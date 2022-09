Před volbami jste se vyjádřil, že tyto volby jsou referendem o vládě. Navzdory tomu, že jsme byli svědky větších protestů v Praze, je letos volební účast podobná té minulé, k žádné aktivizaci voličů nedošlo. Jak si to vysvětlujete? Nemrzí vás to?

Za vyšší volební účast bych byl samozřejmě rád. Ale myslím, že voliči vnímají, že to co je aktuálně trápí, jako jsou drahé energie se řeší na celostátní úrovni a s komunálními volbami, kde kandidují různé nezávislé subjekty, si to nespojují.