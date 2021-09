Jak by měla vypadat ideální škola?

Zajímá vás, co se dětem ve škole líbí nebo co by tam chtěly mít? Nás taky. Tak jsme se jich na to zeptali.

Anna, 18 let AnnaZdroj: se svolením časopisu Vlasta Mám skvělou profesorku biologie, která dobře kombinuje frontální výuku s exkurzemi. Stejně učila i naše profesorka výtvarku. Mnohem líp to člověka vtáhne. Takhle bych byla ráda, kdyby se učilo všechno. Josefina, 16 let JosefinaZdroj: se svolením časopisu Vlasta Kdyby v ní byli jen učitelé, kteří učit chtějí, a ti, které to už přestalo bavit, by šli dělat něco jinýho.

Johan, 10 let JohanZdroj: se svolením časopisu Vlasta Přeji si, aby byli všichni učitelé spravedliví. Aby moji spolužáci zůstali i po prázdninách kamarádští. Prostředí v naší škole mám rád takové, jaké je, a nechci, aby se něco změnilo. Ale přestávky by mohly být delší, abychom si víc pohráli se spolužáky, kteří nechodí do družiny. Chtěl bych víc matematiky a tělocvik každý den. Přímo ve škole by měl být kroužek beatboxu a fotbalu. Maja, 7 let MajaZdroj: se svolením časopisu Vlasta Už se vůbec nechci testovat na covid, zabírá to čas. Taky už nechci nosit roušky, ani na chodbách. Za hodně dobré učení a chování by všichni dostávali jedničku s hvězdičkou třikrát podtrženou. Jedna paní vychovatelka by se měla trochu změnit, aby velkým třeťákům neříkala pořád „kuřátka!", a ta druhá by měla být milejší. U našich učitelek bych neměnila nic. Taky bych chtěla trávit víc času venku. A učit se jen tři hodiny a dvě hodiny si hrát, než začne družina. Klaudie, 11 let KlaudieZdroj: se svolením časopisu Vlasta V mé škole bych chtěla, aby v ní vládla hlavně zábava. Učitelé, aby byli přísní, ale aby měli smysl pro humor. Nejvíc bych ale chtěla, abychom trávili co nejvíc času venku. Také by se mohla zlepšit školní jídelna. Myslím, že jde uvařit chutné jídlo jednoduše! Tohle je všechno, co bych chtěla, no, není toho málo… Elena, 7 let ElenaZdroj: se svolením časopisu Vlasta Ve škole mě nejvíc baví prvouka, takže tu bych chtěla mít pořád. Líbilo by se mi kreslit zvířátka. Moc se mi líbí, když se ve škole učíme pomocí interaktivní tabule. Taky bych chtěla chodit hodně na výlety a přespávat tam se spolužáky. A úplně nejvíc bych si přála, abychom si mohli někdy brát do školy naše zvířecí mazlíčky. Amelia Luna, 13 let Amelia LunaZdroj: se svolením časopisu Vlasta Ideální škola a výuka? Moderní, voňavá a čistá škola a třída. Žádné známkování, jen hodnocení a nezkoušení u tabule, ale vsedě v lavici. Učitelé, co se snaží děti pochopit ve všem a mluví s nimi i o běžných věcech. Učitelé, kteří poslouchají i naše názory a jen nepřikazují. Když napíšeme špatně test, možnost napsat ho znova. Karel, 17 let KarelZdroj: se svolením časopisu Vlasta Ideální škola neexistuje. Nežijeme ve snu. Ve škole se nemáme bavit, ale učit. Přesto bych na škole rád změnil výstup vyučování jednotlivých předmětů. Učitel by měl vyučovat daný předmět tak, aby to žáka zaujalo a zároveň se z toho něco naučil. Změnil bych také chování některých učitelů, kteří jsou zbytečně agresivní vůči žákům, kteří mají třeba jen špatný den. To se pak může podepsat na jejich psychice, což vede k tomu, že většina mladých lidí na středních školách má deprese. Pokud jde o dobu pandemie a distanční výuku, je velmi individuální, zda to někomu prospělo, nebo naopak vadilo. Každému vyhovuje jiný styl výuky. Totéž platí u předmětů ve škole. Mě například baví dějepis a angličtina, a to hlavně proto, jak daný předmět učitel vyučuje. Magda, 9 let MagdaZdroj: se svolením časopisu Vlasta Líbilo by se mi, abychom neměli tolik hodin matematiky a měli místo toho třeba výtvarnou výchovu. Taky by se mi líbilo mít ve škole informatiku a učit se na počítači. Přála bych si, aby se na nás paní učitelka nikdy nezlobila a nebyla naštvaná. Chtěla bych, abychom nejezdili na hodně školních výletů.

