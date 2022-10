Předpokládané složení nové rady města Brna, kde bude ODS s TOP 09, ANO, Lidovci se Starosty, Piráti a ČSSD.Zdroj: Infografika: Deník/Tomáš Marek

Brněnského politologa Otto Eibla přijetí nabídky vstupu do koalice od všech oslovených stran překvapilo. „Očividně si v rámci stran spočítali, že je to pro ně z nějakého důvodu výhodnější, než do koalice nevstoupit. Jenom čas ukáže, jestli je to dobře, protože v některých momentech je lepší zaujímat opoziční pozici," míní Eibl. Podle něj se může stát v této široké koalici stát, že za to špatné budou moct všichni, ale za to dobré si bude připisovat body především hlavní tvář koalice, což je primátorka Markéta Vaňková.

VIDEO: Posun v jednání o vládě nad Brnem, Vaňková chce širokou pětikoalici

Jednání budou na brněnském magistrátu pokračovat v úterý dopoledne, kdy budou zástupci všech stran dále rozpracovávat koaliční smlouvu. „Rádi bychom ji podepsali před ustavujícím zastupitelstvem, které se bude konat ve čtvrtek. Pravděpodobně tedy ve středu, ale jasně to stanovené nemáme," sdělila Vaňková. Nová koalice bude mít v zastupitelstvu šestačtyřicet mandátů z pětapadesáti.

V minulém týdnu nedořešená gesce informačních technologií připadne Pirátům. „Pro nás původní nabídka, co se týče programových priorit, nebyla ideální. Ale podařilo se nám vyjednat IT a také působnost v oblasti bezpečnosti dopravy, aktivní mobility, kde jsme se domluvili na ustanovení poradního sboru rady města, který bych vedl. Budeme pracovat na tom, aby se tato podoblast zlepšovala," komentoval lídr Pirátů Marek Lahoda.

Zdroj: Deník/Michal Hrabal

Dokončenou koaliční smlouvu pak podle stanov strany Piráti předloží členské základně ke schválení. „Pokud koaliční smlouva nebude ratifikovaná, tak od ní odstoupíme. Dostali jsme se do časového presu, standardně je lhůta na projednání týden od našich předpisů," nastínil Lahoda.

Záchranná brzda

Původně se na širokou koalici příliš netvářili ani zástupci Lidovců a Starostů. Preferovali koalici na vládním půdorysu. „Názor jsme nezměnili. Půdorys preferujeme, ale s ohledem na situaci, kdy ostatní subjekty nehodlají z tohoto ustoupit, nám nic jiného nezbývá. Chceme pokračovat v tom, co jsme do této doby dělali," řekl zástupce vyjednávacího týmu Filip Leder.

Politolog Eibl očekává i poměrně vzrušené debaty nad některými body. „Třeba kdy ANO bude mít úplně jiný názor než Piráti a ta debata může být intenzivní. Na druhou stranu, pokud koalici opustí jeden, dva menší partneři, tolik se toho neděje," komentoval politolog.

Právě Lidovci a Starostové přišli v pondělí s návrhem, jak nastavit takzvanou záchrannou brzdu, aby některé zásadní body neodhlasovali pouze ODS s TOP 09 a ANO v úzkém kruhu. „Budeme se k tomu vracet v úterý. Chceme do koaliční smlouvy nastavit obecná pravidla fungování pro nejzásadnější témata," uvedla Vaňková.

Jak dopadly volby v Brně? Prohlédněte si kompletní výsledky ZDE.

Kromě ODS a TOP 09, kteří oznámili personální obsazení rady už v minulém týdnu, přišli s konkrétními jmény nyní také zástupci ANO. „Bytovou politiku bude mít na starosti Karin Karasová, územní plán a rozvoj Petr Bořecký, já bych se staral o investice a implementaci evropských fondů a byl bych první náměstek," vyjmenoval lídr ANO René Černý.

Občanští demokraté a TOP 09 budou mít primátorku Vaňkovou, která bude mít na starosti kulturu, náměstka Roberta Kerndla, jenž dostane gesci energetiky, dopravu zastane v radě Petr Kratochvíl a sport Tomáš Aberl. Lidovci a Piráti zatím personální obsazení neoznámili.

Koaliční dohoda v Brně-severu je hotová. Povládnou tam Martinové

Jediný post v radě za sociální demokraty bude mít dosavadní náměstek Jiří Oliva. „Už ve čtvrtek jsem se netajil, že nabídka je adekvátní našemu volebnímu zisku. I ten rezort majetkový je velice důstojný, není překvapení, že sociální demokracie na tuto nabídku kývla," komentoval Oliva.