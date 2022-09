Zdroj: DeníkV prvním případě ovšem nezávislí dosáhli na 38 099 mandátů, zatímco ANO jich má 1564.

Jak tedy číst víkendové volby?

Vítězem je Babiš

Hnutí ANO zvítězilo ve většině statutárních měst. Na zlatý stupínek nedosáhlo v Praze, Brně, v Českých Budějovicích, Liberci a těsně v Plzni. V těchto lokalitách triumfovaly ODS ve spojení s TOP 09 nebo KDU-ČSL, v Liberci pak tradičně uspěli Starostové pro Liberecký kraj. Babišovci ovšem získali i „Kuberovy“ Teplice, „Jurečkovu“ Olomouc, Zlín, Jihlavu nebo Mladou Boleslav. Tomáš Macura drtivě ovládl Ostravu, v níž si už potřetí nasadí primátorský řetěz.

Ve většině statutárních měst zvítězilo ANO. Prahu a Brno drží strany Spolu

Snad ještě silněji se hnutí ANO o slovo přihlásilo v Senátu, který byl vždy jeho slabým místem. Tentokrát se kandidát ANO Ladislav Václavec jako jeden ze tří stal senátorem už v prvním kole a dalších osmnáct postupuje dál (ve dvou případech společní kandidáti ANO a ČSSD).

Neuvěřitelný příběh se odehrál v Jihlavě, kde Jana Nagyová, která je veřejnosti známá hlavně jako obžalovaná v kauze Čapí hnízdo, postoupila do finále, kde se utká s předsedou horní komory Milošem Vystrčilem z ODS. Z pohledu Andreje Babiše lidé svým způsobem skutečně pojali oboje volby jako šanci vystavit vládě vysvědčení.

Koalice Spolu nevýrazná

Pětikoaliční lídři si pochvalovali volební výsledky a poukazovali především na Prahu, Brno a Senát. Jenže k veselí ve skutečnosti mnoho důvodů neměli. V metropoli si mysleli na zisk kolem 40 procent, přičemž dostali 25 a budou muset hledat další partnery k vládnutí. Evidentně to budou Piráti a STAN. Taková spolupráce je už v zárodku nahnilá, neboť animozita současného primátora Zděňka Hřiba z Pirátů a budoucího Bohuslava Svobody z ODS je těžko překonatelná. Nejde jen o osobní nevraživost, ale také o obsah politiky, kde nenacházejí společnou řeč.

Opravdový poklad má ODS v Brně v podobě primátorky Markéty Vaňkové. Ta nejen hravě obhájila mandát, ale chytře si před vyjednáváním o radě nezavřela dveře k žádnému z úspěšných uskupení.

Bez podpory SPD. V Plzni vznikla čtyřkoalice, její součástí je Pro Plzeň

Petra Fialu by mělo trápit nejen to, že ODS a Spolu propadly v strukturálně postižených regionech, tedy Karlovarském, Ústeckém a Moravskoslezském kraji, ale možná i to, že v Českých Budějovicích výrazně nezvítězila až tak ODS jako hejtman Martin Kuba, který se posunul i ve složitém systému preferenčních hlasů z osmého místa na první.

Lidovci na svém, TOP 09 dole

Komunální terén je živnou půdou KDU-ČSL, což se opět potvrdilo. Bude mít 2716 zastupitelů, a byť je to o 515 méně než před čtyřmi lety, pořád jde o slušný fundament v obcích a maloměstech, především na Moravě. Mariana Jurečku sice mrzí, že do druhého senátního kola nepostoupila v Kroměříži lidovecká místopředsedkyně Šárka Jelínková, ale zato na Orlickoústecku se stal senátorem Petr Fiala za KDU-ČSL a SproK.

TOP 09 má důvody k velkému počtu vrásek. Radost jí udělala Praha, a to jak ve volbách do horní komory, kde Jiří Růžička uspěl v prvním kole a do druhého postupují Hana Kordová Marvanová a Jan Pirk. V magistrátu zasedne sedm politiků TOP 09, přičemž kupříkladu Jiří Pospíšil (a s ním i další čtyři politici) díky křížkování přeskočil Bohuslava Svobodu. Bude zajímavé sledovat, jaká bude další Pospíšilova municipální kariéra.

Propad Rakušanova STAN a Pirátů

Jedním z poražených voleb je podle očekávání hnutí Starostové a nezávislí. Získali 937 mandátů, o 647 méně než před čtyřmi roky. Do druhého senátního kola nepostoupil jeho ikonický politik a dosavadní místopředseda Senátu Jan Horník. Pokud lze mluvit vůbec o nějakém pozitivním momentu, pak je to překročení pětiprocentní hranice v Praze, kde je to jednoznačnou zásluhou lídra Petra Hlaváčka, jehož většina Pražanů vnímá především jako architekta, odborníka na urbanismus. Ve vedení města by mohl být i Zdeněk Hřib za Piráty, ale možná o jakousi podřadnou pozici stát nebude.

Ivan Bartoš: Kdyby nebyl covid a trvala konjunktura, volby by asi dopadly jinak

Pirátská strana ztratila, co mohla. Přišla i o svou baštu, tj. Mariánské Lázně, kde skončila až třetí. Táhne ji dolů minulé spojenectví se STAN. Chuť na mocenské pozice tyto bývalé spojence ale neopustila. V Plzni už v sobotu uzavřeli koalici s hnutím ANO, ačkoliv tam vyhrálo Spolu.

Katastrofa pro levici

Víkendové hlasování bylo jednou z posledních šancí ČSSD a KSČM na resuscitaci. Nepovedlo se. Komunisté jsou prakticky mrtvou stranou. Sociální demokraté se snažili oslovit voliče pomocí svých osvědčených kádrů, jakým byl expremiér Vladimír Špidla v senátním obvodu Prahy 11, ale byla to špatná karta.

V Novém Městě na Moravě sice zvítězil předseda strany Michal Šmarda, ovšem nikoliv pod hlavičkou ČSSD, ale Lepší Nové Město. V Praze neuspěla Solidarita, tedy koalice ČSSD a Zelených, vedená bývalou ombudsmankou Annou Šabatovou.

Potvrdilo se, že levicové voliče zcela vysálo hnutí ANO. Michal Šmarda zřejmě bude jeden z lídrů, kteří nabídnou straně svou rezignaci. Otázka ovšem zní, zda mají sociální demokraté rezervoár osobností, které by o předsednické křeslo měly zájem.

Protestní hlasy pro SPD

Prezident Miloš Zeman zhodnotil volby mimo jiné konstatováním, že výrazně posílilo hnutí SPD Tomia Okamury a může se pokládat za jednoho z vítězů hlasování. SPD získalo 339 zastupitelů oproti 155 v roce 2018. Poprvé se dostalo i do pražského magistrátu a všech krajských měst. Do druhého kola senátních voleb postoupila jejich kandidátka, Eva Chromcová v Karlových Varech.

O koalici pro parlament zatím neuvažujeme, cílíme na vlastní růst, říká Okamura

Okamura ihned vyzval, aby v ostatních obvodech lidé volili jakékoliv jiného kandidáta než zástupce pětikoalice. Výsledek SPD by měl trápit především vládní strany. Lze ho totiž vnímat jako protest proti vládě a touhu po radikální změně české politiky.

Lidé vyjádřili svoji nespokojenost s centrální politikou i hlasy pro nezávislou senátní kandidátku Janu Zwyrtek Hamplovou v Kroměříži, jež se zviditelnila účastí na demonstraci na Václavském náměstí.