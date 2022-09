Volební hlasy ještě nejsou sečteny, přesto by mě zajímalo, jak se nyní s ohledem na nynější volby cítíte, a jaké výsledky očekáváte? V minulých komunálních volbách jsme byli výrazně úspěšnější. Bylo to poté, co jsme s dostali do Sněmovny s více než deset procenty. Piráti byli na politické scéně z pohledu toho sněmovního úspěchu něčím novým. V letošním roce jsme ale obhajovali po ne tak úspěšných sněmovních volbách. Měl jsem radost, když jsem viděl, jak nám jede kampaň. Stavěli jsme kandidátky ve městech, kde jsme dřív neměli třeba ani místní buňku, jako je třeba Liberec, což sleduju, protože jsem z Jablonce. Byla tam prostě energie.

Opoziční ANO tyto volby označovalo jako referendum o vaší vládě. Byly jím také podle vás, a jak z nich podle vás vaše vláda vyšla?

Výsledky ještě nejsou, ale když něco velmi nahlas něco říkáte, tak se to dostane do podvědomí lidí. A když majitel třetiny médií v české zemi v té kampani jede tuto linku, tak se nemůže stát, že by to alespoň část lidí takto nepochopila. Já si ale myslím, že takovéto volby jsou referendem o tom, co se podle vás za minulé čtyři roky změnilo ve vedení města a zda jde vaše město nahoru.

Takže se dnešní volby vlády tolik netýkaly?

Když se bavíme o investicích a růstu, tak teď bylo těžké období covidu. Kdyby nebyl covid a pořád by jela konjunktura, tak by možná všechno vypadalo ještě trošku jinak. Situace je složitá a vláda v krizi je velmi obtížná, nemůžete za všechno čekat potlesk. Věci jsou daleko složitější, než je populisté z SPD či bývalý premiér Babiš lidem vykreslují. Myslím si, že politici demokratických stran v debatě s voliči obstáli.

Nebyly jen komunální volby, ale také senátní. Podle předběžných výsledků to vypadá, že ve většině okrsků postoupí do druhého kola kandidát ANO. Naopak šanci na druhé kolo má pouze jediná vaše kandidátka Dana Balcarová v Praze 6…

Občas to vypadá, že má pan Růžička nad 50 procent, občas je pod. Dana je tedy jediná z osmi našich kandidátů, která má stále šanci. I u těchto voleb záleží na tom, kolik do kampaně vložíte financí a jak je kampaň postavena. Tyto volby jsou ale dvoukolové volby, takže nejdůležitější je, jak se v druhém kole poskládají vzájemné podpory a koho pak lidé zvolí. Ještě v předchozích senátních volbách, pokud do druhého kola postoupil někdo za ANO, lidé většinou volili jeho protikandidáta. Myslím si, že podpora ostatních stran, bude směřovat spíše ke kandidátům, kteří jsou nominovaní za nějakou stranu vládní koalice, než že by podpora šla ke kandidátovi ANO.

Na co se teď v období po volbách soustředíte především?

Pozornost moje, ale i ostatních Pirátů obecně, se i před volbami upírala především k řešení krize. Občas jsem byl smutný, že nemůžu podpořit naše lidi v komunální kampani. Nanejvýš když jsem byl někde třeba na dva dny pracovně v krajích, tak jsem tam pak zůstal přes víkend, což mě vzhledem k tomu, že mám dvouletého prcka, vlastně mrzelo. Ale když jsou komunální volby, tak nemůžete přestat dělat politiku, kvůli které jste zvolen. Takže jsem řešil, jestli jsou kraje v pohodě s energiemi nebo jakým způsobem se uvolňují peníze z evropských dotací. K dvanáctihodinovému pracovnímu dni mi tak bohužel navíc přibyly ještě další dvě hodiny. Já jsem kvůli kampani nechyběl ve sněmovně, já jsem neopomněl nic na úrovni vlády, navíc jsem už hostil ministeriádu evropského předsednictví.

Takže vám kampaň chybět nebude?

Protože k tomu přibyly další věci, kdy bylo potřeba někoho podpořit radou nebo zahrát v kampani na harmoniku, bylo to všechno navíc k běžné práci. Moje pozornost se ale upírala spíš k tomu, abychom nahodili dobré formuláře ve věci řešení dostupných přídavků na bydlení nebo aby se dobře nastartovaly evropské programy. Musím říct, že jsme druhou zemí z Evropské unie, která má schválené všechny kohezní fondy soudržnosti na nadcházející čerpání. Už spouštíme jednotlivé projektové řady, protože ty peníze jsou v regionech potřeba.