení každého případu do jedné z kategorií: A – známo vysvětlení, B – není dostatek informací, C - nelze najít žádné vysvětlení.

Italy vyděsil červený kruh na nebi. Podivný jev zachytil fotograf, o UFO nejde

V tabulce je obrovské množství zpracovaných událostí. Byl nějaký případ, který se tak nějak vymykal z řady nebo byl něčím specifický?

On vlastně každý případ je něčím zvláštní, specifický. Vysvětlené i neobjasněné případy jsme obvykle řadili do kategorií podle charakteristik. U těch vysvětlených třeba kategorie „šmouha“, protože ze spousty takových fotografií UFO se nakonec ukázalo, že jde o rozmazaný hmyz poletující v blízkosti objektivu, kterého si obvykle fotograf nevšimne.

Ale pak tu byly kategorie neobjasněných UFO. Například černé trojúhelníky, které se objevovaly po celém světě i u nás. Nikdy jsme se nedopátrali o co jde, i když často bylo podezření na vojenskou leteckou techniku, ale nikdy se to neprokázalo.

Na Táborsku zachycený podivný objekt na obloze v dubnu 2021.Zdroj: Se svolením Jiřího Skály

U kategorie velkých světelných koulí nám zase zůstalo podezření na dosud neznámý přírodní jev, objevují se totiž nápadně často v době slunečních bouří, kdy je rozkolísané zemské magnetické pole.

I když projekt Záře už skončil, vaše práce na tématu UFO a záhadné jevy nejspíš nekončí…

O záhady jsem se samozřejmě nepřestal zajímat. Jen pro mě skončila povinnost pečlivě vše zaznamenávat do databáze. Teď mohu věnovat čas jen tomu, co mě opravdu zaujme. A také mám více času na psaní. Po vydání závěrečné zprávy projektu Záře, která je k dispozici volně ke stažení zde, jsem se pustil do knihy, která by měla shrnout to nejzajímavější o UFO nad Čechami a na kterou se můžeme těšit letos po prázdninách.

Dá se říct, že je více pozorování fenoménu UFO nebo těch, co jsou takříkajíc planými poplachy a mají své racionální vysvětlení?

Ono je to vidět na statistice, těch neobjasněných případů je „jenom“ 3,58%. Ale objektivně musím říci, že objasněnost UFO je velmi závislá na schopnostech i vybavení badatelů, a také na kvalitě informací, které od pozorovatelů dostanou. A co se skrývá za těmi neobjasněnými případy? Nemůžeme jednoznačně říci, že jde o mimozemskou techniku. Ale nemůžeme jí ani jednoznačně vyloučit. Ostatně těch možností vysvětlení dosud neobjasněných případů je mnohem více, například ony dosud neznámé přírodní jevy.



Jakým případem se aktuálně zabýváte?

Mezi neobjasněnými případy bylo několik typických pozorování doutníkovitých objektů s neobvyklým chováním. Patří mezi ně i asi nejznámější případ z roku 1987, kdy takový objekt marně pronásledoval vrtulník Mi-24 tehdejší československé armády. Následně jsem zjistil, že velmi podobných případů se na světě odehrálo více. V roce 1979 nad italským Trevisem jej dokonce vyfotografoval průzkumný letoun.

V roce 1983 se objevil nad mořským pobřežím v Polsku. V roce 2004 se odehrál nad Pacifikem u jižní Kalifornie takzvaný „tic-tac incident“, kde šlo opět o doutníkovitý objekt se zakulacenými konci. A letos nad Aljaškou, Kanadou a USA byly mezi „balonovými UFO“ také dva nevysvětlené objekty válcovitého tvaru. To je zajímavá stopa, ne?

UFO v Roswellu dále rezonuje. Tamní muzeum ukazuje i pitvu mimozemšťana

Chystá se opět nějaký dlouhodobý projekt, podobný Záři?

Bohužel ne. Říkám bohužel, protože Záře byl ryze amatérský projekt, jehož náklady si badatelé hradili sami a dělali jej ve svém volném čase. Taková akce, náročná na čas i úsilí, se už asi nezopakuje. A bohužel jsem už nezaregistroval žádného dalšího dostatečně racionálního badatele, který by tomu chtěl věnovat tolik práce a času.

Vladimír Šiška Vladimír Šiška - záhadolog, publicista a vedoucí projektu pozorování UFO nad územím České republiky.Zdroj: Se svolením Vladimíra Šišky

- Publicista a záhadolog.

- Zabývá se záhadnými a špatně vysvětlitelnými jevy, neobjasněnými otázkami historie, zejména problematikou keltské kultury.

- Zakladatelem i vedoucí projektu Záře, který po 30 let shromažďoval a vyhodnocoval informace o anomálních jevech v České republice (1992 – 2022).

- Člen společnosti KPUFO Plzeň a Fantastic Facts Clubu.

- Autor a spoluautor několika knih a mnoha článků o nejrůznějších záhadách v časopisech i na webu.

- Knihy: UFO nad Čechami a Slovenskem (s V. Liškou a L. Lenkem - Bohemia, Praha 1993), UFO - návraty bohů? (s V. Liškou - Bohemia, Praha 1995), Keltské horoskopy (X-Egem, Praha 1998), Velká kniha tajemství a záhad (s J. Lenkovou, I. Mackerlem a J. Zemanem - Regia, Praha 2001). Velká kniha otázek a záhad (s J. Lenkovou, I. Mackerlem a J. Zemanem - Regia, Praha 2002), UFO, záhada 21. století (s V. Liškou - Rilancio, Praha 2009). Po březích Orlické přehrady (Regia, Praha 2021), UFO jako dobrodružství poznání - Černý drak, Bílovice 2022).