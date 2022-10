Na trochu úsměvnou situaci upozornil jemnického starostu Miloně Slabého Deník. Ve čtvrtek odpoledne totiž na webu ministerstva nebyla o referendu v Jemnici ani zmínka. „Vznikl zde administrativní problém. Paní tajemnice to už s ministerskými úředníky probrala. Na konání referenda to mít nebude,“ prohlásil starosta poté, co situaci prověřil.

Podle mluvčího ministerstva Ondřeje Krátošky se jemnický plebiscit v tabulce konaných lidových hlasování objeví dodatečně. „Ministerstvo vnitra v tabulky eviduje pouze údaje, které nám byly písemně oznámeny v souladu se zákonem o místním referendu. V případě, že obec svou oznamovací povinnost nesplnila, mohou některé údaje v tabulce chybět,“ uvedl Krátoška s tím, že každá obec, kde se hlasování koná, o tom musí ministerstvo informovat. „Pokud to ale neudělá, žádný postih jí nehrozí. Výsledky referenda budou platné,“ doplnil.

O tom, že se plebiscit nakonec uskuteční s trochou nadsázky tak trochu v utajení, netušil jeho hlavní iniciátor. „To jsem nevěděl. Ale soud vyhlášení referenda přece potvrdil,“ poznamenal Karel Stober ze spolku Za dobrý život na Jemnicku.

Tento spolek se před letošními komunálními volbami převtělil v politické uskupení a v Jemnici usiluje o hlasy voličů. Jeho cílem je zamezit výstavbě obřího masokombinátu za městem spojeného s jatkami a odběrem podzemních vod. „Hluk z masokombinátu by se šířil na celé město. Množství té vody by mělo překračovat dvojnásobek spotřeby celé Jemnice. A velkovýkrmna by měla stát na více než osmi hektarech pozemků. To je víc, než je největší výkrmna v celé republice. Proto jsme referendum vyvolali,“ sdělil Deníku už dříve Stober.

Rozdílný postoj

Čtyřtisícovou Jemnici dění kolem možného masokombinátu rozdělilo. Do voleb zde jde letos devět stran, což je nejvíce v historii. Vzniklo například i uskupení Pro Jemnici, v jehož čele stojí dosavadní starosta Slabý. Ten přitom minule kandidoval coby jednička nezávislých (SNK).

Kvůli jeho postoji k masokombinátu ho ale bývalí spolustraníci vyloučili. Posledních několik měsíců tak předsedal radě města, která pro něj byla de facto opozicí. „U velkovýkrmny vidím jediné plus – když se bude stavět, zadá práci místním firmám. To jsou peníze do regionu. Ale pak to spotřebuje obrovské množství vody. Tento projekt je minimálně na padesát let. To může znamenat i miliony kubíků jen vody z vrtů. Dnes ale nevíte, co taková spotřeba dlouhodobě udělá,“ uvedl Slabý s tím, že chtěl zastupitele přesvědčit, aby přemýšleli podobně. To se mu však nepovedlo, což ho nakonec stálo členství v SNK.

Starosta vyhlášení referenda podporuje, ale otázky, které nastavili lidé ze spolku Za dobrý život, se mu prý zdají dost složité. Totéž si myslí i Martin Doucha z uskupení Mladí za rozvoj Jemnice – na rozdíl od starosty se však nebrání zásahu do spodních vod. „V referendu mělo být jasně řečeno – velkochov ANO/NE, jatka ANO/NE. Vrtů bych se nebál, zatím je to jen hydrogeologický průzkum. Ten ať se udělá a úřady, které to sledují, ať rozhodnou,“ podotkl lídr Mladých.