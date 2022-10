Členové volebního štábu sledovali průběh sčítání společně. Když viděli výsledky, přemýšleli, co s tím. Vše bylo uzavřené a zveřejněné na volebním portálu Českého statistického úřadu volby.cz. Sice se stává, že kandidát z nižších pozic přeskáče někoho výše nasazeného, pak ale nezřídka dochází k tomu, že je požádán, aby „své křeslo“ přenechal druhému. To však dvojka Starostů a nezávislých nepřipouštěla.

„Samozřejmě mě to sebralo. Tyhle šachy ale nepřicházely v úvahu, řekla jsem si, že takto to voliči chtěli, a já se s tím musím srovnat,“ uvedla Soukupová. Vypadalo to tedy, že skutečně mandát získá dvacetiletá dívka, která studuje v Praze, a s níž hnutí počítá jako se svou nadějí spíše do budoucna.

Když ale kolegové v čele se zmocněncem hnutí procházeli výsledky v jednotlivých okrscích, přišli na nesrovnalost v okrsku na základní škole Kadaňská. Právě tam měla studentka o poznání lepší výsledky než jinde. Proto hnutí upozornilo magistrát a ten nařídil, aby se hlasy přepočítaly nanovo.

S prací skončila volební komise v neděli v jednu hodinu v noci. Zjistila, že se její člen překlepl v počítači.

„Kandidátka za STAN Thuy Tien Phamová ve volebním okrsku 15 obdržela 24 hlasů, avšak při zadávání výsledků voleb do aplikace Českého statistického úřadu došlo k mechanické chybě, kdy bylo překlepem zadáno číslo 244,“ vysvětlila mluvčí magistrátu Marie Heřmanová. „Jelikož v tomto volebním okrsku volilo přes pět set voličů, kontrolní mechanismus aplikace toto číslo nevyhodnotil jako chybné a výsledky s tímto číslem byly odeslány,“ doplnila.

Náprava proběhla neprodleně. Kdo si v neděli otevřel výsledky se jmény zastupitelů, už našel pozměněnou sestavu zastupitelů. „Nebýt ale aktivity zmocněnce a kolegů, nepřišlo by se na to a z voleb by byl vyřazený člověk, který si zastupitelský mandát zasloužil,“ upozornil lídr hnutí Daniel Černý. „Je to taková obžaloba voleb. Dokud tady nebude strojový skener, který hlasy spočítá a následně je třeba překontroluje člověk, může se to dít dále,“ dodal. Připomněl také opakované přepočítávání hlasů před čtyřmi lety, kdy znal Chomutov výsledky komunálních voleb jako poslední v republice až v neděli nad ránem.