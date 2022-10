Navzdory tomu, že na základních věcech se shodli, Vaňková i lídr hnutí s druhým nejvyšším počtem hlasů René Černý mají za to, že na uzavírání spolupráce je příliš brzy. Jednat chtějí i s ostatními stranami. Variant je ale více a vyloučené není ani to, že by se ostatní strany mohly pokusit vítěze obejít. V Brně nic neobvyklého.

Všichni proti Šlachtovi. V Pohořelicích už mají novou koalici

„Probrali jsme vize pro Brno, priority, jaké máme i co se týká volebního programu. Probrali jsme tři základní věci, jestli se v nich někde nelišíme, to znamená územní plán, energetická krize, městská nemocnice. To je to základní a v tom jsme se v podstatě shodli. Probrali jsme ale i samotný volební program a gesce v radě. Paní primátorka chtěla vidět naši personální představu a my jí tak představili odborníky, které na jednotlivé gesce máme,“ popsal Černý. Na zodpovězení otázky, jak reálná je jejich spolupráce, však trval na tom, že se musí sejít i s ostatními stranami.

VÝSLEDEK VOLEB V BRNĚ NAJDETE ZDE

Podobně skoupá na slovo byla v tomhle ohledu i Vaňková. Průběh jednání nicméně potvrdila. "Vyslechli jsme si programové priority a představu o gescích, které by zástupci hnutí ANO 2011 chtěli v případné koalici zastávat. K možné koalici s kýmkoli se však budu vyjadřovat až poté, kdy budeme mít za sebou jednání se všemi a kdy o výsledcích vyjednávání budeme informovat naše stranické orgány. Jednalo se o první povolební vyjednávání, čeká nás pět dalších, tedy se všemi ostatními politickými subjekty, které se do zastupitelstva dostaly," uvedla.

Nebezpečí, že by ostatní strany mohly uzavřít dohodu bez vítězné ODS, si podle svých slov uvědomuje. Doufá ale, že k ničemu takovému nedojde. „Riziko si plně uvědomuji. Všem přítomným jsem řekla, že jsem si plně vědoma, že mohou vést separátní jednání bez ohledu na stanovený harmonogram. Věřím ale, že tomu tak nebude,“ reagovala Vaňková už v neděli. Další jednání už do konce víkendu neplánovala.

Obcházení vítěze

V obavách jí přitom utvrzoval i lídr strany, s níž v pondělí o koalici jednala. Černý totiž separátní jednání hned ten den nevyloučil a naznačil, že by si koaličních partnerů přál více. „To neznamená, že nebudou probíhat žádná jiná paralelní jednání, naopak. Chceme jednat se všemi stranami a hnutími, které se do zastupitelstva dostaly. Do večera je ještě dlouho, uvidíme, co se všechno dá stihnout. V jednání nikoho nepreferujeme . Brno má spoustu nedořešených problémů a my bychom se na ně chtěli vrhnout a skutečně je začít řešit. Potřebujeme tedy takového partnera nebo spíše partnery, kteří do toho s námi akceschopně půjdou,“ sdělil.

Volební klání na Brněnsku: Ve Šlapanicích i Židlochovicích mají vítězové většinu

Právě hnutí ANO 2011 bylo v minulých volbách vítězem, který byl obejit. Navzdory tomu, že v roce 2018 získalo největší počet hlasů, skončilo v opozici. Výsledkem pak byla široká koalice ODS, Lidovců, ČSSD a Pirátů. Tehdejší lídr ANO 2011 a primátor města Brna Petr Vokřál to nazval „obrovským podrazem“. Navzdory tomu, že Vaňková se zpočátku nechala slyšet, že vítěze voleb respektuje, pod tlakem voličů své rozhodnutí změnila. „Mínění našich voličů sehrálo velkou roli. Ještě v pondělí to vypadalo, že jiná možnost neexistuje, proto jsme jednali o koalici i s hnutím ANO. V úterý se však otevřela jiná cesta a já jsem za ni velmi ráda. Jsem přesvědčena, že tato volba je pro rozvoj Brna a Brňany nejlepší,“ vysvětlila tehdy své rozhodnutí Vaňková.

Primátora z jiné než vítězné strany zažilo Brno po roce 2000 ještě jednou, a o v roce 2006. V čele statutárního města tehdy stanul sociální demokrat Roman Onderka, navzdory tomu, že volby vyhrálo ODS. Sociální demokraté následně uzavřeli koaliční smlouvu se Stranou zelených, KDU-ČSL a volebním seskupením Brno 2006. ODS tak poprvé od sametové revoluce skončila v Brně opozici.

Nepravděpodobná varianta

Podle politologa z brněnské Masarykovy univerzity Lubomíra Kopečka je v tuto chvíli možné, že by se lidovci dohodli s hnutím ANO 2011 a dalšími dvěma menšími stranami. Souhlasit by ale museli i Starostové. Vzhledem k podobě koalice na vládní úrovni to ale Kopeček nepovažuje za pravděpodobné. „Stále je matematicky možné, že by se lidovci dohodli s ANO, s čímž by museli souhlasit také Starostové, a že by do koalice šli dále s alespoň dvěma menšími subjekty. Samozřejmě to těžko může být SPD, která je izolovaná. Možná varianta to pořád je, a ostatně něco podobného se stalo v minulých komunálních volbách, kdy vítěz skončil v opozici. Faktor, který ale hraje proti, je to, jak vypadá vládní koalice na celostátní úrovni. Nemyslím si, že ze strany ODS nebo lidovců na celostátní úrovni je nějaký zájem, aby bylo v Brně ANO vtaženo do radniční koalice. Nemusí to ale být rozhodující, vliv stranických centrál u vládních stran na dění v regionech je omezený," uvedl politolog.

Koalici nepotřebují. V Ořešíně, Medlánkách a Žebětíně získali vítězové většinu

Obcházení vítězů se na jižní Moravě neděje pouze na komunální úrovni, ale i na úrovni kraje. V krajských volbách v roce 2020 to tak zase bylo hnutí ANO 2011, kterého jeho souputníci obešli, i přesto, že ve volbách zvítězilo. Dříve než však tehdejší jihomoravský hejtman Bohumil Šimek stihl vyjednávat, dohodli se mezi sebou lidovci, Piráti, ODS a Starostové. Hejtmanem se nakonec stal lidovecký kandidát Jan Grolich. „Je smutné, že obcházení vítěze voleb se na jihu Moravy stává tradicí,“ komentoval tehdy vzniklou situaci Šimek. Podle Kopečka to tehdy umožnily relativně vyrovnané volební výsledky. „Odstupy mezi budoucími koaličními stranami nejsou velké, není mezi nimi jednoznačný vítěz. Kdyby dopadlo třeba jako v Moravskoslezském kraji, kde mělo přes třicet procent, podobná koalice dala velmi obtížně vytvořit,“ zhodnotil už dříve Kopeček.