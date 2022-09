První výsledky letošních komunálních voleb byly zveřejněny ve 14:31, a to hned z pěti obcí. Se sčítáním byli jako prvni hotovi volební komisaři v Čížkově na Pelhřimovsku, Chobotově na Strakonicku, Jahodově na Rychnovsku, Hlohovicích na Rokycansku a Jarošově nad Nežárkou na Jindřichohradecku.

Ještě před uzavřením volebních místností se objevila zpráva, že policie podezřívá z maření výsledků voleb muže, jenž měl v Mikulášovicích na Děčínsku kupčit s volebními hlasy. K tomu mělo dojít již na začátku tohoto týdne, kdy měl 59letý muž nabízet nejméně dvěma lidem až 500 korun za hlas pro sdružení současné starostky Miluše Trojanové.

K obecním volbám podle konečných výsledků přišlo 46,07 procenta voličů. Je to zhruba o procentní bod méně než v roce 2018.

„Myslím, že z pohledu mnoha lidí jsou komunální volby nedoceněné, jako by šlo o druhou kategorii. Mně to velmi mrzí, protože tyto volby mají skutečně možnost ovlivnit lidem život,“ uvedl v sobotu odpoledne pro Českou televizi předseda STAN Vít Rakušan. Zároveň prohlásil, že by chtěl, aby Starostové měli v hlavním městě samostatný zastupitelský klub.

Výsledky ve velkých městech

Ve většině statutárních měst vyhrálo letošní obecní volby opoziční hnutí ANO. Ze 13 krajských měst má hnutí někdejšího premiéra Andreje Babiše jisté vítězství v osmi z nich. Ve zbylých pěti krajských městech uspěly vládní strany.

Hnutí ANO vyhrálo v Hradci Králové, v Jihlavě, v Karlových Varech, v Olomouci, v Ostravě, v Pardubicích, v Ústí nad Labem a ve Zlíně.

„Jsme rádi, že výsledky zatím vypadají tak, jak vypadají. Celkově si myslím, že jsme si významně polepšili,“ uvedl v sobotu Andrej Babiš. Vyzdvihl zejména výsledky hnutí ve velkých městech. V menších obcích podle něj lidé rozhodují více podle osobní známosti než podle stranické příslušnosti.

V Praze zvítězila koalice SPOLU pro Prahu,kterou tvoří ODS, TOP 09 a KDU-ČSL, s 24,72 procenty hlasů, na druhém místě skončilo ANO a na třetím Piráti.

„Zítra se sejdeme jako koalice a budeme jednat o možnostech povolebního vývoje,“ uvedl k povolebním jednáním lídr pražské kandidátky koalice Spolu Bohuslav Svoboda (ODS) s tím, že na pražském magistrátu bude usilovat o koalici na půdorysu vlády. Spolupráci s hnutím ANO označil Svoboda za nepravděpodobnou.

V Brně vyhrála kandidátka Společně - ODS a TOP 09, v Plzni koalice Spolu - ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a v Liberci koalice Starostů pro Liberecký kraj (SLK) s TOP 09 a KDU-ČSL. V Českých Budějovicích zvítězila ODS.

Z dalších 14 statutárních měst, tedy těch, v jejichž čele stojí primátor, vyhrálo ANO v nynějších volbách v devíti z nich. V Mladé Boleslavi hnutí kandidovalo s Volbou pro Mladou Boleslav. Ve Frýdku-Místku zvítězilo uskupení Naše město F-M. V Kladně obhájila první místo Volba pro Kladno, v Mostě hnutí ProMOST a v Třinci kandidátka Osobnosti pro Třinec. V Karviné opět vyhrála ČSSD.

Vládní ODS pak ztratila své letité pozice v Teplicích, kde nově vyhrálo hnutí ANO se ziskem téměř 30 procent hlasů.

„Zatím v Praze a Brně vedeme. Nechci to zakřiknout. Zdá se, že proti volbám před čtyřmi roky právě v krajských městech posílíme. Teď to vypadá na lepší výsledek v Budějovicích, Brně, Praze. Počkáme s pokorou, až bude vše sečteno,“ prohlásil v sobotu večer premiér Petr Fiala (ODS).

Obce ovládli nezávislí kandidáti

Vítězem komunálních voleb se jako obvykle stali nezávislí kandidáti a jejich různá místní sdružení. Mezi stranami zvítězili lidovci, přestože přišli v zastupitelstvech o 393 křesel. Výrazný propad pak zaznamenala levice. ČSSD přišla skoro o tři pětiny zastupitelů, ještě hůře dopadla KSČM, která ztratila téměř 70 procent zastupitelských mandátů.

„Hodnotím pozitivně, že v komunálních volbách na 99 procent budeme ze všech parlamentních stran nejúspěšnější na komunální úrovni. Tak to bylo i v minulosti. To bychom si měli udržet,“ uvedl během sobotního večera šéf KDU-ČSL Marian Jurečka.

Starostové a nezávislí zaznamenali propad o 747 křesel v zastupitelstvech, ODS přišla o 306 mandátů, Piráti o 84 a TOP 09 o 56. „STAN šel do voleb v nejtěžší situaci své historie. V této situaci je náš výsledek úspěch,“ prohlásil ještě před zveřejněním konečnýých výsledků na tiskové konferenci předseda STAN Vít Rakušan.

Hnutí SPD si polepšilo od minulých voleb o 331 mandátů. Hnutí ANO získalo o 64 zastupitelů víc.

Úspěch si v komunálních volbách připsal hradní kancléř Vratislav Mynář (SPOZ), který v Osvětimanech na Uherskohradišťsku získal druhý nejvyšší počet preferenčních hlasů (189). Více jich od voličů obdržel jen současný starosta obce Aleš Pfeffer.

„Znamená to, oproti předpokladům téměř všech novinářů, primárně pražských novinářů, že to asi zase neděláme tak špatně a že nám lidé věří. Jsem za to samozřejmě rád. Pokud budu požádán, tak se určitě stanu členem zastupitelstva, neodmítnu mandát, a bude dál snažit pomáhat ve prospěch Osvětiman,“ uvedl po zveřejnění výsledků Mynář.

V Pohořelicích na Brněnsku vyhrála volby Přísaha s lídrem Róbertem Šlachtou. Hnutí, které bývalý policista založil, kandidovalo v komunálních volbách poprvé. Ve Šlachtově rodných Pohořelicích získalo 41,29 procenta hlasů, druhá skončila ODS, kterou vedl současný starosta Miroslav Novák.

Kompletní výsledky komunálních voleb budou ve Sbírce zákonů oficiálně zveřejněny v úterý, a to poté, co je v pondělí projedná Státní volební komise. Tímto okamžikem začne ubíhat desetidenní lhůta, během níž se voliči i kandidující strany mohou obrátit na správní soudy se stížnostmi.

Celkové vítězství v komunálních volbách obhajuje opoziční hnutí ANO, které před čtyřmi lety obdrželo 16,8 procenta hlasů, když uspělo především ve velkých městech, kde obsadilo křesla 14 z 26 primá Co do počtu získaných obecních mandátů však byla v roce 2018 díky zisku v menších městech a na vesnicích nejúspěšnější KDU-ČSL (3654) před hnutími STAN a SLK (dohromady 2749 mandátů) a ODS (2600 mandátů).