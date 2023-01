Při lednových nocích budou moci lidé spatřit na temné obloze krásně jasný Mars. Měli by si tento pohled pořádně vychutnat, protože takto jasně uvidí rudou planetu zase až v roce 2025.

„Země je mnohem rychlejší než Mars a Slunce oběhne jednou za rok, Marsu to trvá skoro dva roky. Tím se Země od Marsu velmi rychle vzdaluje,“ vysvětlil astronom Jan Veselý.

Vesmírné divadlo 2023: Lidé uvidí Venuši i magický trojúhelník, přiletí kometa

Nejblíže si obě planety byly na počátku prosince, dělilo je „jen“ něco přes 80 milionů kilometrů. Nyní na konci prosince to již je přes 94 milionů kilometrů. V roce 2023 bude od Země Mars nejdál 18. října – 381 milionů kilometrů. „Mars proto bude na obloze velmi slábnout a teprve koncem roku 2024 se na něj bude dát dívat dalekohledem a až v roce 2025 se ocitne naproti Slunci a blízko Zemi,“ uvedl hvězdář.

Únor: Venuše v obětí s Neptunem

Pozorování blízké polohy Venuše s Neptunem je podle Veselého spíše „extrémní výzvou“ pro astronomy amatéry. Neptun totiž bude oproti Venuši nepatrný a těžko viditelný. „To bych dal spíše jako úkol astronomům amatérům, kteří jsou vybaveni dobrou kamerou s počítačovým zpracováním obrazu. Tak schválně, jestli někdo Neptun zachytí,“ vybídl.

Březen: Přibližování Venuše s Jupiterem

Úkaz, který bude viditelný i pouhým okem, a lze ho veřejnosti jedině doporučit. Jde totiž o dvě nejjasnější planety na obloze. „Když bude více večerů za sebou jasno, doporučuji lidem dívat se každý den na přelomu února a března. Pak uvidí, jak se planety k sobě blíží. Nejblíže budou 2. března a pak se zase začnou od sebe vzdalovat. Je to skvělá příležitost, jak se přesvědčit, že se planety skutečně na obloze pohybují,“ sdělil pražský astronom.

Duben: Lesklý Merkur

Jak Jan Veselý uvádí, vidět Merkur je veliká vzácnost, podle statistik ho údajně vidělo jen zhruba pět procent lidí a vyhnul se zrakům i mnohých hvězdářů, prý i včetně Johanna Keplera. V dubnu 2023 by se to však některým lidem mohlo povést. „A to si ještě myslím, že i z těch pěti procent mohlo plno lidí vidět něco jiného a jen se domnívalo, že jde o Merkur. Proto bych doporučil jít se na něj podívat na hvězdárnu, protože oni vám poradí, kam se dívat,“ poradil.

Ikonické momenty 2022 ve vesmíru: Působí jako ze sci-fi filmu, jde ale o realitu

Květen: Venuše, Mars a Měsíc v Blížencích

Zatímco Mars od počátku roku slábne, Venuše vytrvale stoupá a stále mírně zjasňuje. Po setkání s Jupiterem se nyní blíží k Marsu. Potkají se v souhvězdí Blíženců a k planetám se ještě přidá Měsíc. „Takže na večerní obloze 23. a 24. května vysoko nad západním obzorem uvidíme Venuši, Mars, srpek Měsíce a k tomu ještě hvězdy Castor a Pollux,“ láká expert z pražského planetária.

Červen: Venuše a Mars v souhvězdí Raka

Ne nadarmo znamená slovo planeta „tulák“ nebo „bludice“. Ve starověku je považovaly za hvězdy bloudící oblohou narozdíl od stálic, jež tvoří souhvězdí. Po květnovém setkání v souhvězdí Blíženců se sblíží opět v červnu, jen se posunou do souhvězdí Raka. „Zatímco v červenci se jejich dráhy překřížily, v červenci Venuše postupně udělá na obloze oblouk a Mars tak nedohoní,“ popsal Veselý.

Srpen: Dva superúplňky

V srpnu dojde k pozoruhodnému jevu, kdy bude Měsíc hned dvakrát v úplňku, nejprve první a pak poslední den srpna. Tomuto kalendářně-statistickému jevu se říká „Modrý měsíc“ nebo „Modrý úplněk“. Navíc se v obou případech bude nacházet blízko Země, a tudíž se jedná o tzv. superúplněk – velmi dobře viditelný velký kotouč Měsíce, který lidé s oblibou fotí na pozadí věží, soch či budov. „Zatímco v lednu nastávají úplňky nejvýš nad obzorem, tedy vysoko nad hlavou, v červenci a srpnu bývají naopak velice nízko. Čili veřejnosti se budou dobře fotit oblíbené snímky Měsíce sedícího na střeše či na nějakém kopci,“ uvedl astronom.

Na srpen také připadá každoroční roj Perseidy. Zvýšený počet meteorů můžeme zaznamenat kteroukoli noc od 10. do 15. srpna, kulminovat tento jev bude 13. srpna ráno.

Podívejte se, jak superúplňky v minulosti zachytili čtenáři Deníku:

Září: Uran, Jupiter a Měsíc v Býkovi

V září Jan Veselý doporučuje zaměřit svou pozornost do souhvězdí Býka a případně si i zajít na hvězdárnu podívat se hned na dvě planety, které se v něm budou nacházet. „Uran bude v Býkovi celý rok. Jedná se o tak vzdálenou planetu, že se pohybuje velmi pomalu. V září tam ale zastihnete i Jupiter. Sluneční světlo, odražené od této planety, bude mít jasně bílou barvu. V noci ze 4. na 5. září bude kolem Jupiteru procházet také Měsíc,“ vylíčil hvězdář.

V druhé polovině září také nastane druhá šance roku 2023 na spatření vzácného Merkuru. Nejlépe viditelný by měl být 22. září, najdeme ho nad východním obzorem spolu s Venuší a hvězdou Regulus ze souhvězdí Lva.

Říjen: Částečné zatmění Měsíce

V říjnu dojde k částečnému zatmění Měsíce, jak ale astronom upozorňuje, úkaz sice může být vidět pouhým okem, ale nepůjde o žádné velké divadlo. Zatmění, způsobené zemským stínem, bude totiž jen dvanáctiprocentní.

„Měsíc bude z jedné strany jakoby tmavší a bude trochu ukousnutý,“ popsal úkaz Veselý. „Kousek na východ od zatmění najdeme Jupiter. A bude to na svátek naší republiky, 28. října,“ takže dvojnásobný důvod k oslavě,“ dodal.

NASA zveřejnila jedinečné video. Na záběrech ukazuje Měsíc a Zemi z vesmíru

Listopad: Jupiter a Venuše naproti sobě

Začátkem listopadu najdeme vždy mezi čtvrtou a pátou hodinou ranní Venuši na východě a současně Jupiter na západě, obě planety ve stejné výšce nad obzorem. „Na první pohled poznáme, že Venuše je jasnější. Dokonce pětkrát, ale to samozřejmě oko nepozná,“ řekl hvězdář.

Doporučil také sledovat oblohu průběžně, aby si lidé všimli, jak rychle se planety pohybují, v jak různých pozicích je během roku nacházejí. A zvláště Venuše se pohybuje velmi rychle a ani Země není zrovna pomalá.

Prosinec: Meteorický roj Geminidy

Jedná se o podobný úkaz jako jsou populární srpnové Perseidy. Jelikož se ale tento meteorický roj objevuje na obloze v prosinci, nedosahuje u nás vzhledem k lezavému počasí zdaleka takové obliby. „Pro sledování Geminid budou v roce 2023 ideální podmínky. Maximum nastává v noci v době, kdy souhvězdí Blíženců (Geminidy), z nichž meteory vylétají, je nad obzorem. Měsíc je navíc kolem novu, takže neruší pozorování,“ upozornil hvězdář.

Když je totiž Měsíc v novu, jeho strana viditelná ze Země není osvětlena Sluncem. „Takže 150 splněných přání za hodinu, to už je dobrá nabídka,“ uzavřel s úsměvem své vyprávění Veselý s poukazem na to, že půjde spatřit až 150 meteorů za hodinu. Meteory totiž lidé považovali za padající hvězdy. A když padá hvězda, je dobré si něco přát.