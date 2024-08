Dva američtí astronauti, kteří 5. června odletěli na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS), zůstanou na oběžné dráze až do začátku roku 2025. Dosavadní snahy o záchranu byly neúspěšné. „Domů poletí na palubě kosmické lodi Dragon spolu s dalšími dvěma členy posádky mise SpaceX Crew-9,“ uvedla NASA. Místo 8 dnů jsou na stanici už 11 týdnů.

Suni Williamsová a Butch Wilmore na stanici dorazili při testovacím letu kosmické lodi Starliner od společnosti Boeing. Kvůli důležitému vybavení modulu dokonce nechali na Zemi vlastní kufry s hygienou a dalšími potřebami. Podle stanice BBC modul i tak hlásil problémy už po cestě na ISS. Začalo unikat hélium, které vytlačuje palivo do pohonného systému a přestalo fungovat několik trysek.

Byť zástupci firmy Boeing zdůrazňovali, že je Starliner bezpečný i navzdory poruchám, NASA se rozhodla neriskovat. Modul se proto na Zemi v září vrátí bez posádky. „Lety do vesmíru jsou riskantní, a to i když jsou nejvíce zabezpečené a rutinní. A testovací let přirozeně není ani rutinní ani bezpečný. Je proto lepší, když posádka zůstane na stanici,“ řekl ředitel NASA Bill Nelson deníku The Washington Post.

| Video: Youtube

NASA byla na problémy připravená

Ukázalo se, že NASA s komplikacemi při zkušebním letu počítala. „Před několika lety jsme se rozhodli zajistit pro posádku potřebné zdroje, zásoby a výcvik pro případ, že by z jakéhokoli důvodu musela být na stanici delší dobu,“ řekla manažerka programu ISS Dana Weigelová stanici CNN.

Williamsová a Wilmore jsou tak plně vycvičení a můžou se zapojit do denních aktivit, výzkumu a experimentů na stanici i mimo ni. „Dokážou se pohybovat volně ve vesmíru, ovládají robotiku a všechny věci, které od nich potřebujeme,“ dodala Weigelová.

Díky výcviku proto pro oba Američany nebyl problém začlenit do současné šestičlenné mezinárodní posádky Expedice 71. Pomáhají kde je potřeba, provádějí údržbu vesmírné stanice, kontrolují hardware, organizují náklad a asistují při vědeckých experimentech a technických demonstracích. Už odpracovali asi 100 hodin na 42 různých experimentech.

| Video: Youtube

Jejich dny se příliš nezmění

Nyní je posádka Starlineru na stanici jako host, ale brzy se stane plnohodnotnou součástí další mise. Připojí se k posádce SpaceX Crew-9. Místo čtyř členů dorazí jen dva, aby se po půl roce mohli vrátit i s uvízlými astronauty. Na oběžnou dráhu dorazí 24. září lodí Crew Dragon od SpaceX.

Poté, co se Williamsová a Wilmore stanou plnohodnotnými členy mise na ISS, se jejich dny příliš nezmění. Naplno se ponoří do experimentů a údržby stanice a největší změna bude v tom, že budou jejich dny naplánované hodinu po hodině.