„Jsou to strany, které jsou demokratické, mají podobnou představu o směřování České republiky, a to je podstatné,“ prohlásil Petr Fiala v on-line debatě Deníku. „Má to jednoduchý důvod. My tady prostě vedeme souboj o charakter státu s populisty a extremisty,“ dodal.

Koalice na vládní úrovni podle Fialy funguje dobře. Připustil ovšem, že ve všech obcích to tak být nemusí. „Jsou samozřejmě jednotlivá místa, kde ta situace, třeba vzhledem k tomu, co se tam odehrávalo v minulosti, osobním problémům a dalším věcem, je prostě jiná. Komunální politika jako taková je dost jiná než politika celostátní,“ uvedl. „Nemohu prostě garantovat to, že v 6000 obcích to všude takto bude a nedávalo by to ani žádný smysl a není to ani možné,“ podotkl Fiala.

Záznam třetí debaty Deníku s premiérem Petrem Fialou:

Zdroj: Deník

Jeho předchůdce na premiérském křesle Andrej Babiš (ANO) nyní tvrdí, že komunální volby budou referendem o současné vládě, na které nenechává nit suchou. Je podle něj katastrofální, nejhorší a neakční.

„Vidím to jinak a těžko se mi komentují takovéto nesmysly,“ prohlásil Fiala. Lidé podle něj totiž na radnice vybírají své spoluobčany, které znají, a rozhodují se na základě výsledků jejich práce. „Doporučuju všem, aby volili lidi, které znají, jsou přesvědčeni, že se mohou dobře starat o jejich obec. Tak to má přece být, to je podstata komunální politiky,“ tvrdí Fiala.

Pojetí komunálních voleb jako referenda o vládě se ale Fiala nebojí. „Pokud chce Andrej Babiš referendum o vládě, mně to nijak nevadí. Možná budou občané dělat referendum o jiné vládě. O vládě Andreje Babiše, která zadlužila tuto zemi katastrofálním způsobem, která způsobila to, že nejsme energeticky zabezpečeni, která prostě neudělala nic pořádného, a i teď nabízí jenom populistické recepty,“ dodal.

Duel Vystrčil vs. Nagyová

Neobává se ani výsledku senátních voleb v Jihlavě, na němž by se mohla odrazit celostátní politika. ANO zde totiž proti současnému předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi, jenž obhajuje svůj mandát, nasadilo Janu Nagyovou. Tedy ženu, která stojí před soudem kvůli kauze Čapí hnízdo spolu se svým šéfem Babišem.

„Asi se pokouší vytvořit si nějakou ochranu v rámci soudu, který s ním běží,“ míní Fiala. Tato snaha o získání imunity po volbách ale podle Fialy vyjde naprázdno. „Lidé budou volit rozumně a podívají se na to, kdo jim rozumí, kdo něco dělá pro jejich obvod. Pak nemám vůbec pochybnosti o tom, že Miloš Vystrčil jasně zvítězí,“ dodal.