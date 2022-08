V Praze se snížily o pět procentních bodů na 4,3 procenta. Koalice Spolu šplhá nahoru se ziskem 33,7 procenta, ANO by si vybralo 19,3 procenta lidí, uskupení Praha Sobě 12,7 procenta a Piráty 7,2 procenta respondentů. Pokud by to tak v září dopadlo, s největší pravděpodobností by se primátorem podruhé stal Bohuslav Svoboda z ODS.

V Brně by nejvíc lidí dalo hlas koalici ODS a TOP 09, která by dostala 28,2 procenta hlasů. Druhé by skončilo ANO s 19,8 procenta a na třetím místě by se umístili Piráti s 9,1 procenta. Koalice STAN a lidovců by obdržela 6,8 procenta hlasů. I v tomto městě má velkou šanci obhájit primátorské křeslo politička ODS Markéta Vaňková. Třetí volební období by mohl získat ostravský primátor Tomáš Macura (ANO). Původně už kandidovat nechtěl, ale kvůli covidové a válečné krizi se rozhodl setrvat a pokusit se vést Ostravu dál.