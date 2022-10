Malebné severočeské Litoměřice zná většina lidí hlavně kvůli historickému jádru, vinicím v okolí nebo známým veletrhům, jako je Zahrada Čech . Když do nich ale člověk přijíždí v těchto dnech, všimne si hlavně dopravního kolapsu. Do centra města se kolem druhé hodiny odpoledne vine šňůra aut, na mnoha místech jsou uzavírky, nemilosrdně svádějící dopravu do jednosměrek. Cesta k vlakovému a autobusovému nádraží je částečně rozkopaná, celý střed náměstí je jedno obrovské parkoviště.

Právě doprava a parkování se staly častým tématem volebních programů stran pro komunální volby, které v Litoměřicích po dvaceti letech vystavily stopku pro dosud vládnoucí ODS. Míří do opozice, odkud bude dohlížet na vítězné ANO a uskupení Naše Litoměřice. Naopak o více než čtyři procenta lepší výsledek než v roce 2018 získala strana Svoboda a přímá demokracie. Litoměřice jsou jedním z měst na severu Čech, kde byl nárůst hlasů pro Okamuru od posledních voleb vůbec nejvyšší.

Okamura a mamograf

Program místních politiků po městě zastřešovaly billboardy s tváří Tomia Okamury, které slibovaly zatočení s drahotou, samotný program byl ale poměrně stručný. Kromě řešení parkování a dopravy, které by podle SPD mohly vyřešit parkovací domy, výstavby cyklostezek a opravy silnic i chodníků či zprůjezdnění nových úseků sliboval například snahuo znovuzprovoznění mamografu v litoměřické nemocnici, stavbu nové multifunkční sportovní haly, snížení poplatků za komunální odpad na polovinu.

Voliče se snažilo hnutí také získat podporou trhů a jarmarků, přestavbou plaveckého bazénu na aqvapark nebo slibem podpory pro Spolek pro ochranu zvířat. Obvyklá jeho témata, jako jsou nepřizpůsobiví nebo boj proti vyloučeným lokalitám, nebylo třeba v Litoměřicích vytahovat.

Ačkoliv SPD po volbách míří do opozice, předseda místní buňky a lídr kandidátky Dominik Hanko je za volební výsledek rád. „Předmětem našeho povolebního vyjednávání byl apel, aby se naplňoval náš volební program, a ze strany dvou vládnoucích stran byla kladná odezva, že podpora pro naše návrhy bude,“ řekl reportérce Deníku.

Proč se ale SPD daří zrovna zde, v jednom z nejbohatších měst Ústeckého kraje? I pro místní je to záhada. „Sociální problémy, které tak často v Ústeckém kraji vidíme, naše město nemá. Ve městě úspěšně působí charitativní spolky, diakonie,“ domnívá se evangelický farář, signatář Charty 77 a bývalý senátor Zdeněk Bárta.

Město netrápí ani vysoká nezaměstnanost. Že dosud vládnoucí ODS odchází a nahrazuje ji ANO, je proto pro Bártu překvapením. Stejně jako posílení SPD. „Naše kulturní město vzkvétá a bývalý starosta Chlupáč, který město dvacet let vedl, byl vnímaný jako slušný a schopný člověk,“ poznamenal.

Lékaři na kandidátce

Částečně podle něj mohlo do voleb promluvit tvrzení, že se jednalo o referendum o vládě, zároveň ale nezatracuje možnost, že kandidátky přitáhly voliče dobrým složením. „Figurují v nich třeba lékaři a lidé, kteří se na chodu města nějakým způsobem opravdu dlouho podílí,“ zhodnotil.

Padesátník Tomáš Roháč v letošních volbách SPD volil poprvé, ale volbou si byl jistý. „Věřím, že i v komunálu se spíš prosadí velké strany než domácí sdružení. Volit Babiše ani Fialu nechci, v SPD vidím upřímný zájem o Čechy,“ vysvětlil svoji volbu.

Na otázku, zda skutečně věří, že podpora litoměřické SPD zlevní potraviny nebo upraví číslice na stojanech na benzinkách, odpovídá bez rozmyslu. „A proč ne? Když dostanou napráskáno v komunálu, tak se snad nad sebou zamyslí, přestanou se starat o cizí a politiku zlepší. Stejně ten komunál vždycky řídí politici z Prahy,“ má jasno.

Aquapark je vtip

Naopak jako kombinaci čistého populismu a voličů, kteří mají strach o budoucnost v těžké době, hodnotí výsledek SPD Litoměřičanka Kateřina Voláková. „Vždyť je to vtip, lákat lidi na podporu zvířátek, aquapark a slibovat něco, co za jedno volební období nedokážou sami nikdy protlačit ani vymyslet. Kdyby do programu nenapsali nic, těch devět procent udělají také, jejich voliči protestují proti vládě, aniž by si uvědomili, že komunální politika je o něčem jiném,“ je si jistá.

Podle politologa Lukáše Novotného z katedry politologie Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem se v Litoměřicích mohlo potkat několik aspektů. Kromě celorepublikového prvku a vyjádření nesouhlasu s jednáním parlamentních stran to byl i propracovaný marketing, který ANO i SPD mají. „A samozřejmě tu vstupuje do hry i prostupující polarizace společnosti,“ vysvětlil.

To, jak moc dobrý byl volební program ve městě a nakolik byl pro voliče důležitý, podle Novotného říct nelze, protože se v podstatě jedná o novinku letošních komunálních voleb. „Konkrétně u SPD jsme v těch minulých letech viděli důraz hlavně na celostátní politiku a komunální volby nebyly na žebříčku priorit vysoko. To se změnilo a zřejmě se ukázalo, že pokud strana reflektuje i regionální témata, dokáže v komunálu uspět,“ dodal politolog Novotný.