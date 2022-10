V Havířově či Přerově už vznikly koalice. Brzy jasno bude zřejmě i ve Zlíně

Nová čtyřkoalice s PRO Plzeň ještě v neděli večer podepsala memorandum o spolupráci. Dohromady obsadí 28 křesel v 47členném městském zastupitelstvu. Primátorem byl měl být lídr ANO Roman Zarzycký.

Ostrava: Vládnout bude staronová koalice

Také Ostrava má od úterý 27. září rozhodnuto, zástupci politických uskupení podepsali staronovou koalici. V moravskoslezské metropoli budou vládnout stejné strany a hnutí jako za poslední čtyři roky, tedy ANO, ODS, KDU-ČSL, TOP09 a Piráti. Jak se předpokládalo, vítěz víkendového volebního klání ANO si ponechá post primátora i klíčové resorty.

Stávající koalice v Ostravě pokračuje. Dohodu ANO podepsalo i s Piráty

Na tiskovém brífinku to společně oznámili ostravští lídři za hnutí ANO Tomáš Macura, koalice Spolu Jan Dohnal (ODS), lídryně pirátů Andrea Hoffmanová i lídr KDU-ČSL (ve volbách kandidující v rámci koalice Spolu) Zbyněk Pražák. „Koalice je funkční, prospěšná, nebyl důvod na ní něco měnit,“ uvedl Macura.

ANO podle něj jednalo i s jinými subjekty, konkrétně s hnutím Ostravak, ale mezi oběma stranami bylo údajně příliš třecích ploch.

Praha: Spolu pobouřily podmínky Pirátů

To v hlavním městě se teprve jedná, a to poměrně bouřlivě. Na pražském magistrátu se postupně schází zástupci vítězné koalice Spolu s lídry dalších stran. Zatím proběhlo jednání s Petrem Hlaváčkem (STAN) a Zdeňkem Hřibem (Piráti).

V pondělí 26. září však vyjednávání narazilo na problém. Piráti totiž odmítají mít v budoucí radě trestně stíhané politiky a jejich požadavky pobouřily lídra koalice Spolu Bohuslava Svobodu. „Piráti si kladli celou řadu podmínek, které jsou velmi složité. Jsme připraveni znovu otevřeně jednat. Věříme, že by vládní koalice Praze prospěla,“ uvedl lídr.

Povolební vyjednávání: SPOLU se sešlo s Piráty a na světě byl problém

Koalice SPOLU je tak nyní ochotná jednat na půdorysu vládní koalice a podle Svobody si neklade žádné jiné podmínky. Na začátek příštího týdne je podle Svobody předběžně naplánovaná schůzka také s Prahou sobě a hnutím ANO.

Kdo bude příštím primátorem hlavního města, zatím zůstává otázkou. Velké šance má lídr vítězné volební strany SPOLU, která získala devatenáct mandátů a téměř čtvrtinu hlasů. Svoboda se netají tím, že by měl o primátorství zájem. „Že já kandiduji na primátora, je jednoznačně schváleno naším zastupitelským klubem, žádný jiný náhled na tuto věc není a považujeme to všichni za konečné stanovisko,“ vyslovil se v České televizi.

Brno: Na dohodu je příliš brzy

Svoji vedoucí koalici stále nemá ani moravská metropole. Lídryně vítězného hnutí ODS a TOP 09 a současná primátorka města Brna za ODS Markéta Vaňková i v úterý 27. září trvala na tom, že zatím nechce být konkrétní. Alespoň dokud se nesejde se všemi stranami, které se do zastupitelstva dostaly.

„Já bych v tuto chvíli zůstala obecná a dokud nebudu mít za sebou všechna jednání se všemi politickými subjekty, nerada bych se vyjadřovala o tom, jaká koalice se rýsuje. Chci všechna ta jednání vyhodnotit a závěry následně předložit stranickým orgánům. Potom budeme postupovat dále,“ uvedla Vaňková.

Koalice v Brně: lidovce si Vaňková pozvala i na příští týden. A co řešili nyní?

Primátorka v pondělí 26. září jednala s hnutím ANO 2011, které ve volbách skončilo na druhém místě. Navzdory tomu, že se zástupci obou uskupení na základních věcech shodli, Vaňková i lídr ANO René Černý mají za to, že na uzavírání spolupráce je příliš brzy.

Jednání s koalicí lidovců a Starostů bylo v pořadí druhým oficiálním jednáním. Podobně jako s ANO občanští demokraté na schůzce s lidovci probírali programové priority a personální obsazení jednotlivých gescí. Jeden rozdíl tu ale je. S lidovci si už stanovili termíny jednání na příští týden (od 3. října, pozn. red.). Že by to předznamenávalo zárodek nové koalice, však Vaňková odmítla. „Konkrétní termín s hnutím ANO na příští týden nemáme, to ale neznamená, že k němu nemůže dojít,“ konstatovala stroze.

Ve čtvrtel 29. září se pak Vaňková sešla se zástupci Pirátů. Podobně jako u Lidovců zmínila, že jednání bylo díky dosavadní čtyřleté spolupráci snazší. „Bylo to úvodní jednání, kde jsme se bavili o programových prioritách a o tom, jaké představy mají Piráti o případných gescích a oblastech, včetně toho, jakým způsobem by případně byly personálně obsazeny. Vzhledem k tomu, že Piráti byli součástí koalice, debaty byly poměrně podrobné,“ popsala Vaňková.

Piráti zatím vyloučili pouze spolupráci s SPD.

Variant je tedy více a vyloučené není ani to, že by se ostatní strany mohly pokusit vítěze obejít. V Brně nic neobvyklého. Nebezpečí, že by ostatní strany mohly uzavřít dohodu bez vítězné ODS, si primátorka podle svých slov uvědomuje. Doufá ale, že k ničemu takovému nedojde.

Zatímco v Brně se nová koalice teprve rýsuje, ve Znojmě podepsaly memorandum o spolupráci subjekty ANO, SPD a nezávislé osobnosti a Znojmáci. Brzy podepíší i koaliční smlouvu. V zastupitelstvu budou mít 17 hlasů z 31. Starostkou bude Ivana Solařová (ANO).

Zlín: Jasno bude v pondělí

To ve Zlíně snad už brzy vznikne velká koalice, povolební vyjednávání zde pokračovala celé pondělí 26. září a podle primátora je dohoda blízko. „Příští pondělí (3. října, pozn. red.) by mělo být definitivně jasno,“ uvedl primátor a vítěz letošních voleb Jiří Korec (ANO). Zatímco už teď je téměř jisté, že do čela města usedne ANO s ODS, lidovci a Piráty, dveře pro druhý Zlín 21 a STAN zůstávají stále otevřené. Do opozice naopak téměř jistě míří SPD.

Rýsuje se ve Zlíně velká koalice? Jasno bude příští týden, říká primátor Korec

Vůli pokračovat v dosavadní spolupráci vyjádřili zástupci ANO, ODS, lidovců i Pirátů už krátce po sečtení výsledků voleb. V pondělí se pak konala jednání se zástupci Starostů a nezávislých a hnutí Zlín 21. „U obou dvou jsem si vyslechli nějaké možnosti a potenciál spolupráce a v příštích dnech to budeme zvažovat,“ komentoval vyjednávání Korec.

Zástupci vítězného hnutí ANO se potkali také s SPD, byť jen symbolicky. „Poblahopřáli jsme si k výsledku a rovnou jsme si řekli, že možný koaliční potenciál tam nevidíme,“ řekl Korec.

Olomouc: Město povede vláda ANO, ProOlomouc s Piráty a spOLečně

V Olomouci je zřejmě rozhodnuto o nové vládě. Město by měla další čtyři roky vést nová trojkoalice složená z ANO, hnutí spOLečně a dosud opozičního seskupení ProOlomouc s Piráty. Preference této varianty spolupráce přišla po týdenním vyjednávání a jednání zastupitelského klubu ANO v pátek 30. září večer. V zastupitelstvu by trojkoalice měla většinu 28 z celkem 45 křesel.

Bačák: Preferujeme koalici s ProOlomouc a Piráty, můžou přinést novou dynamiku

„Detailně jsme probírali formy spolupráce a obě varianty. Klub se pak většinově přiklonil k variantě trojkoalice s ProOlomouc s Piráty,“ sdělil Deníku primátor a lídr ANO Miroslav Žbánek. „Dohodli jsme se, že s ohledem na druhé kolo senátních voleb se na rámcovým nastavením koaliční spolupráce setkáme až v neděli (2. října - pozn. red.) odpoledne,“ dodal primátor Žbánek.

Ve vedení města tak poprvé bude ProOlomouc s Piráty, které dosud bylo v opozici. „Posun od opoziční role ke konstruktivní koaliční roli byl výrazný. Natolik, že rizika z toho, že budeme sestavovat koalici s řadou nových tváří a ve velmi těžké době nakonec nepřevažovala, byť také rezonovala. Jsme si vědomi, že to je osm nových tváří v radě města bez předchozí zkušenosti. Na druhou stranu zaznívalo, že to možná může být nový impuls v té krizi dělat a posouvat věci, které by se možná za jiných okolností a v jiném složení trojkoalice tak neposouvaly,“ dodal Miroslav Žbánek.

Jihlava: ANO je připraveno jednat s každým

Oproti některým jiným městům jsou jednání v krajském městě Vysočiny teprve na začátku. Vítězné ANO má díky čtrnácti křeslům poměrně silnou pozici, podle lídra Radka Popelky je však hnutí připraveno jednat s každým, kdo bude chtít jednat s ním. „Sundali jsme trička s nápisem hnutí ANO a obklékli si trička s nápisem Jihlava,“ prohlásil Popelka.

Dohoda ANO s koalicí ODS a KDU-ČSL by například znamenala pětadvacet mandátů v zastupitelstvu, které má sedmatřicet míst. „Sedneme si a uvidíme, jestli jsme schopni plnit program. Pokud to půjde, tak do koalice půjdeme. Všechny cesty jsou zatím otevřené,“ předeslal před volbami lídr občanských demokratů Petr Ryška. Ten však neočekává, že by mohlo být jasno ještě poslední zářijový týden.

Jednání o koalici v Jihlavě: Budeme mluvit s každým, tvrdí lídr vítězů Popelka

Ani zde se však lídři do vyjednávání se zástupci SPD s podporou trikolory příliš nehrnou. Jak lídryně společné kanditátky Fóra Jihlava a Pirátů (PiFo) Karolína Koubová, tak jihlavský lídr STAN Radek Hošek spolupráci s uskupením Tomia Okamury rázně odmítli. Zástupci ANO a ODS se s politiky z SPD plánují sejít až během týdne od 3. října.

České Budějovice: Poskládat koalici bude složité

Naopak v Českých Budějovicích už koalice nabírá jasnější obrysy. Vítěz voleb v jihočeském krajském městě ODS už vybral prvního partnera, občanští demokraté si plácli s uskupením Společně pro Budějovice, které tvoří KDU-ČSL a TOP 09. „To jsou pro nás nejpřirozenější partneři a spolupracujeme s nimi i v koalici na kraji. I když musím otevřeně říct, že jsem čekal, že budou mít v krajském městě mnohem víc zastupitelů a s tvorbou koalice nám pomůžou víc," uvedl jihočeský hejtman Martin Kuba.

Vítěz voleb v Budějovicích už vybral prvního partnera do koalice

Nyní zbývá vyřešit, která ze stran na druhém a třetím místě se přidá. Kuba by nejraději koalici viděl v obdobné formě, v jaké je nyní koalice vládní. To však může být problém, Starostové se totiž v Budějovicích do zastupitelstva nedostali vůbec a KDU-ČSL a TOP 09 na společné kandidátce dvou stran měli pouze 5,4 procent a získali tři zastupitele. Piráti mají 6,88 procent a také tři zastupitele. „Vládní“ koalice by tak v Budějovicích měla jen 22 mandátů, o jeden méně, než je potřeba k nadopoloviční většině. Vítězní lídři tak potřebují ještě dalšího partnera, přičemž ve hře jsou hnutí ANO či Občané pro Budějovice.

O víkendu 25. - 26. září bylo v Budějovicích dokončeno první kolo rozhovorů s možnými koaličními partnery, mezi něž ani v tomto regionu ODS nepočítá SPD.

Liberec: Starostové se dohodli s ANO

V krajském městě v Liberci je o koalici jasno. Ve čtvrtek 29. září v podvečer podepsali Dohodu o přípravě koaliční smlouvy vítězné uskupení Starostové pro Liberecký kraj společně s TOP 09 a KDU-ČSL a hnutí ANO 2011, které skončilo na druhém místě. Pozici primátora by měl opět zastávat Jaroslav Zámečník, lídr Starostů.

„Stvrdili jsme dnes podpisem dohodu s tím, že budeme nadále postupovat společně. Koaliční smlouvu bychom chtěli mít hotovou do týdne,“ informoval Jaroslav Zámečník. Zda budou na liberecké radnici vládnout v koalici pouze tato dvě hnutí ještě není definitivní. Každopádně primátorem bude lídr vítězné strany v každém případě.

„Pokud bude třeba, budeme případně společně hledat třetího partnera, pokud se ukáže, že to pro další rozvoj města bude nezbytné,“ doplnila jednička kandidátky ANO Šárka Prachařová.

V Liberci se vyjednává o budoucí koalici. Jednání se protáhnou, hledá se shoda

Obě hnutí dnes společně našla cestu na základě toho, že se jim podařilo najít protnutí v prioritách obou programů. „Primárně nám šlo právě o ten program, následně budeme diskutoval o obsazování funkcí,“ dodala Prachařová.

V Liberci zvítězili Starostové pro Liberecký kraj s výsledkem 28,21 % a získali v zastupitelstvu 12 křesel z 39. Druhé je ANO 2011 se ziskem jedenácti mandátů a výsledkem 26,22 %, třetí je Liberec otevřený Lidem, který má 6 zastupitelů. V zastupitelstvu ještě usednou zástupci ODS společně se Sportovci (4 mandáty), čtyři zastupitele bude mít i Svoboda a přímá demokracie (SPD) a dvě pozice obsadili také Piráti.

Hradec Králové: Na stole jsou dvě možné koalice

Sotva byly v Hradci Králové známé výsledky komunálních voleb, rozjela se aktivní povolební vyjednávání. Vítězné ANO se setkalo se zástupci třetí ODS a občanští demokraté jednali i se zástupci čtyř stran pod vedením Hradeckého demokratického klubu (HDK). Oba dosavadní partneři v čele města, ANO i ODS, by měli dohromady 18 zastupitelů, tedy o jednoho méně, než je potřeba k nejtěsnější většině.

Volby 2022: Hra o Hradec začala, ANO netrvá na postu primátora

„Pokud bude ODS ochotná jít s námi do koalice, společně přizveme někoho, kdo s námi bude ochotný spolupracovat,“ říká jednička ANO Jana Šandová. Jenže v úvahu připadá jen SPD a s tou odmítá spolupráci ODS. Zbývající čtyři strany a hnutí, které se do zastupitelstva dostaly, zase vylučují koalici s ANO.

Druhou možností je pak širší koalice demokratických stran vedená HDK, přidat by se do ní mohli Piráti, ODS, Rozvíjíme Hradec a Změna pro Hradec. Dohromady mají 21 mandátů. Schůzka k této koalici přitom údajně měla jasnější obrysy, než první varianta s ANO. „Výsledkem bylo, že jsme si řekli, že chceme jednat o koalici. Ve čtvrtek večer (29. září, pozn. red.) se setkáme, to bude první vážné jednání,“ informoval za Piráty Pavel Vrbický. Jasněji tak snad bude koncem posledního zaříjového týdne.

Pardubice: Rýsuje se staronová koalice

Povolební jednání v Pardubicích se v sobotu 24. zář rozeběhla ještě předtím, než byly sečteny všechny hlasy. Poměrně rychle dospělo ANO k dohodě s uskupením Žijeme Pardubice. V dalších jednáních budou tyto dvě strany postupovat společně, aktuálně jednají také s uskupením Spolu. Za účelem vytvoření širší koalice by ANO mohlo oslovit také uskupení Společně pro Pardubice a Piráty.

Novým primátorem Pardubic se nejspíš stane Jan Nadrchal z hnutí ANO

Pokud budou mít všichni zúčastnění zájem, rýsuje se tak pokračování současné radniční koalice ANO, SPOLU a Žijeme Pardubice, která by mohla mít pohodlnou většinu 25 zastupitelů. Možné jsou ale i další varianty. „Zatím nechci výsledky jednání předjímat, ale je pravda, že tu může vzniknout podobná koalice jako dosud,“ informoval lídr ANO.

Karlovy Vary: Koalici vytvoří ANO, Spolu a Karlovaráci

V Karlových Varech vznikne koalice vítězného ANO, Karlovaráků a Spolu. Strany už podepsaly memorandum o spolupráci. Nyní budou připravovat koaliční smlouvu a program na následujících čtyři roky. Strany budou mít v zastupitelstvu 23 z 35 členů. Koalice v čele města se proti předchozím rokům téměř nezměnila, znovu ji tvoří stejné strany, jen složení rady bude mírně odlišné v důsledku posílení ANO v komunálních volbách. ČTK to řekla primátorka a kandidátka na primátorku pro následující období Andrea Pfeffer Ferklová (ANO).

Karlovarská primátorka: Koalici chceme dohodnout co nejdříve

Komunální volby v Karlových Varech vyhrálo ANO, získalo 14 mandátů. Druzí skončili Karlovaráci s pěti mandáty, třetí SPD se čtyřmi mandáty, čtvrté SPOLU se čtyřmi mandáty. Čtyři zastupitele má pátá KOA. Šestí jsou Piráti se dvěma mandáty, sedmé STAN se dvěma zastupiteli.

Ústí nad Labem: ANO jedná s PRO! Ústí

Vítězné ANO jako první oslovilo uskupení PRO! Ústí. V pondělí 26. září si hnutí pozvalo na schůzky také vyjednávací týmy ostatních stran a hnutí. Zde projednávali možné programové shody, případně požadavky na funkce v městské radě, či výborech, pokud by byla ochotna vstoupit s ANO 2011 do ústecké městské koalice. V ústeckém zastupitelstvu usedne šest uskupení.

ANO vyjednávalo o koalici. Oslovilo všechny strany v zastupitelstvu

„Našli jsme programové průniky, vyložené neshody jsme snad neměli, shodli jsme se téměř na všech bodech. Vyjasnili jsme si například divadlo a řešili jsme modré zóny u kampusu,“ poznamenala jednička za SPD Bohumil Ježek. Jeho hnutí se stalo takzvaným skokanem komunálních voleb a získalo pět mandátů.