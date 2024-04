Vědci v australských křovinách našli ráj pro vesmírné nadšence. V Severním teritoriu u místa dopadu meteoritu narazili na skleněné úlomky, které obsahují velké množství vzácných vesmírných kovů. Při výzkumné činnosti díky tomu nemusí čekat na dovoz vzorků z okolních planet.

Vědci našli v kráteru po meteoritu vzácné prvky. Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock

Okolnosti vzniku Země a ostatních planet sluneční soustavy vědci nejradši zjišťují analýzou hornin z vesmíru. Získání vzorků z planet však stojí hodně peněz a času. Výhodnější je zkoumat meteority spadlé na Zemi, se kterými je zase jiný problém. Jsou nesmírně vzácné, a když už je výzkumníci najdou, jsou často kvůli průletu atmosférou zničené. I proto badatelé zajásali, když našli místo, kde se vyskytuje doslova vesmírný poklad - nezvykle moc kovů ze spadlého meteoritu.

Jak vypadají krátery Henbury v naživo?

V nové studii se vědecký tým vedený Aaronem J. Cavosiem z asutralské Curtin University zaměřil na místo Henbury crater field, kde před pěti tisíci lety dopadly meteority. Odborníci na místě našli celkem třináct kráterů. Na poli pak podle webu The Conversation v minulosti objevili vesmírné kameny, které označili jako IIIAB.

Vzácné prvky

Oblast se vědci rozhodli prozkoumat znovu. K jejich překvapení nyní na místě našli také fragmenty přírodního skla se zajímavým složením. Po analýze v laboratoři se ukázalo, že hrudky obsahují místní pískovec a také železo, nikl a kobalt. Tyto výsledky naznačily, že je sklo z deseti procent tvořené právě roztaveným meteoritem.

Podle expertů vznikly skleněné fragmenty v momentu, kdy rozžhavený meteorit dopadl na Zemi. Z vesmírného kamene se v ten moment oddělily kousky horniny, ze kterých se po ztuhnutí zformovaly hrudky velikosti palce. Takovému materiálu, který vznikne při úderu blesku nebo při dopadu meteoritu, říkají vědci přírodní sklo. Je podobné vulkanickému obsidiánu, jenž vzniká při sopečných erupcích.

Kromě výše zmíněných prvků ale úlomek obsahoval i jiné látky, které jsou na Zemi vzácné, jako je chrom a iridium. Tak vysoké množství prvků z meteoritů nebylo podle expertů nalezeno v žádném jiném australském kráteru. Díky nálezu zbytků meteoritů ve skle si jsou vědci jistí, že na místo opravdu dopadl asteroid.

Naděje z vesmíru

Badatelé v nové studii zveřejněné v časopise Geochimica et Cosmochimica Acta připomínají, že NASA v současné době zvažuje misi na dopravu vzorků hornin z Marsu. Vynaložit by na to měla zhruba jedenáct miliard dolarů. Slibují si také zajímavé poznatky z misí k Měsíci.

Zatím se však zaměřují na zkoumání přírodních skel po meteoritech. Kromě Austrálie je badatelé podle portálu Space Australia našli také v kráteru Kamil v Egyptě nebo v kráteru Wabar v Saúdské Arábii.

Jedním z nejznámějších impaktních kráterů je bezesporu ten, jenž před 66 miliony let spustil hromadné vymírání druhů, včetně dinosaurů. Zajímavostí je, že Chicxulubský kráter tvoří oproti meteorickému kráteru Henbury jen 0,1 procent kovů z meteoritu. A to i přesto, že vznikl dopadem největšího asteroidu, který Zemi zasáhl za posledních půl miliardy let a srážka se Zemí měla sílu více než miliardy jaderných bomb. Před několika lety se vědcům v Severní Dakotě podařilo najít drobné částečky asteroidu Chicxulub. Kousky asteroidu experti našli skryté v jantaru. Nález pomohl vědcům pochopit, co se na planetě dělo ve chvíli, kdy do ní asteroid narazil.