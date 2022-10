Jak hodnotíte výsledek hnutí ANO v senátních volbách? Především chci všem voličům poděkovat za to, že přišli k volbám a dali důvěru hnutí ANO. Nebudu říkat, že výsledek je pro nás úspěch. Úspěchem byla výhra Ladislava Václavce na Bruntálsku v prvním kole a postup našich osmnácti kandidátů do kola druhého. Celkově jsme získali tři mandáty, přičemž v sedmi případech nám mandát jen těsně unikl. Blahopřeji všem zvoleným, zvlášť naší skvělé bývalé poslankyni, nyní senátorce Věře Procházkové z Karlovarského kraje. S napětím jsem sledovala také souboj na mé rodné jižní Moravě. Paní Ladislavě Brančíkové na Hodonínsku to uniklo o pouhých sedm set dvacet osm hlasů. Mrzí mě i to, že pana Bořka Semráda v Brně porazil pražský herec Tomáš Töpfer. Nemyslím si totiž, že by něco věděl o jižní Moravě. Je to ale tak, jak to je. Je třeba si objektivně říci, že hnutí ANO bojovalo proti pěti stranám a koalice SPOLU zvítězila. To jsou fakta.

Senátorka Zwyrtek Hamplová: Z urážek z „pražské kavárny“ jsem byla v šoku

Jak už jste uvedla, v Karlových Varech za ANO uspěla záchranářka Věra Procházková, na Hodonínsku mandát o fous unikl Ladislavě Brančíkové, kterou porazila kandidátka SPOLU Eva Rajchmanová. Hraje podle vás při rozhodování lidí roli i to, že kandidují ženy?

Nemyslím si to. Správně jste řekla, že paní doktorka Procházková je záchranářka. V minulém volebním období to byla i naše úspěšná poslankyně. Paní Brančíková zase v Hodoníně šéfuje domu sociálních služeb. Hodně se tedy věnuje sociální oblasti, v které je známá. To jsou věci, které sehrávaly roli.

První místopředseda ANO Karel Havlíček Deníku řekl, že vaše hnutí si zachovalo identitu jak v parlamentních, tak senátních volbách, neboť většinou kandidovalo samo. Přesto se zeptám i vás – ve Frýdku-Místku uspěl váš společný kandidát s ČSSD Zdeněk Matušek. Nevyplatí se stavět více společných kandidátů s jinými stranami?

Hnutí ANO chtělo vždy na české politické scéně zůstat identifikovatelným subjektem. A to jednoznačně jsme. V Poslanecké sněmovně máme nejsilnější poslanecký klub, v komunálních volbách jsme získali přes šestnáct procent, o milion hlasů více než v těch minulých, v prvním kole senátních voleb se nám podařilo vyvolat souboj s koalicí SPOLU. Nevzdáváme to, chceme zůstat hlasem nespokojených občanů, kterých přibývá. Budeme za ně mluvit a bude nás slyšet. To je pro mě klíčové.

Toto jsou noví čeští senátoři: Přehled všech vítězů senátních voleb 2022

Jak hodnotíte sledovaný souboj vítězného Miloše Vystrčila a druhé Jany Nagyové v Jihlavě?

Paní Nagyová, kterou ještě před několika týdny nikdo v této zemi neznal, získala druhý nejvyšší počet hlasů (15 495 – pozn. red.) a v obvodu byla vysoká volební účast (38,74 % - pozn. red.). Je to velká bojovnice. Zažila jsem její pohnutý osud. Na Vysočině jsem stála vedle ní, lidé se na ni obraceli, byla jsem i svědkem toho, že ji mnohokrát spontánně objali. Je to svým způsobem unikátní. Prohrála s matadorem, který je třicet let v politice a byl druhým nejvyšším ústavním činitelem. Čekala bych u něj tedy, že se dostane hned z prvního kola.