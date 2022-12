Do své posádky soukromé mise dearMoon si ho Maezawa, který zbohatl na prodeji módního textilu, vybral i s několika dalšími umělci. Jednu cestu do vesmíru už miliardář absolvoval loni 8. prosince v kosmické lodi Sojuz MS-20, na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS) s ním cestoval filmař Jozo Hirano. Tam pobyli 11 dní.

Tentokrát by se do vesmíru měl Japonec společně s posádkou vydat v obří kosmické lodi Starship. Mise má trvat šest dní a letět po podobné trajektorii, jakou měla i Apollo 13 a jakou bude mít Artemis 2.

„Jsem neskutečně hrdý na to, že mám tu čest reprezentovat mé rodné Česko, Nigérii, ale také LGBTQ+ komunitu a všechny kreativní lidi, které zvu na tuhle vesmírnou cestu se mnou,“ uvedl Yemi A.D. v tiskovém prohlášení.

Zdroj: Youtube

„Moc bych si přál, aby především děti a mladí lidé viděli, že nezáleží na tom, odkud jsi a jak začneš, ale jen na tom, kam se rozhodneš směřovat,“ dodal.

"Naposledy, co se nějaký Čech vydal do Vesmíru, bylo v době, kdy jsem ještě nebyl na světě. Takže je to pro mě obrovská čest," řekl Yemi A. D.

Posádku by měli tvořit kromě Maezawy a Yemiho také youtuber Tim Dodd, americký hudebník Steve Aoki, irská fotografka Rhiannon Adamová, indický herec Dev Joshi, fotograf Karim Iliya, dokumentarista Brendan Hall a jihokorejský rapper Choi Seung Hyun aka T.O.P.