Díky čtrnácti křeslům má poměrně silnou pozici. V případě dohody s koalicí ODS a KDU-ČSL by to znamenalo pětadvacet mandátů v zastupitelstvu, které má sedmatřicet míst. „Sedneme si a uvidíme, jestli jsme schopni plnit program. Pokud to půjde, tak do koalice půjdeme,“ předeslal před volbami lídr občanských demokratů Petr Ryška.

V neděli dopoledne byli lídři obou dominantních stran zdrženlivější. „Volební matematika je letos tak zajímavá, že jde poskládat koalici bez nás, s námi, variant, jak se dostat přes magickou devatenáctkou, je více,“ zhodnotil Popelka. Podle něj bude vyjednávání otázkou dalších hodin a dní.

Zdroj: Deník

Ryška si nemyslí, že by bylo jasněji už během tohoto týdne. „Do vyjednávání se nehrneme, domluvili jsme si termíny schůzek,“ sdělil v neděli a dodal: „Všechny cesty jsou zatím otevřené.“ Již během voleb přitom avizoval, že si dokáže představit spolupráci s hnutím ANO.

To vyhrálo volby i před čtyřmi lety, nakonec ale ve vedení města nebylo. „S tímto sportem máme bohaté zkušenosti, už se nám povedlo dvakrát vyhrát a skončit v opozici,“ připomněl Popelka a pokračoval: „První volby jsme byli těžkými nováčky a naletěli jsme, minulé volby to bylo o pilotním projektu koalice Spolu, který prostě v Jihlavě musel uspět.“

Lídr hnutí ANO nevidí problém v tom, že by začal spolupracovat s politiky, které z opozičních řad kritizoval. „Snažili jsme se celou kritiku brát víceméně věcně, ale přiznám se, že Karolína Koubová ve funkci primátorky byl pro mě těžce zkousnutelný fakt,“ zhodnotil končící období Popelka. „Ale je to o odbornostech. Určitě se budeme i s paní Koubovou dále bavit, pokud bude ona ochotná se bavit s námi, což se ty čtyři roky nedělo,“ doplnil.

Hledání kompromisů

Ani Karolína Koubová coby jednička společné kanditátky Fóra Jihlava a Pirátů (PiFo) neřekla koalici s ANO jasné ne. „Budeme hledat programovou shodu, pro nás je hrozně důležité, abychom mohli prosazovat to, co máme v našem programu. Pokud to bude možné, tak jsme otevření,“ předeslala.

Nebrání se ani spolupráci se Starosty a nezávislými, se kterými se před časem nerozcházela úplně v dobrém. „Jsou tam těžké názorové rozchody. Pokud bude možné to nějakým způsobem vyvážit, že každý někde ustoupí a dohromady se cesta najde, tak ano, ale podle kampaně to moc nevypadalo. Uvidíme, co po kampani,“ odhadla v sobotu večer, když byla sečtená zhruba polovina hlasů.

V podobném duchu hovořil na téma spolupráce s Karolínou Koubovou i Radek Hošek. Jihlavský podnikatel je lídrem Starostů a nezávislých, kteří stejně jako PiFo získali čtyři mandáty. „Není to jen o mně, budeme hlasovat a já budu výsledek hlasování respektovat. Pokud by mě kolegové pověřili jednáním, je mojí povinností se paní Koubovou potkat,“ řekl s tím, že pokud dostane tu šanci, chce se bavit se všemi rozumnými.

Čtyři křesla pak má SPD s podporou Trikolory. Přestože se Koubová a Hošek vyjádřili proti spolupráci s touto stranou, Popelka a Ryška to v sobotu večer radikálně neodmítli. „Zatím je to takové předběžné oťukávání. K jednání nedošlo, předpokládám, že k němu dojde v příštím týdnu,“ řekl lídr jihlavské SPD Petr Paul v neděli dopoledne.

Povolební matematika



- Zastupitelstvo má 37 křesel, nadpoloviční většina je 19



- ANO spolu s ODS a KDU-ČSL mohou mít 25 křesel



- Druhá možnost je ve spojení ANO nebo ODS a KDU-ČSL s PiFo a STAN, to dá dohromady 22, resp. 19 křesel



- Čtyři křesla má SPD s podporou Trikolory, i tato strana bude jednat o složení nového vedení Jihlavy