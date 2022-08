Na příštím stranickém sjezdu chce dokonce navrhnout znárodnění této i dalších sociálních sítí. Za svůj nápad si vysloužil řadu ostrých komentářů, stejně jako za to, že vystupuje jako antisemita.

Příspěvek vzbudil značný rozruch na několika sociálních sítích. Milata jej zveřejnil v pátek odpoledne na Facebooku. „Na příštím sjezdu KSČM budu prosazovat do programu strany vyvlastnění Facebooku a dalších sociálních sítí, jejich důsledné zdanění a nebo místo vyvlastnění vznik veřejné správní rady, která bude zastupovat zájem veřejnosti. Přece si nějací Američané či Žid Zuckerberg nebudou dělat co chtějí. Jinak všem doporučuji využívat platformy Telegram a vkontakte,“ napsal.

Až na výjimky se mu v drtivě většině dostalo výsměšných odpovědí a dotazů, zda něco takového myslí vážně. Někteří diskutéři si povšimli také označení majitele sociální sítě za Žida. „Komunisti se nemění. Stále stejná pakáž. Antisemiti, zloději a vrazi,“ napsal Přemysl von Saaz.

Do komentářů se pustili i někteří místní. „V Milovicích už víme, co je Zdenda za myslitele, teď to koukám ukazuje celé republice. Už jste postřílel všechny uprchlíky, tak jste se vrhl na soukromé firmy?“ táže se Zdeněk Loubek.

Milata na některé komentáře odpovídá osobními výpady. V neděli pak za sebe diskusi ukončil. „Končím diskusi slovy Ježíše Krista: je zbytečné házet perly sviním,“ napsal do komentáře.

Příspěvek však už sdíleli i uživatelé Twitteru, kde jej komentují i některé známé osobnosti. „Malý ten, kdo zná jen malý cíl … ale tohle bude chtít fakt hodně tvrdou pěst dělnické třídy,“ napsal známý sportovní komentátor Michal Dusík.

Zdeněk Milata je v současné době jediným zástupcem KSČM v zastupitelstvu města Milovice. Je i současným lídrem milovické kandidátky komunistů pro zářijové volby.