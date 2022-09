Co říkáte průběžným výsledkům obecních voleb? Ještě není sečteno dost hlasů. Díval jsem se především na města, kde jsme měli na radnicích své starosty, kteří dobře pracovali. A tam to vypadá, že pozice žádným výrazným způsobem neztrácíme. U senátních obvodů musíme vyčkat.

Zatím tedy převládá spokojenost? Cíl, o kterém jste hovořil, tedy tři tisíce obecních zastupitelů, bude naplněn?

Ten reálný je. V těch menších obcích skutečně úspěch máme, naše pozice jsme tam schopni obhájit. Počet zastupitelů v součtu s koalicemi, ve kterých jsme, rozhodně malý nebude. A to je to nejdůležitější číslo.

Takže budou to tři tisíce?

To je samozřejmě takový maximalistický cíl a já budu doufat, že se tomu číslu přiblížíme. Aspoň to tak zatím vypadá.

Doufám, že na magistrátu skončí chaos, říká šéf pražské organizace ANO Prokop

A v Senátu udržíte pozice druhého nejsilnějšího klubu?

To se uvidí. Chtěli bychom obhájit ten počet senátorů a senátorek, který máme. Bude to ale velmi náročné. V mnoha obvodech jsou velmi silné osobnosti. Klub STAN ale určitě v Senátu zůstane velkým klubem, což je dáno i tím, že obhajujeme jenom v pěti volebních okrscích. Klub jako takový bude tedy každopádně patřit k těm největším.

Váš dosavadní místopředseda Senátu Jiří Růžička kandiduje se společnou kandidátku TOP 09 a STAN. Zůstane v případě vítězství ve vašem senátorském klubu?

O tom bude jednat vedení našeho senátorského klubu. Ale pokud Jiří Růžička svůj mandát obhájí, a vypadá to zatím velmi optimisticky, tak ta nabídka určitě padne.

Jak si hnutí STAN stojí po nedávných skandálech vašich politiků v Praze?

V Praze je situace jiná než ve zbytku České republiky. Nejen kvůli vámi zmíněné věci, ale také kvůli tomu, že my poprvé kandidujeme sami.

A co je vaším cílem? Co by byl úspěch?

Abychom měli zastupitelský klub, abychom byli v pražském zastupitelstvu. Jde nám o to, abychom tam pod značkou STAN vstoupili.

Senátní volby: Češi mají tři nové senátory. Ve druhém kole je Vystrčil i Nagyová

Ale přiznáváte tedy, že startovní pozici v Praze jste neměli ideální?

Pokud zasáhne vaše hnutí kauza, která je spojena s jedním konkrétním komunálním politikem, což byl tento případ, tak se samozřejmě o to víc musíte ve volební kampani snažit.

Zdroj: DeníkSnažil se váš lídr Petr Hlaváček dost?

Povedlo se nám udělat mnoho změn, tak abychom dokázali voliče znovu oslovit. My jsme dali Petru Hlaváčkovi, který statečně zůstal lídrem naší pražské kandidátky, možnost, aby si vybudoval znovu kandidátku podle svých představ. Na ní dnes není nikdo, kdo by byl jakýmkoli způsobem s čímkoli nekalým spojován. Jsou to lidé, kteří mají zkušenost z práce v městských částech, mají nejrůznější odbornosti. Nabídli jsme kvalitní program, kvalitního lídra, kvalitní kandidáty. A především jsme ukázali lidem v České republice, co je to politická kultura. To znamená vyvodit zodpovědnost z toho, pokud se vám něco opravdu hodně nepovede.