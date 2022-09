Zdroj: DeníkVe Velké Dobré na Kladensku zase svou židli v zastupitelstvu obhájil zpěvák Michal Prokop, který se na venkov odebral odpočívat po svém někdejším angažmá ve vysoké politice.

V Plzni se za STAN do zastupitelstva probojoval režisér televizních zvířecích večerníčků Václav Chaloupek. Je to pro něj však jen drobná náplast na to, že coby dosavadní tamější senátor u voličů tentokrát propadl a mandát neobhájí, neboť se neprobojoval do druhého kola senátních voleb.

Ve většině statutárních měst zvítězilo ANO. Prahu a Brno drží strany Spolu

V Ostravě zase v dresu místního hnutí Ostravak získal nejvíce hlasů herec Vladimír Polák známý z populární skupiny Tři Tygři. Politické zkušenosti dokáže zúročit v obou svých profesích, jako herec i coby politik. „Co jsem v komunální politice, občas jsem potkával postavičky, které si zasluhují trošku parodie nebo jsou parodie samy o sobě, anebo mám někdy pocit, že potkávám lidi, kteří jsou jako z kresleného seriálu,“ řekl Deníku Polák.

Premiéru, ovšem nikoli na prknech, která znamenají svět, zažije v Horoměřicích u Prahy Václav Liška. Herec známý z televizního seriálu Ulice se tam poprvé probojoval do zastupitelstva. Svým způsobem showman je i další úspěšný komunální politik, bouřlivák z pražských Řeporyjí Pavel Novotný. „Návrat do bulváru o čtyři roky odložen,“ pochvaloval si na Twitteru kontroverzní člen ODS známý svými netradičními přístupy, které ovšem voliči dlouhodobě oceňují.

Těmi, kdo voliče obvykle osloví zcela spolehlivě, bývají sportovci. Platilo to také v právě skončených komunálních volbách, na příští roky proto do jejich svalnatých rukou budoucnost svých obcí a měst vložila řada lidí, kteří přišli k volebním urnám. Dobré to u nich měli namátkou v Brně hokejová osobnost Libor Zábranský a basketbalový trenér Jan Bobrovský. Kvalitní práce s pukem pomohla vstoupit do světa politiky také někdejšímu extraligovému hokejistovi Davidu Vrbatovi v Mladé Boleslavi, v Karlových Varech zase Václavu Skuhravému. Ve stejném městě u voličů zabodoval také volejbalista Jakub Novotný.

Propadli scenárista i boxer

A komu voliči naopak svou důvěru pro příští čtyři roky nedali? Smůlu měl například kapelník populární hudební skupiny vozíčkářů z Jedličkova ústavu The Tap Tap Šimon Ornest. Tomu se probojovat do zastupitelstva Prahy 3 na kandidátce TOP 09+STAN nepodařilo.

Ivan Bartoš: Kdyby nebyl covid a trvala konjunktura, volby by asi dopadly jinak

Z mělnického zastupitelstva zase po řadě let vypadne někdejší olympijský medailista, boxer Rudolf Kraj. Nové uskupení siláka nazývaného „Rudi mlátička“ pojmenované Za sport a zdravý Mělník totiž u voličů zcela propadlo.

Voliče nepřesvědčilo ani nové uskupení Motoristé sobě kandidující v Praze. Jeho tahákem přitom měl být třeba scenárista seriálu Most! i dalších televizních opusů Petr Kolečko. Stejně jako on neuspěl i někdejší filmový lyžařský „machr“, herec Jan Antonín Duchoslav, který kandidoval za Prahu bez chaosu. Smůlu měl i extravagantní hudební skladatel Varhan Orchestrovič Bauer, jenž chtěl do komunální politiky v Praze proniknout na kandidátce Svobodných, jež rovněž neuspěla.