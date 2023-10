Jak jednou zanikne Slunce? Vědci už vědí, půjde o epický jev

Vědci popsali, jak proběhne a co se bude dít po skonu Slunce. Grandiózní milník nastane pravděpodobně až za deset miliard let. Do té doby žhavá hvězda Zemi naprosto pohltí.