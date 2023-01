Na obloze se objeví zelená kometa, naposledy ji mohli pozorovat neandrtálci

Lidé mohou během roku sledovat doslova nespočet komet, většina z nich však jen tiše přijde a odejde. Ne každá si zaslouží opěvování jako nedávno objevená kometa, která se na české obloze ukáže v plné kráse 13. ledna. Je to chvíle, kdy se nejvíce přiblíží Slunci a bude to poprvé po 50 tisících let, kdy svůj jas znovu ukáže lidem na Zemi.

Kometa. Ilustrační foto. | Foto: Shutterstock