Česká miss, hudební legenda či hvězda Ulice. Ve volbách uspěly i známé tváře

Podle někdejšího pražského primátora a lídra uskupení Spolu pro Prahu Bohuslavy Svobody (ODS) bude vítěz voleb na pražském magistrátu postupovat, jak slíbil, tedy na půdorysu vládní koalice. „Pokud bude síla na to, že budeme moci toto místo ovlivnit, stanu se primátorem já,“ avizoval v sobotu večer. Spolu také plánuje, že ustaví zastupitelský klub a zvolí vyjednávací tým.

Spolupráci s hnutím ANO pak Svoboda předběžně vyloučil. „Obávám se, že hnutí ANO má naprosto rozdílné názory na politiku jako takovou i na to, jak by se měla politika v Praze a Praha vyvíjet. Možnost, že bychom dospěli k nějaké shodě, proto považuji za krajně nepravděpodobnou. Řeknu nulovou,“ prohlásil ještě před zveřejněním konečných výsledků voleb.

Lídr pražské kandidátky hnutí ANO a poslanec Patrik Nacher je přesvědčen, že Praha potřebuje především pragmatické řešení mnoha problémů, jež ji trápí. „Mojí snahou bylo, je a bude zvyšovat koaliční potenciál ANO, které se v některých oblastech dostávalo do izolace. Ukáže se, zda v tom budu úspěšný, ale na svém pojetí politiky nic měnit nebudu,“ uvedl pro Deník a dodal, že je ochotný hájit pražská témata i z opozice.

Vaňková: Jednání jsem ochotná vést se všemi

Výsledky komunálních voleb v Brně od počátku směřovaly k vítězství ODS, která společně s TOP 09, nakonec získala 25 procent hlasů. Druhé hnutí ANO pak obdrželo 20,5 procenta hlasů, třetí skončila koalice KDU-ČSL a STAN se ziskem 17 procent hlasů. Dosavadní primátorka Markéta Vaňková (ODS) tak má velmi solidní šance obhájit svůj post a pokračovat ve vládě nad městem.

Štáb vítězné ODS při komunálních volbách v BrněZdroj: Deník/Jiří Sláma

Momentálně se v Brně rýsují hlavně dvě možnosti, sama Vaňková však bezprostředně po ohlášení výsledků voleb nevěděla, kam povedou její první kroky. Povolební vyjednávání je totiž ochotná vést se všemi. „Plánuji skutečně oslovit všechny a stanovíme si nějaký harmonogram schůzek. Budu se chtít bavit s každým o tom, jaké má představy a cíl je pro mě jasný - sestavit takovou koalici, která bude ku prospěchu Brna,“ prohlásila.

V Plzni vznikla koalice, Bartošovi se ale nelíbila

Komunální volby v Plzni sice skončily vítězstvím koalice Spolu, která získala 27,73 procenta hlasů, následující čtyři roky však bude městu vládnout koalice hnutí ANO, Pirátů a STAN. K podpisu dohody, která kopíruje krajskou koalici utvořenou ze zástupců stejných stran, došlo ihned po ohlášení výsledku, přičemž trojici stran měli původně podporovat i dva nezávislí kandidáti zvolení za SPD.

Podoba koalice se ale příliš nelíbila předsedovi Pirátů Ivanu Bartošovi. „Memorandum Piráti podepsali se STAN a ANO. ANO ovšem jedná o podpoře s dvěma nezávislými kandidáty za SPD, s čímž mám osobně velký problém. U Pirátů rozhodují místní sdružení samostatně, existují ale kontrolní mechanismy. Pokud nebude zbytí, budu chtít jejich využití,“ napsal Bartoš v neděli odpoledne na twitteru.

S tím, aby se koalice v Plzni opírala o podporu SPD, nesouhlasil ani předseda STAN Vít Rakušan. „Jednání v Plzni prý dál probíhají, věřím, že koalice bude ve výsledku složena z demokratů,“ napsal Deníku N.

V neděli večer pak došlo ke změně. Zástupci ANO, Pirátů a STAN se totiž vzdali podpory zastupitelů zvolených za SPD a utvořili čtyřkoalici s hnutím Pro Plzeň, které ve volbách skončilo třetí. Ve 47 členném zastupitelstvu tak budou mít 28 křesel. Primátorem se stane lídr ANO Roman Zarzycký, dosavadní první náměstek primátora a současně ekonomický náměstek hejtmana.

Koalice se rýsuje i v Ostravě

V Ostravě se již rýsuje koalice ANO, Spolu a Pirátů, která městu vládla doposud. Dosavadní primátor Tomáš Macura (ANO) se již v neděli sešel se zástupci Spolu, v pondělí by pak mělo dojít i ke schůzce s Piráty. Ti přitom již v sobotu avizovali, že by ve stávající sestavě rádi pokračovali.

Pokud se nestane něco šokujícího, stane se právě Macura, který v čele města stojí již osm let, nejdéle sloužícím polistopadovým primátorem Ostravy. Drtivě totiž smetl své vyzyvatele, když ANO vyhrálo se ziskem 33,97 procenta hlasů a 21 mandátů. Druhá koalice Spolu si připsala celkem devět mandátů.

Noční schůzka v Českých Budějovicích

Ještě během sobotní noci se uskutečnila první povolební schůzka v Českých Budějovicích, kde po šestnácti letech slavila vítězství ODS, jež od voličů získala bezmála třicet procent hlasů. Do sídla ODS dorazili zástupci hnutí ANO, které obhajovalo post primátora a obdrželo přes 24 procent hlasů.

Zdroj: DeníkJednání s ANO však podle jihočeského hejtmana a zároveň regionálního předsedy ODS Martina Kuby neznamenalo uzavření koalice, následovat by měly schůzky se všemi dalšími subjekty v zastupitelstvu. Základní parametry pro budoucí koalici pak vidí Kuba jasně. „Aby byla dobře udělaná a plnila náš program,“ konstatoval.

Vítězná ODS se poté v neděli večer na dalším postupu při vyjednávání o koalici formálně dohodla se Společně pro Budějovice. Tento subjekt tvoří TOP 09 a KDU-ČSL. Podle Kuby však nemají podepsanou smlouvu o spolupráci.

Občanští demokraté a Společně pro Budějovice mají dohromady 19 mandátů ze 45 v zastupitelstvu. Kuba dodal, že případných partnerů pro koalici je více. Další jednání budou pokračovat v příštích dnech. „Dnes jsme se sešli se všemi subjekty, které se dostaly do zastupitelstva, s výjimkou SPD, s níž jednat v žádném případě nechceme. TOP 09 a KDU-ČSL jsou naši partneři ve vládě i ve vedení Jihočeského kraje, a proto je to logická volba,“ uvedl Kuba pro ČTK.

První signály přicházejí i z dalších měst

Už v sobotu večer se sešly také strany úspěšné ve volbách v Hradci Králové. Ve východočeském městě sice jasné vítězství oslavilo hnutí ANO, které je ochotné pokračovat ve stávající spolupráci s ODS, na většinu to ovšem nestačí.

Ačkoli volební lídryně ANO Jana Šandová připustila možnost, že se v zájmu sestavení koalice vzdá primátorského postu, ODS začala jednat s dalšími čtyřmi subjekty: Hradeckým demokratickým klubem (HDK) a TOP 09, Piráty, hnutím Rozvíjíme Hradec a uskupením Změna pro Hradec a Zelení.

Podle volebního lídra ODS Miroslava Hlouška by se oblastní rada strany měla v pondělí rozhodnout, jakou variantu koalice upřednostní.

Štáb ANO v hotelu Flora v Olomouci. Zleva Miloslav Tichý, Miroslav Žbánek a Milan FeranecZdroj: Deník/Petr Pelíšek

V čele Olomouce pravděpodobně i nadále zůstane Miroslav Žbánek. Hnutí ANO totiž získalo 32 procent hlasů a obhájilo vítězství z roku 2018. Druhá koalice Spolu získala deset mandátů, společně s ní by tak vítěz voleb měl v 45 členném zastupitelstvu 26 mandátů.

Dosavadní spolupráce s ODS a lidovci, kteří jsou součástí koalice Spolu, navíc podle dosavadního primátora fungovala, otázkou je ale postoj TOP 09. „Dočetli jsme se v médiích, že TOP09 má s hnutím ANO problém, ale uvidíme. S jejich zástupci se známe osobně. Rozumím předvolební rétorice, ale po volbách už řešíme správu města a konkrétní úkoly a konkrétní role,“ pronesl Žbánek ještě před zahájením povolebního vyjednávání.

Hnutí ANO expremiéra Andreje Babiše sice uspělo ve většině krajských měst, Liberec ale nejspíše bude jednou z výjimek. Ani historicky nejlepší výsledek (26 procent) nestačil hnutí na volební vítězství v severočeském městě a dosavadní vývoj nasvědčuje tomu, že ve vedení Liberce nakonec nezasedne.

Vítěz voleb - hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK) společně s TOP 09 a KDU-ČSL - nyní v Liberci vyjednává širokou koalici, ANO však zřejmě nebude její součástí. „Asi nejde z koalic úplně vymazat strany se silným volebním výsledkem, ale na druhou stranu je naší povinností udělat koalice, které nebudou posilovat hnutí ANO,“ nechal se už v sobotu podvečer slyšet hejtman Libereckého kraje a šéf SLK Martin Půta.

Situace v dalších krajských městech

Poměrně nejasná situace panuje v Jihlavě, kde vítězné hnutí ANO zřejmě čeká při domlouvání koalice náročná práce. „Volební matematika je letos tak zajímává, že jde poskládat koalici bez nás i s námi. Variant, jak se dostat přes magickou devatenáctku je více,“ konstatoval lídr hnutí Radek Popelka. Vyjednávání podle něj bude otázkou dalších hodin a dní.

ANO má v 37členném zastupitelstvu jistých čtrnáct křesel, v případě dohody s koalicí ODS a KDU-ČSL by strany společně měly 25 mandátů. Lídr občanských demokratů Petr Ryška si ale nemyslí, že by jasněji bylo už během tohoto týdne. „Do vyjednávání se nehrneme, domluvili jsme si termíny schůzek,“ sdělil v neděli a dodal: „Všechny cesty jsou zatím otevřené.“

Ryška si nemyslí, že by bylo jasněji už během tohoto týdne. „Do vyjednávání se nehrneme, domluvili jsme si termíny schůzek,“ sdělil v neděli a dodal: „Všechny cesty jsou zatím otevřené.“ Již během voleb přitom avizoval, že si dokáže představit spolupráci s hnutím ANO.

Novým primátorem Pardubic se nejspíše stane Jan Nadrchal z hnutí ANO. Ten z pozice volebního lídra dovedl hnutí k procentuálně nejlepšímu volebnímu výsledku v komunálních volbách v Pardubicích. „Vyhráli jsme, takže jsme s výsledkem spokojeni,“ pronesl dosavadní náměstek primátora.

Povolební jednání se v sobotu večer rozběhla ještě předtím, než byly sečteny všechny hlasy, a ANO poměrně rychle dospělo k dohodě s uskupením Žijeme Pardubice. Zatím se tak rýsuje pokračování současné koalice ANO – Spolu – Žijeme Pardubice, která by mohla mít pohodlnou většinu 25 zastupitelů. Možné jsou ale i další varianty.

Jan NadrchalZdroj: se svolením Jana Nadrchala

Podoba koalice v krajském městě Zlíně by mohla být jasná do konce tohoto týdne. ČTK to v pondělí řekl lídr vítězného hnutí ANO a primátor Jiří Korec. ANO těsně po volbách uvedlo, že základ nové koalice je dohodnut s trojblokem ODS, lidovců a Pirátů, se kterým bylo v koalici i v končícím volebním období. Subjekty mají většinu, v jednačtyřicetičlenném zastupitelstvu mají 27 křesel. Dohodly se, že s dalšími subjekty budou o případném rozšíření koalice jednat společně.

Dnes bylo jednání se zástupci Starostů a nezávislých (STAN), kteří byli v končícím období také v koalici. Ve volbách však oslabili, získali tři mandáty, v minulých volbách devět. Korec již dříve uvedl, že se jedná také o tom, zda STAN zapojit do koalice i nyní. Zástupce trojbloku a lídr ODS Tomáš Goláň však uvedl, že k tomu není důvod a není reálné, že by s nimi šli STAN do koalice. Hnutí STAN však v uplynulých týdnech poškodila kauza Dozimetr, která je spjatá se zlínským podnikatelem Michalem Redlem.

Letošní komunální volby vyhrálo ve většině statutárních měst opoziční hnutí ANO expremiéra Andreje Babiše. Ze třinácti krajských měst si připsalo vítězství v osmi (Hradec Králové, Jihlava, Karlovy Vary, Olomouc, Ostrava, Pardubice, Ústí nad Labem, Zlín), ve zbylých pěti (Praha, Brno, Plzeň, Liberec, České Budějovice) uspěly vládní strany. Z dalších 14 statutárních měst zvítězilo ANO v devíti z nich. K obecním volbám přišlo 46,07 procenta oprávněných voličů, tedy zhruba o procentní bod méně než v roce 2018.