Když jdete v Opavě do centra, potkáváte nespočet honosných historických budov, procházíte parky s pojízdnou kavárničkou a stánky, relaxačními zónami či hřišti, kde vesele pobíhají školáci, baví se tu maminky s kočárky nebo senioři venčící psy. Město se zhruba 55 tisíci obyvateli dokazuje, že se kdysi jednalo o hlavní město Slezska se zemskými úřady.

Ostatně i dnes tu sídlí Zemský archiv, Slezské zemské muzeum, Slezské divadlo nebo Slezská univerzita. „Opava vždy hrála důležitou roli. Jedná se o staré sídelní území, byla administrativním centrem již v dobách Opavského knížectví, centrem rakouského a později českého Slezska, sídlem zemského sněmu, centrem kultury,“ vyjmenovává ředitelka Slezského zemského muzea Jana Horáková.

Odborný asistent na Fakultě veřejné politiky zdejší Slezské univerzity Lukáš Vomlela k tomu přidává i sociální stabilitu Opavy, která není u jiných měst Moravskoslezského kraje samozřejmostí. „Opava je ve zdejším regionu specifická v tom, že se jedná o poměrně úspěšné město, které má v kraji jednu z nejmenších nezaměstnaností. Jde také o jedno z nejdražších měst v oblasti z hlediska cen nemovitostí. Nevyskytují se tu sociálně vyloučené lokality, kde by se hromadily sociální problémy,“ vypočítává.

Přes dobrou životní úroveň tu v nedávných komunálních volbách významně uspěly populistické strany s protivládním zaměřením: hnutí ANO posílilo oproti roku 2018 o dvanáct procent na téměř pětatřicet procent, SPD se dostala z necelých šesti procent na téměř deset a stala se třetí nejsilnější stranou ve městě. Deník zajímalo, proč tyto strany, zvláště pak i částečně protisystémově a radikálněji zaměřená SPD, uspějí i v takto sociálně stabilním městě.

Jak se uživíme

Matěj žije od malička v Opavě a třetím rokem studuje obor Veřejná správa a sociální politika na Slezské univerzitě. Mezi svými zdejšími známými má několik příznivců SPD. Jde prý vesměs o lidi, kteří tvrdě pracují, ale vydělají si málo peněz, a proto je tíží současná ekonomická situace. Usilují o přežití a přijde jim, že vládní strany řeší hlavně mezinárodní politiku, a na ně nedbají. „Scházejí se v hospodě a tam se navzájem utvrzují v tom, jak je všechno drahé a že za to může tato vláda. Nadávají na pomoc Ukrajině. Nezajímá je nic za hranicemi Česka, protože žijí a pracují tady a tady chtějí vyjít s penězi,“ říká student.

Matěj se také domnívá, že vládní strany neměly v jeho městě tak viditelnou kampaň jako právě ANO a SPD. „Pan Babiš se tu stavil s karavanem a byla to velká událost, i když se tu setkal i s odpůrci. Ne že bych to obdivoval, ale jde o dobrou taktiku, jak zapůsobit,“ říká.

Jak dodává Vomlela, SPD má navíc velký potenciál přetáhnout hlasy KSČM. Část podpory opavské SPD podle něj může plynout i od sociálně znejistěných voličů KDU-ČSL, která tu oslabila. „V komunálních volbách strany jako SPD či ANO hodně využívaly rétoriku referenda proti vládě a Fialově drahotě. Program SPD je velmi sugestivně a radikálně napsaný a sebevědomě v něm tvrdí, že mají řešení na sociální problémy,“ zmiňuje.

Neznámá jména

Když má Vomlela charakterizovat opavské kandidáty SPD v komunálních volbách, říká, že nejde o známější či výraznější jména. „Jedná se spíše o nezkušené okrajové politiky, kteří jsou buď noví, nebo působili jako řadoví zastupitelé. Jen velmi zřídka přicházeli před volbami s lokálními tématy a spíše přebírali ta celorepubliková: Fialova drahota, systém sociálního zabezpečení, referendum o vládě,“ vysvětluje.

Ivana je jednou z opavských voliček SPD. „Pochopila jsem, že tu žije hromada lidí, která není spokojená s prací stávající vlády a ztotožňuje se s hodnotami SPD. Nechtějí tady základny NATO ani pokyny z EU, nechtějí živit uprchlíky a mají pocit, že vláda se o svoje občany stará méně než o cizí,“ tvrdí.

Volební úspěch SPD přičítá i tomu, že místní buňka má nového předsedu Martina Šatného. „Ten udělal velký kus práce pro informovanost obyvatel o hodnotách a cílech SPD,“ pochvaluje si.

Primátor Tomáš Navrátil (ANO) k posílení SPD uvedl, že je to na celostátní úrovni silná značka, které se daří získávat frustrované občany. Na regionální úrovni pro jejich úspěch vysvětlení nemá. „Opavští kandidáti se v předchozí době výrazně neprofilovali, nenavrhli nic, co by přispělo k rozvoji města,“ sdělil.

Pakliže ve sněmovně hlasuje ANO často stejně jako SPD a v mnohých tématech se potkávají, v Opavě tomu tak není.

Opava

Počet obyvatel: 55 146 v roce 2021 (58 351 v roce 2011 a 61 382 v roce 2001)

Nezaměstnanost: 3 procenta



Vzdělávání: kromě základních škol, dvou gymnázií, dvou průmyslových škol a několika středních odborných škol se v Opavě nachází i Církevní konzervatoř Opava, Vyšší odborná škola a město má i vysokou školu - Slezskou univerzitu Opava



Podniky:

Bidfood Czech Republic s.r.o. – výroba zmrzliny a mražených potravinářských výrobků

BRANO GROUP, a.s. – výroba dílů pro automobilový průmysl

Mondelez Czech Republic s.r.o. – výroba cukrovinek a sušenek

Moravskoslezské cukrovary, a.s. – výroba cukru



Slavní rodáci: básník Petr Bezruč, herec Boris Rösner, tenista atrenér Pavel Složil, hokejista David Moravec, režisér Bohdan Sláma, atlet Jakub Holuša