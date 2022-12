Vědcům se poprvé podařilo vypěstovat rostliny v měsíční půdě , inženýři úspěšně otestovali nafukovací tepelný štít, který by mohl vysadit člověka na Marsu. Miliardáři zmapovali plány na průzkum vesmíru. Rok 2022 byl doslova napěchován nejrůznějšími novinkami a přelomovými událostmi ze světa vědy.

Připomeňte si deset momentů z uplynulého roku, kdy cestování a průzkum vesmíru připomínaly spíše zápletku z hollywoodského filmu než skutečný život. Seznam sestavila americká CNN.

Plánovaný náraz kosmické lodi do asteroidu

Film Armageddon se přenesl do reality. Kosmická loď NASA letos úmyslně narazila do Dimorphosu, měsíce planetky jménem Didymos. Ačkoli tato srážka vypadala jako záběr ze známého filmu z roku 1998, test přesměrování dráhy asteroidu byl demonstrací vývoje technologií.

Mise planetární obrany slaví obří úspěch. NASA vychýlila planetku z kurzu

Šestadvacátého září množství lidí v napětí sledovalo, jak se na obzoru poprvé objevil kousek Dimorphosu, přičemž pohled na něj zprostředkovaly kamery sondy DART, která se právě vydala na sebevražednou misi. Podívaná skončila po srážce sondy s asteroidem, snímky pořízené kosmickými dalekohledy a italskou družicí však poskytly dramatické fotografie následků srážky.

Mise DART byla první svého druhu, lidstvo totiž záměrně změnilo pohyb nebeského objektu ve vesmíru. Sonda změnila dráhu měsíčního asteroidu o 32 minut. Ani Dimorphos, ani Didymos nepředstavovaly pro Zemi hrozbu, ale systém dvou asteroidů byl ideálním cílem pro testování technologie vychýlení, která by se mohla jednou hodit, kdyby nějaký asteroid skutečně planetu ohrozil.

Tlukot srdce ve vesmíru

Takzvané rychlé rádiové záblesky ve vesmíru zajímají astronomy už od jejich objevu v roce 2007. Letos v létě ale objevili opakující se rádiový signál s frekvencí podobnou tlukotu srdce, který je naprosto zaskočil. Jev trval až tři sekundy, což je mnohonásobně více než u jiných záblesků.

Rychlé rádiové záblesky neboli FRB jsou intenzivní, milisekundové záblesky rádiových vln s neznámým původem - což jen podporuje spekulace, že mohou pocházet ze vzdálených galaxií.

Astronomové odhadují, že signál podobný tlukotu srdce pochází z galaxie vzdálené zhruba jednu miliardu světelných let, nicméně místo a příčina záblesku nejsou dosud známy.

Kromě toho astronomové zaznamenali také silný laser s rádiovými vlnami, známý jako megamaser, a rotující nebeský objekt, který uvolňuje obří záblesky energie, jaké nikdy předtím neviděli.

Záhadné vesmírné prstence

Když je řeč o podivných objektech, astronomové také učinili krok vpřed v pochopení podivných rádiových kruhů neboli ORC. Název sice neodkazuje na bytosti podobné skřetům z knižní série Pán prstenů, tyto fascinující objekty od svého objevu v roce 2020 vědce matou snad ještě více, než kdyby někde nalezli právě takového skřeta.

Letos vědci pořídili novou detailní fotografii podivných radiových kruhů pomocí teleskopu MeerKAT jihoafrické radioastronomické observatoře, a zúžili tak okruh možných teorií, které by mohly tyto nebeské podivnosti vysvětlit.

Vesmírné prstence jsou tak masivní, že každý z nich měří v průměru asi milion světelných let - jsou tedy 16krát větší než naše galaxie Mléčná dráha. Astronomové se domnívají, že kruhy potřebují miliardu let, aby dosáhly své maximální velikosti.

Neobvyklé černé díry

Černé díry jsou známé tím, že pohlcují a rozbíjejí hvězdy. Proto byli astronomové využívající Hubbleův vesmírný dalekohled překvapeni, když spatřili černou díru, která zrod hvězdy pohání.

NASA se dostala neobvykle blízko černé díře. Získala záběry, jak pohlcuje hvězdu

Jejich letošní pozorování odhalilo plynnou „pupeční šňůru“, která se táhne od černé díry v centru trpasličí galaxie k hvězdné školce, kde se rodí hvězdy. Proud plynu, který poskytla černá díra, spustil při interakci s oblakem něco podobného jako ohňostroj, což vedlo ke vzniku shluku formujících se hvězd.

Letos astronomové také pořídili snímek supermasivní černé díry, která číhá v centru naší galaxie. Jde o osamělou černou díru putující Mléčnou dráhou. Rentgenové signály z černých děr se navíc letos díky průzkumu proměnily v děsivé zvuky, na které jen tak nezapomeneme.

Červený disk horkého plynu kolem černé díry. Proud plynu je pozůstatkem hvězdy, kterou černá díra roztrhla. Oblak horké plazmy nad černou dírou se nazývá koróna.Zdroj: NASA/JPL-Caltech

Chytání raket

Americká společnost Rocket Lab, která sídlí na Novém Zélandu, odkud vypouští rakety, se snaží přijít na způsob, jak zachytit své raketové nosiče, které po startu padají k Zemi. V roce 2022 společnost provedla dva pokusy o nasazení vrtulníku s hákovým nástavcem. Celá tato divoká podívaná je součástí plánů společnosti na úsporu peněz díky zpětnému získávání a opětovnému využití částí raket poté, co vynesou do vesmíru satelity.

První pokus v květnu dopadl podle plánu, když se vrtulníku podařilo nosné rakety zachytit. Piloti se však z bezpečnostních důvodů rozhodli raketovou část po krátké chvíli upustit. Při druhém pokusu se ale raketa vůbec neobjevila. Společnost na Twitteru oznámila, že při návratu rakety do atmosféry došlo k problému se ztrátou dat.

Virtuální asistent ve vesmíru

NASA při historickém letu Artemis I vyslala na první ze série misí k Měsíci svého prvního virtuálního asistenta - verzi Amazon Alexa.

Mise Artemis I byla bez posádky, pozemní řídicí týmy NASA tudíž používaly hlasového asistenta nazvaného Callisto k ovládání osvětlení kabiny a přehrávání hudby při cestě. Nedokázal však například otevírat či zavírat dveře.

Mise Artemis: Modul Orion se po cestě kolem Měsíce úspěšně vrátil na Zemi

Artemis I byla pouze testovací misí a NASA stále vyhodnocuje, jakým způsobem může být systém rozpoznávání hlasu zapojen do budoucích misí.

Splnění mise Artemis I bylo v každém případě pro NASA přelomové. Jde totiž o první ze série misí, jejichž cílem je návrat lidí na lunární povrch.

Miliardář a osm umělců plánují cestu kolem Měsíce

Japonský módní magnát Yusaku Maezawa vybral osm pasažérů, kteří se k němu podle jeho slov připojí na první civilní cestě k Měsíci, na kterou se vydá kosmická loď Starship společnosti SpaceX. Ve skupině vyvolených je například americký DJ Steve Aoki a populární vesmírný youtuber Tim Dodd, známější jako Everyday Astronaut. Plánovaná cesta ale bude mít i českou stopu - mezi pasažéry totiž má být český umělec Yemi A.D.

Mise s názvem Dear Moon byla poprvé oznámena v roce 2018 s tím, že by měla odstartovat do roku 2023. Maezawa měl původně v úmyslu vzít s sebou na šestidenní cestu kolem Měsíce skupinu umělců, ale později oznámil, že definici „umělce“ rozšíří. Loni ve videu oznámil, že bude otevřený lidem ze všech společenských vrstev, pokud se budou považovat za umělce.

Nález mimozemských úlomků

Na zemědělské půdě v australských Sněžných horách se našly kusy vesmírných trosek. NASA a místní úřady potvrdily, že se pravděpodobně jedná o zbytky hardwaru z kapsle Dragon společnosti SpaceX, která byla záměrně odhozena při návratu kosmické lodě do zemské atmosféry v květnu 2021.

Je běžné, že na Zemi padá vesmírný odpad. Mnohem méně časté však je, že tyto předměty skončí na pevnině, protože většina vesmírného odpadu je odhozena do oceánu.

Odstředivka k vynášení satelitů do vesmíru

Společnost SpinLaunch, která patří mezi nejunikátnější vesmírné start-upy na světě, pokračovala v testování nového způsobu vynášení satelitů do vesmíru. Namísto toho, aby satelity do kosmu vynášely rakety, jak je nyní běžné, si firma klade za cíl roztočit satelity ve vakuově uzavřené komoře a pak je do vesmíru jednoduše vyhodit.

Vesmírné divadlo 2023: Lidé uvidí Venuši i magický trojúhelník, přiletí kometa

Zmenšenou verzi své technologie začali vědci ze společnosti testovat už loni, v roce 2022 se ale vše rozjelo skutečně naplno. V říjnu SpinLaunch uskutečnil svůj desátý zkušební let.

A je tu i souvislost s vědeckou fantastikou. Zakladatel SpinLaunch Jonathan Yaney uvádí jako inspiraci pro SpinLaunch dílo Julese Verna, který zemřel více než 50 let předtím, než se do vesmíru vydala první družice.

Exploze rakety Jeffa Bezose

Pokud nebylo dostatečně surrealistické sledovat, jak miliardář a tvůrce Amazonu Jeff Bezos a další celebrity v loňském roce cestují do vesmíru na jeho suborbitální raketě, kterou si sám zaplatil, pak zpráva, že raketa o více než rok později explodovala nad západním Texasem - i když při cestě bez pasažérů - tím surrealistickým momentem zcela jasně byla. Nicméně kapsli s posádkou, která 12. září nesla vědecké projekty a další neživý náklad, se podařilo navzdory výbuchu úspěšně přistát.

„Kapsle bezpečně přistála a nosná raketa dopadla v určené nebezpečné oblasti,“ uvedl Federální úřad pro letectví v zářijovém prohlášení. Od té doby je Bezosova společnost Blue Origin v nejistotě a k letům do kosmu se zatím nevrátila.

