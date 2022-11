Na Marsu je už deset let, nyní se ale dostalo do podle vědců zásadní oblasti. Vozítko Curiosity dorazilo do kráteru Gale, destinace kolem hory Mount Sharp. Právě zdejší oblast je obohacená o slané minerály, které měly na Marsu podle odborníků zanechat potoky a rybníky, jež před miliardami let vyschly. Minerály mohou být vodítkem k objasnění, proč se klima Rudé planety tak drasticky změnilo.