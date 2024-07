Ačkoliv si lidé letos připomínají 55. výročí přistání člověka na Měsíci, bude to letos také 52 let od posledního vkročení lidské nohy na jeho povrch. Vesmírné agentury i různé soukromé společnosti jako SpaceX však v blízké budoucnosti chtějí na úspěchy misí Apollo z přelomu 60. a 70. let minulého století navázat.

Podle britského Institutu fyziky může souputník Země vědcům sloužit nejen pro průzkum jeho tajů, ale také být vstupní branou pro dopravu astronautů a zařízení na Mars, lepšího pochopení kosmického cestování na zdraví člověka a dokonce má umožnit výpravy do vzdálenějšího vesmíru.

NASA pro tento účel zřídila program Artemis. Pomocí robotických zařízení i astronautů chce zjistit celkový lunární potenciál.

Vize života na Měsíci:

| Video: Youtube

„Cílem je po návratu člověka na Měsíc zahájit lunární ekonomiku a pokračovat v průzkumu Marsu,“ sdělila pro magazín MIT Technology Review vedoucí úřadu NASA pro plánování průzkumných misí v Johnsonově vesmírném středisku Nujoud Merancyová. Dodala, že konečným plánem je podpora trvalého osídlení oběžnice.

Kyslík i vodu lze vytěžit

Nejdřív však bude nutné vytvořit vhodné podmínky pro přežití lidí. Experti musí vytvořit dýchatelný vzduch, což podle studie Institutu fyziky bude překvapivě snazším úkolem. Měsíční půda totiž obsahuje 42 procent kyslíku. NASA tak již vyvíjí a testuje prototypy robotů, které dokážou životně důležitou látku vytěžit.

Obtížnější bude sehnat vodu. Jednou z možností je dovážet ze Země kapalný vodík, který se smíchá s kyslíkem. Vědci ale za ideální možnost spatřují opět těžbu. Voda se na Měsíci nachází ve formě ledu, který mohou sbírat robotická vozítka.

Pro pěstování plodin bude nutné upravit lunární zeminu, která je příliš toxická. Dosavadní testy však ukázaly, že řešením může být hnůj. Váže na sebe jedovaté látky, dodává potřebné živiny a pomáhá zadržovat vodu. Osadníci by pak ještě museli chovat žížaly, které recyklují organickou hmotu a zlepšují strukturu půdy.

Plány NASA na Měsíci:

| Video: Youtube

Fungování základen i domácností má zajistit solární energie. Elektrárny mohou vzniknout na pólech, kde panuje neustálé světlo.

Podle expertů z Laboratoře proudového pohonu (JPL) bude Měsíc důležitý i pro těžbu helia-3 vhodného pro jadernou energii na Zemi i dalších vzácných kovů použitelných například v elektronice.

Bydlení v iglú

Přístřeší získají obyvatelé Měsíce v podobě nafukovacích nebo kompaktních skládacích konstrukcí, které jsou lehčí a méně objemné, takže vhodnější pro převoz ze Země. Vědci ale nejprve musí zjistit, jak tyto materiály ošetřit, aby zároveň sloužily jako ochrana lidí před kosmickým zářením, které může poškodit elektroniku i lidskou DNA.

Štít může vzniknout pomocí vodíku, který má částice podobné velikosti jako záření, a proto představuje vhodnou ochranu. Inženýři momentálně zkoumají, jak vytvořit plášť bohatý na vodík.

Alternativou může být i lunární půda. Evropští vědci už vyvinuli techniku 3D tisku cihel z měsíční zeminy. Vizí je iglú z cihel, které obklopuje nafukovací konstrukce, čímž brání záření i dopadům meteoritů, které jsou na Měsíci časté.

Přiblížení se k naplnění plánů na Měsíci má začít v příštím roce misí Artemis II.