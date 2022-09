Poutač hnutí ANO lidi nezaujal proto, že by byl natolik zajímavý, ale spíše kvůli svému umístění. Už tak dost nepřehledná křižovatka u základní školy Benešovo náměstí se pro řidiče i chodce stala ještě více zrádnou. „Přes arogantně umístěnou agitaci řidiči nevidí doleva. To samé platí pro školáky na přechodu, kteří také nemají řádný rozhled,“ upozornil Ondřej Majerník.

OBRAZEM: Předvolební bizár? Billboardy v ostravských ulicích vzbuzují emoce

Starosta pátého městského obvodu Jiří Rejda (ANO) chybu přiznal, podle něho šlo pouze o špatné umístění oproti schválenému záboru. „Bohužel došlo k chybnému umístění reklamního poutače ze strany zprostředkovatelské agentury. Dané pochybení jsme již reklamovali,“ informoval Rejda. V Devotyho ulici tak firma, po stížnostech od občanů, zjednala nápravu hned druhý den.

V Pardubicích to není zdaleka jediný případ, kdy policisté museli upřít zrak k reklamním plochám. Během letošních prázdnin se neznámý vandal vyřádil na předvolebních poutačích několika kandidujících stran a hnutí. Na vystavených bannerech v ulicích města někdo na čela politiků napsal sprosté urážky. Jedna noc stačila k poškození reklam hnutí ANO, Společně pro Pardubice i Žijeme Pardubice po celém městě.

„Gaunery nemám rád, necouvnu a zastrašovat se nenechám. My budeme hrát dál fair play. Všem kandidátkám napříč spektrem přeji slušnou kampaň,“ sdělil kandidát na primátora Jakub Rychtecký (Žijeme Pardubice).

K férovému boji se hlásí i další kandidáti. „Už se ke mně zprávy o zničení plakátů dostaly. Co k tomu říct? Je to špatně, to do politického soupeření nepatří,“ okomentoval situaci v srpnu primátor Pardubic Martin Charvát (ANO). Politici to podle svých slov berou sportovně, přesto ale podali trestní oznámení.

Osobní kampaň

Není to poprvé, kdy na sebe předvolební poutač přilákal více pozornosti, než politici plánovali. Při loňských krajských volbách na sebe strhl pozornost pardubický poslanec za ANO Jan Řehounek, který tvrdil, že osobní kampaň nedělá. Přesto se ve městě objevil na několika billboardech i inzerátech v novinách, čímž porušil stanovy Babišova hnutí o zákazu osobní kampaně.

Boleslavská ODS vylepila svoji kandidátku s řadou chyb. Primátor slibuje nápravu

Údajně v tom ale byl nevinně. „Jako zadavatel je uvedena třetí osoba, takže pan Řehounek v tom oficiálně nefiguruje,“ uvedl loni šéf oblastního sdružení ANO Jiří Rejda.

Před šesti lety čelil obvinění z nelegálně umístěné reklamy tehdejší starosta prvního městského obvodu Jaroslav Menšík, který kandidoval také za ANO. Šlo o velkoformátový předvolební poutač, který na Masarykovo náměstí umístila reklamní agentura bez stavebního povolení.

Volby se v Česku uskuteční v pátek 23. září a v sobotu 24. září.