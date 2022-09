Nevhodný slogan. Mladá kandidátka vábila voliče vulgaritou na plakátu

„Máme strach, že uspějí a budou nás chtít vyhnat z města a sebrat sociální dávky. Nevolte je. Chceme dál žít v pohodě, vedle vás a bez práce,“ píše se na letáku. Text končí podpisem Vaši bílinští Romové.

Místní Romové se ale od takového kroku před volbami distancují. Romea.cz píše, že je takový postup dokonce uráží. Za iniciátory této kampaně označují příznivce předsedy Dělnické strany sociální spravedlnosti (DSSS) Tomáše Vandase, který v Bílině kandiduje do zastupitelstva za uskupení Čistá a bezpečná Bílina.

Policie na stopě

Zdroj: archiv DeníkuSamotný Vandas takovouto „kampaň“ považuje za nesmysl. „Vůbec nevím, o co se jedná. Jestli celá řada lidí tvrdí, že to je moje práce, tak mají jistě důkaz, kterým to doloží. Upřímně, na takové hovadiny nemám čas. A už mě neobtěžujte,“ odpověděl na dotaz zpravodajského serveru Romea.cz, která na leták ve čtvrtek 15. září upozornila.

Později se k tomu, že by nějak záměrně mířil proti Romům, Vandas vyjádřil na svém facebookovém profilu. „Nikdo nebude nikoho vyhazovat a šikanovat. Jde nám pouze o nastavení pořádku ve městě. A je v tomto ohledu jedno, jestli je člověk černý, bílý, modrý nebo oranžový. Rozlišujeme lidi pouze podle toho, jak se kdo chová. Slušní lidé musí mít ochranu a prioritu,“ uvedl.

K žádným rasově motivovaným nepokojům v souvislosti s letákem v Bílině v minulých dnech nedošlo. Případ předvolební paniky, která má podle Romů rasistický podtext, začala z vlastní iniciativy a po své ose řešit policie.

„Výskyt tohoto letáku jsme zaznamenali na sociálních sítích. Zabýváme se tím. Žádný případ, kdy by byl někomu leták fyzicky předán, zatím neevidujeme. Veškeré okolnosti, které s případem souvisí, jsou nyní předmětem šetření,“ řekl Deníku v pátek 16. září odpoledne mluvčí policie Daniel Vítek.