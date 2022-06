Taxi pro astronauty. Vesmírná loď Starliner od Boeingu se vrátila na Zemi

ČTK

Vesmírná loď Starliner od společnosti Boeing se ve čtvrtek brzy ráno SELČ vrátila na Zemi. Uvádí to zahraniční agentury s odkazem na přímý přenos amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA). Na palubě lodi, která uskutečnila zkušební let a v budoucnosti by měla sloužit jako "taxi" pro astronauty, byla jen figurína. Podle představitelů NASA byl let "mimořádně úspěšný".

Vesmírná loď Boeing CST-100 Starliner přistává v americkém White Sands Missile 26. května 2022. | Foto: ČTK