Je dokázáno, že je Země kulatá? Slovenské ministerstvo kultury způsobilo poprask

Jen pár dní poté, co si svět připomněl 510 let od chvíle, kdy polský kanovník Mikuláš Koperník přišel s ideou heliocentrické soustavy, šokoval blízký spolupracovník slovenské ministryně kultury Martiny Šimičové Lukáš Machala svým tvrzením, že by Země nemusela být kulatá, ale placatá. Pokud tomu opravdu věří, řadí se po bok těch, kteří jsou přesvědčeni, že Země ve skutečnosti plochá a leží v „míse", jejíž okraj je vymezen Antarktidou a za ní je již klenba podepírající hvězdnou kupoli.

Planeta Země - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock