Vodu už astronomové zřejmě pozorovali teleskopy a zcela jistě ji našli zrnkách skloviny na povrchu. Teprve nyní ovšem poprvé potvrdili přítomnost molekul vody ve fyzických vzorcích, všimla si CNN.

Přelomový objev přinesly vzorky z páté mise lunárního programu pojmenovaného po čínské bohyni Měsíce. Vozítko přistálo v roce 2020 v oblasti Mons Rümker v Oceánu bouří na přivrácené straně Měsíce a na konci téhož roku se s odebraným materiálem vrátilo na Zemi, připomněl web LiveScience.

Při důkladném zkoumání vzorků si čínští badatelé všimli prismatického a průhledného krystalu o šířce lidského vlasu, který označili za „neznámý lunární minerál“ a podrobili důkladné analýze. Její výsledky shrnuli ve studii publikované v časopise Nature Astronomy. Klíčová jsou dvě zjištění. Minerál tvoří z 41 % molekulární voda. Současně obsahuje příměs čpavku, uvedli vědci ve studii.

Odborníci dosud předpokládali, že vodu bude možné nalézt jen na studených a chladných lunárních pólech, protože na ostatních částech oběžnice by se vlivem prudkých změn teplot nemohla udržet. „Čpavek zde zřejmě působí jako stabilizátor, jinak by se voda v této části Měsíce, kde teploty dosahují i 100 stupňů Celsia, vypařovala. Znamená to nové zjištění, že vodu můžeme získat přímo z lunární půdy a to má velký potenciál do budoucna,“ řekl CNN planetární geolog z hongkongské univerzity Yuqi Qian, který se na studii nepodílel.

| Video: Youtube

Kde krystal s vznikl?

Zjištění přítomnosti minerálu s obsahem vody ocenil i další nezávislý badatel. „Objev hydratovaných minerálů na Měsíci je fascinující a dál rozšiřuje naše porozumění reakcím hornin a výparu v lunární kůře a na lunárním povrchu,“ uvedl pro stanici expert texaského Lunárního a planetárního institutu David A. Kring.

Na druhé straně ale poukázal, že nález není definitivním důkazem přítomnosti vody mimo póly. „Sonda sice vzorek sebrala ve střední části Měsíce, není ale zcela jisté, že tam krystal také vznikl. Procesy spojené s dopady těles mohou rozhazovat kusy kamenů různě po povrchu,“ poznamenal Kring.

Jak se chce NASA vrátit na Měsíc

| Video: Youtube

Web LiveScience podotkl, že pro zamýšlené budoucí zkoumání Měsíce jsou důležitými zdroji jak voda, tak čpavek, který je významnou složkou raketového paliva. Připomněl i očekávaný závod velmocí, na který nedávno poukázal šéf NASA Bill Nelson, když řekl, že rychlost a pokrok čínských lunárních misí dostaly zemi do soutěže se Spojenými státy americkými o to, kdo se jako prví dostane na jižní pól Měsíce. „Moje obava je, že se tam dostanou první a nám pak řeknou, že je to jejich oblast a my ať se držíme zpátky. Jde o to, že jižní lunární pól je důležitý. Myslíme si, že je tam voda, a pokud tam je, pak tam bude i raketové palivo,“ řekl Nelson při slyšení v Kongresu na konci dubna.

Pozornost k Měsíci nedávno obrátilo 55. výročí přistání prvních lidí při misi Apollo 11. Badatelé se ale už dívají do budoucnosti. Našli například jeskyni, kde by mohli najít útočiště příští astronauti, než si postaví vlastní obydlí.

Planetární geologové také objasnili jednu z největších záhad Měsíce a popsali původ horninových vírů.