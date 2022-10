Poraženým se stalo hnutí ANO. Kde hnutí udělalo chybu?

Andrej Babiš se v posledních týdnech snažil nastolit téma, že je to referendum o vládě. Celou dobu jsem to odmítal, protože komunální a senátní volby nejsou referendum o vládě. Ale kdybych na tuto představu přistoupil, tak opozice dostala velký výprask. Nicméně zůstávám nohama na zemi a nepřeceňuji to, protože do Senátu je úplně jiná volební účast. Naši voliči jsou disciplinovanější a Andrej Babiš svým voličům roky vykládal, že Senát je zbytečný a chce ho zrušit. Říkal to tak dlouho, až to jeho voliči pochopili a k volbám nepřišli.

Czernin zůstává senátorem. Kampaň byla hnusná, zíral jsem, co vytáhli, říká

Pokud byste tedy bral nynější volby jako referendum o vládě, budete jako vláda dělat něco jinak?

Beru pořád velmi vážně to, že vláda musí zlepšit svoji komunikaci a zlepšit svoji práci. Vidíme to v některých regionech v komunálních volbách. Nástup hnutí ANO a SPD tady je. Lidé v některých regionech jsou v těžké situaci, jsou frustrovaní mají velkou obavu z budoucnosti. To je něco, s čím musíme pracovat a musíme se na to zaměřit.

Máte už nějakou strategii, jak to vylepšit?

Jedna věc je naše práce a zlepšení komunikace, aby byla více předvídatelná a fungovala více strategicky, a pak musíme na problémy těch lidí v regionech dávat praktické odpovědi. To znamená třeba v Karlovarském nebo Moravskoslezském kraji řešit vyšší nezaměstnanost, horší dostupnost zdravotní péče a doktorů. Musíme dát odpověď, že se tyto věci budou prakticky měnit.

Když se vrátím k senátním volbám, ovlivnily je sociální sítě?

Jejich vliv roste. Dávají prostor šíření nepravd a lží, které se vždy šíří daleko rychleji. Po bombastických titulcích se za pár měsíců ukáže, že vůbec nebyly pravda. Ano, sociální sítě daly šíření především nepravdivých informací daleko větší prostor než v minulosti.

Umíte s nimi pracovat?

Snažíme se. Naši kandidáti byli na sociálních sítích velmi aktivní. Někdy se to bohužel děje jednostranně. Co dělá ten politik a jaké jsou výsledky jeho práce. Ale když tam lidé píší, tak ty věci vysvětluje. Samozřejmě je to náročné, protože třeba mě chodí u některých statusů tisíce komentářů a není v lidských silách všechno vyřizovat. Ale musíme být v tomto ohledu lepší a důslednější.

Toto jsou noví čeští senátoři: Přehled všech vítězů senátních voleb 2022

Vnímáte díky nynějším volbám, že koalice Spolu osvědčila svou existenci a budete ve spolupráci pokračovat?

Spolupráce těchto tří stran ukazuje, že to má smysl. Kdybychom nebyli schopni této spolupráce, tak by letošní volby ani ty minulé nedopadly tak, jak dopadly. To, že v každé z těchto tří stran jsou lidé, kteří mají k této spolupráci výhrady, a to i naši voliči, tomu rozumím. Na druhou stranu sleduji nějaké vyšší principy, aby v tato země měla na demokratických principech fungující vládu. To koalice pomohla zajistit.

Zdroj: DeníkJak dlouho si myslíte, že v takové koalici budete fungovat?

Určující bude, jaká pro tuto zemi bude prospěšná spolupráce během příštích tří let, jaká bude důvěra těchto tří stran, a když uvidíme, že to má smysl, tak rok před volbami se budeme muset rozhodnout, jestli v této spolupráci budeme pokračovat. Pokud vyhodnotíme, že to dobré není, tak se rozhodneme jít jinou cestou.

Vy osobně byste pro pokračování této koalice byl?

Je to předčasné. Ale tato země se pohybuje v nejsložitější situaci od druhé světové války. Čelím otázkám, jestli se ve vládě nechceme vymezovat víc, být více oponenty v některých rezortech, ale říkám, že jestli tahle země něco fakt nepotřebuje, tak je to to, aby se vládní strany začaly o něco přít a soutěžit, kdo má lepší a bombastičtější nápad. Minimálně příští rok bude tak složitý, že tato země potřebuje, aby měla co nejvíc jednotnou a dobře fungující vládu. Dobře fungující vládě neprospěje žádné hašteření a soupeření uvnitř toho týmu.