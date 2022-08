A jak tedy lidovecký senátor Šilar Deníku odpověděl na otázku, co udělal pro lidi ze svého volebního obvodu Ústí nad Orlicí? „Copak vím, co bylo dobré a co zlé? Kolika lidem jsem pomohl, nebo kolik naštval? Nevím. Zákony si nepamatuji, statistiku si nevedu, vše je v zápisech z jednání výboru či pléna. Prostě vám neodpovím, jenom vím, že jsem se snažil dělat vše poctivě a myslím, že mám čisté svědomí, že jsem nikdy nehlasoval a nevyjadřoval se proti svému přesvědčení. Je pravda, že mě to již v závěru nebavilo, protože politika zhrubla a vůbec není diskuse, jenom nenávistné štvavé výkřiky na sociálních sítích a bohužel i při jednání o zákonech.“