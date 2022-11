Webbův teleskop našel možná nejstarší galaxii. Snímky uchvátily vědce

Zdá se, že vesmírný dalekohled Jamese Webba pokračuje ve stírání hranic toho, co je v pozorování vesmíru možné a co ne. Americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) v dosud nejnovějším prohlášení uvedl, že teleskop nachází dosud skryté rané galaxie, a to včetně jedné, která se zformovala pouhých 350 milionů let po velkém třesku.

Astronomové intenzivně pátrají po tajemství vesmíru. Nově jim pomáhá hlavně Webbův teleskop.. Ilustrační foto | Foto: Shutterstock