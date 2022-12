Nejlepší výhled na asteroid budou mít hvězdáři na jižní polokouli. K vidění je při pečlivém pozorování již od úterý 13. prosince. Na obloze jej mohli spatřit i lidé v Evropě a to až do 19. prosince. Evropská kosmická agentura (ESA) proto vyzývá amatérské astronomy, aby u příležitosti tohoto přiblížení vánoční asteroid, neboli planetku 2015 RN35, našli a vyfotografovali.

Vesmírné divadlo 2023: Lidé uvidí Venuši i magický trojúhelník, přiletí kometa

„Neříkáme tomu výzva jen tak pro nic za nic. 2015 RN35 nebude na obloze zářit tak jasně jako Betlémská hvězda před tisíciletími,“ uvedla agentura v příspěvku na blogu na svých internetových stránkách.

KLÍČOVÁ FAKTA O VÁNOČNÍM ASTEROIDU

Název: 2015 RN35 (Vánoční planetka)

Velikost: 60-140 metrů

Datum objevu: 9. září 2015

Největší přiblížení k Zemi: 679 800 kilometrů

Čas největšího přiblížení: 15. prosince 2022 v 03:10 SELČ.

Tento asteroid je menší než Socha Svobody, v astronomických měřítkách je tedy velmi drobný. „Co se týče průletů, při vzdálenosti necelého dvojnásobku vzdálenosti Měsíce se pravděpodobně nedostane na titulní stránky novin,“ dodává agentura.

ESA ale také uvedla, že teleskopy o průměru 30 centimetrů a větší by měly být schopny vánoční asteroid detekovat. „Použijte hashtag #ESAChristmasAsteroid na sociálních sítích a podělte se o své výsledky, které budeme sdílet na našem kanálu @esaoperations,“ nabádá amatérské astronomy vesmírná agentura.

Ohnivá koule nad Kanadou šokuje. Přepisuje teorie o vzniku Sluneční soustavy

Aby ESA pomohla amatérským i profesionálním astronomům odhalit vánoční asteroid, připravila sadu online nástrojů, která je všem k dispozici zdarma. Umožňuje lidem vizualizovat dráhu vesmírného kamene, včetně toho, kdy bude viditelné z různých míst na Zemi.

Sada nástrojů pro lov asteroidů zahrnuje nástroj pro plánování pozorování, nástroj pro zobrazení oblohy, nástroj pro vizualizaci dráhy a nástroj pro vizualizaci průletu. Další informace o tom, jak jej používat, naleznete zde.

Vánoční asteroid

Asteroid je pro vědce zajímavý zejména proto, že není příliš známý. Odborníci nevědí, z čeho se skládá, jak je přesně velký a zda se otáčí kolem své osy. Dokonce ani jeho dráhu neznají nijak zvlášť dobře, i když potvrdili, že přinejmenším v příštím století do Země nenarazí.

Vánoční asteroid, souhrnná data od Evropské kosmické agenturyZdroj: ESA

Stejná nejistota panuje i u statisíců dalších podobně velkých asteroidů. Zatímco téměř všechny obrovské planetky už vědci našli, většina planetek střední velikosti, jako je tato vánoční, na své objevení teprve čeká.

Odborníci se domnívají, že jich existuje několik set tisíc, a pokud by narazily do Země, mohly by v oblasti dopadu způsobit obrovské škody.

Jaký je rozdíl mezi asteroidem, meteoritem a jinými vesmírnými kameny?



Asteroid je velký kus horniny, který zůstal po srážkách na počátku sluneční soustavy. Většina z nich se nachází mezi Marsem a Jupiterem v hlavním pásu.



Kometa je hornina pokrytá ledem, metanem a dalšími sloučeninami. Jejich dráhy je odvádějí mnohem dále od sluneční soustavy.



Meteor je to, co astronomové nazývají světelným zábleskem v atmosféře, když úlomky shoří.



Samotné tyto úlomky se nazývají meteoroidy. Většina z nich je tak malá, že se vypaří v atmosféře.



Pokud se některý z těchto meteoroidů dostane na Zemi, nazývá se meteorit.



Meteory, meteoroidy a meteority obvykle pocházejí z asteroidů a komet. Pokud například Země projde ohonem komety, velká část úlomků shoří v atmosféře a vytvoří meteorický déšť.