V nejsledovanějším duelu na Jihlavsku vyhrál Miloš Vystrčil (ODS) nad Janou Nagyovou (ANO) a bude moci být předsedou Senátu i další dva roky. Z vedení horní komory mandát obhájili i Jiří Oberfalzer (ODS) a Jiří Růžička (navržen TOP 09) z klubu Starostů. Jan Horník (STAN) jako jediný z místopředsedů mandát neobhájil.

Vyhrála demokratická Česká republika, řekl Fiala

„Děkujeme všem voličům, že přišli volit a podpořili naše kandidáty. Výsledek je jednoznačný, koalice Spolu uspěla ve druhém kole voleb s dvaceti kandidáty. Samotná ODS získala osm senátorů. Za symbolickou považuji především výhru Miloše Vystrčila, proti kterému se postavil Andrej Babiš s celou svou mocí a vlivem. A přesto Babiš prohrál. Není to jen prohra hnutí ANO, ale i osobní prohra Andreje Babiše. Vyhrála demokratická Česká republika,“ řekl na brífinku po volbách premiér Petr Fiala (ODS).

Také uvedl, že koalice oznámí, zda postaví někoho do prezidentské volby či podpoří někoho z kandidátů 4. října.

KDU-ČSL podle propočtu ČTK letos obhájila všech sedm mandátů. „Na mnoha místech to byl opravdu velmi těsný souboj do poslední chvíle, například v Hodoníně. Máme radost z výsledku, ale současně stojíme pevně nohama na zemi. Vnímáme problémy, které trápí naše občany. Jako vláda musíme ještě zlepšit naši práci a komunikaci, abychom lidem ukázali, že kroky, které děláme, jsou v jejich prospěch,“ uvedl po volbách předseda KDU-ČSL a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Referendum o vládě

ANO získalo tři křesla a bude mít celkem pět senátorů potřebných k založení vlastního stranického klubu. Přesto hnutí Andreje Babiše, které z voleb plánovalo udělat referendum o vládě, zažívá překvapivou porážku. Ze 17 kandidátů ve druhém kole uspěli jen dva. „Výsledek je pro nás bohužel zklamáním. Naši kandidáti prohráli velmi těsně, například v Kroměříži nebo v Novém Jičíně. Senátní volby vyhrála koalice Spolu a my jim gratulujeme. To však nic nemění na tom, že komunální volby jsme jednoznačně vyhráli my,“ komentoval výsledek voleb Babiš.

Dodal, že ono referendum o vládě dopadlo pro současný kabinet špatně právě v rámci komunálních voleb.

Podle prvního místopředsedy ANO Karla Havlíčka bude nyní hnutí usilovat o důstojnější místo v Senátu. Je rád, že ANO obhájilo alespoň tři mandáty. „Nepohoršili jsme si. Samozřejmě s ohledem na to, že jsme měli osmnáct „želízek v ohni“ to mohlo být o něco lepší. Je jasné, že Senát nám úplně nevyhovuje. V druhých kolech je proti nám vždy přesila několika stran. O tom, že bychom šli do spojení s jiným hnutím, jsme ale neuvažovali, suverénně jsme si udrželi identitu. Lidé přesně vědí, koho volí. Kdo chce volit ANO, ví, co to je za lidi, co se nám podařilo,“ řekl Havlíček v rozhovoru pro Deník.

Zdroj: DeníkSenátní volby skončily také neúspěchem pro klub Starostů. Ze šesti mandátů, které obhajoval, znovu získal křeslo jen Michael Canov (Starostové pro Liberecký kraj).

ČSSD, která měla před 12 lety v Senátu nadpoloviční většinu, letos pokračovala v ústupu z parlamentních pozic. Po loňském odchodu ze Sněmovny nezískala letos v senátních volbách žádný mandát a zůstane jí jediný senátor, bohumínský Petr Vícha.

Níže pro vás aktualizujeme přehled výsledků druhého kola voleb do Senátu a reakcí úspěšných i neúspěšných kandidátů.

Volební obvod č. 1

Karlovy Vary: Senátorské křeslo má Věra Procházková

Novým senátorem prvního obvodu, kterým je Karlovarsko, je poprvé v historii žena. Stala se jí Věra Procházková z hnutí ANO 2011, která porazila Věru Chromcovou z SPD. Ta byla vůbec jedinou kandidátkou z celé republiky, která postoupila za SPD do druhého kola senátních voleb.

Věra Procházková (ANO)Zdroj: se svolením Věry Procházkové

Procházková získala ve druhém kole 67,97 procent hlasů, naopak Chromcová jen 32,02 procent. Kuriozitou nad senátním kláním na Karlovarsku byla navíc skutečnost, že obě kandidátky pracují na Zdravotnické záchranné službě Karlovarského kraje - Procházková jako lékařka, Chromcová jako operátorka. Obě ženy byly navíc poprvé zvoleny do karlovarského zastupitelstva.

„Moje heslo do voleb bylo Chcete změnu? Volte ženu. Takže jsem za vítězství ráda. Volební účast nicméně byla opravdu nízká. Je před námi nyní velký úkol, a to vysvětlit lidem, co je Senát,“ uvedla Procházková.

Volební účast byla 10,51 procenta, o více než 29 procentních bodů méně než před týdnem.

Volební obvod č. 4

Most: Chci řešit nepřizpůsobivé, říká vítěz Paparega

Primátor Mostu Jan Paparega (ProMost) je vítězem senátních voleb v okrese Most. Ve druhém kole získal 6 747 hlasů (58,8 %). Dětská lékařka a dosavadní senátorka Alena Dernerová (SD-SN) obdržela 4 729 hlasů (41,2 %). „Chtěli bychom se zaměřit na témata, která nejvíce trápí Most a další města v regionu. Jde například o téma nepřizpůsobivých osob,“ komentoval výsledky Paparega.

Dvoudenní druhé kolo voleb skončilo v sobotu 1. října ve 14 hodin. První okrsky byla zpracovány už patnáct minut po uzavření volebních místností. Konečný výsledek byl znám po 15. hodině. Volební účast byla 13,26 procenta. V prvním kole to bylo necelých 32,74 procenta.

Jan PaparegaZdroj: Redakce

Volební obvod č. 7

Plzeň-město: Nestačí jen sedět v kanceláři, říká nová senátorka Daniela Kovářová

Po sečtení všech okrsků bude senátorkou za obvod Plzeň-město nezávislá advokátka a bývalá ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová, zvítězila se ziskem 54,06 procent hlasů. O vítězství tak připravila přeštického starostu Karla Naxeru (KDU+ODS+TOP 09). Volební účast dosáhla 18,7 procent zapsaných voličů.

„Výsledek mě potěšil, protože se ukázalo, že vítězství se nezíská z kanceláře a ani miliony vyplácané na milionovou kampaň nepomůžou. Musíte vyjet a potřást si s nimi rukou, a to jsem od dubna dělala," uvedla k výhře Kovářová a dodala: „Určitě chci být slyšet, určitě mě nikdo neumlčí a pozor budu slyšet hodně, koušu."

Daniela KovářováZdroj: Redakce

Karla Naxeru naopak prohra nepotěšila. „Samozřejmě jsem zklamán jako každý, kdo nevyhrál. Na druhou stranu si všech hlasů, přestože nestačily na vítězství, nesmírně vážím. Stejně tak všech, kdo k volbám přišli a rád bych poděkoval všem, kdo mě podporovali. I kvůli nim mě mrzí, že nemůžeme nyní slavit," řekl Naxera a dodal, že zřejmě se svým programem neoslovil dostatek voličů jako jeho soupeřka.

Volební obvod č. 10

Český Krumlov: Tomáš Jirsa získal dvakrát více hlasů než soupeř

V Českém Krumlově a okolí obhájil suverénně mandát občanský demokrat Tomáš Jirsa, získal zhruba dvakrát tolik hlasů jako jeho finálový soupeř Miroslav Lorenc (ANO). Jirsa získal konkrétně 12 188 hlasů, Lorenc 6 177 hlasů. Podle očekávání doprovázela letošní druhé kolo senátních voleb nízká volební účast. V krumlovském obvodu byla 15,66 procent, což znamená, že k urnám přišlo 18 458 voličů.

„Byl jsem optimista, ale před druhým kolem nebyl v urnách ani jeden hlas a bylo nebezpečí, že se ANO poveze na vítězné vlně," upozornil Tomáš Jirsa na to, že protikandidát Miroslav Lorenc měl zajištěno mnoho hlasů i díky své stranické příslušnosti. „Moji voliči jsou ale vzdělaní a chytří a volili moudře a já jim za to moc děkuju,“ dodal.

Tomáš Jirsa (ODS).Zdroj: Se svolením Tomáše Jirsy

Volební obvod č. 13

Tábor: Doznívá emoční bouře, říká nový senátor Marek Slabý

V obvodu Tábor jsou sečteny všechny okrsky, senátorem bude Marek Slabý (SPOLU). Slabý s 10 676 hlasy porazil Jaroslava Větrovského (Jihočeši 2012), který získal 9 289 hlasů. I zde dle očekávání doprovázela letošní druhé kolo senátních voleb nízká volební účast. V obvodu Tábor byla 18 procent, k urnám přišlo 20 032 voličů.

„Doznívá emoční bouře po velice vyrovnaném souboji," netajil svou radost Slabý. „Soupeřem byl velice pracovitý senátor, mohu jedině poděkovat všem, kteří mi dali důvěru, potažmo svůj hlas i ve druhém kole, kam voliči ne vždy rádi chodí. Teď nezbývá, než se začít připravovat na práci," doplnil vítězný kandidát.

Marek Slabý (Tábor 2020 a SPOLU)Zdroj: se svolením Marka Slabého

Minule za ANO, tentokrát za Jihočechy 2012, kandidoval do senátu starosta Mladé Vožice Jaroslav Větrovský. V letošních volbách nicméně neuspěl. „ANO mělo jiného kandidáta. Chtěl jsem obhajovat a dohodl jsem se s Jihočechy 2012. Byl jsem jedním ze zakládajících členů Jihočechů,“ uvedl Jaroslav Větrovský pro Deník už v průběhu druhého kola senátních voleb ke své kandidatuře.

Volební obvod č. 16

Beroun: Bylo to napjaté, říká vítěz Jiří Oberfalzer

Převahou více než deseti procent zvítězil v druhém kole senátních voleb na Berounsku kandidát za ODS Jiří Oberfalzer se ziskem 55,08 procent hlasů nad Janisem Sidovským (BEZPP za SEN 21), který získal 44,91 procent. „Myslel jsem si, že ho porazím výrazněji, z jeho strany je to velký úspěch,“ hodnotí Jiří Oberfalzer.

Voličům velice děkuje za podporu. „Tentokrát to bylo hodně nesnadné, napjaté, minulé výsledky byly přesvědčivější. Ale dlouhodobá přízeň to rozhodla, moc si jí vážím, vážím si toho, že voliči vůbec přišli a samozřejmě toho, že mi dali hlas,“ říká vítěz voleb.

Jiří Oberfalzer.Zdroj: Deník/Radek R. Kaša

Pravdou zůstává, že volební účast něco málo přes 17 procent není zrovna vysoká. „Je to tak vždycky, v druhém kole je volební účast velmi nízká. Zejména, když hodně voličů už nemá svého kandidáta. To se, soudím, stalo u pana Auředníka, který už ve druhém nebyl, takže voliči neměli výběr. Byli to voliči proti vládě a pozice pana Sidovského nebyla pro příznivce pana Auředníka akceptovatelná. Spekuluje se, že lidé v druhém kole chodí volit menší zlo, ale mou zkušeností za ta léta je, že nepřijdou vůbec. Nemají už pozitivní motivaci,“ popisuje Oberfalzer. „A navíc prší,“ dodává se smíchem.

Podle jeho slov je jasné, že Senát bude čekat velká práce na uchránění stability české ekonomiky. „Až pominou události, jako je válka a energetická krize, půjde o konsolidaci politické scény,“ shrnuje.

Volební obvod č. 19

Praha 11: Sečteno. Kordová Marvanová chce zařídit dostupné bydlení

Voliči V Praze 11 rozhodli. Ve druhém kole senátních voleb v obvodu zvítězila právnička Hana Kordová Marvanová (za ODS v koalici KDU-ČSL, ODS a TOP 09). Získala 67,87 procenta hlasů. Druhý Ladislav Kos (HPP 11) dostal 32,12 procenta hlasů. Druhého kola voleb se zúčastnilo přibližně 18,65 procenta voličů, v prvním před týdnem hlasovalo 29,56 procenta.

„Myslím, že u voličů rozhodla moje dlouhodobá práce. A to jak práce advokátky, tak i fakt, že jsem přes 25 let ve volebním obvodu řešila kauzy mnoha a mnoha lidí. Poslední čtyři roky jsem byla pražská radní a jsem komunální politik, takže lidé viděli, že pracuji pro Prahu. Velmi důležité také bylo, že mě podpořilo Spolu a za to jsem velmi ráda,“ vysvětluje si svůj úspěch ve volbách Kordová Marvanová.

Hana Kordová Marvanová, TOP 09Zdroj: archiv Hany Kordové Marvanové

A co bude její prioritou v senátorském křesle? „Mám čtyřbodový program a chtěla bych ho realizovat. Také si chci co nejdříve zřídit senátorskou kancelář ve volebním obvodu tak, abych byla v kontaktu s lidmi, protože právě to jsem jim slibovala. Tvrdím, že jen polovina práce je ta práce na zákonech v senátu. Druhá polovina práce je právě ta ve volebním obvodu a spolupráce s místními radnicemi,“ říká.

Klíčové téma je podle ní zejména dostupnost bydlení.

Volební obvod č. 22

Praha 10: Stal jsem se senátorem nejen Prahy 10, ale i vás všech, říká Jan Pirk

Sto procent okrsků je sečteno také v druhém pražském senátním obvodu. Senátorem se zde stal Jan Pirk (nestr. za SPOLU), který získal 60,44 procenta hlasů. Porazil tak obhajující senátorku Renatu Chmelovou (Z+STAN+L), která získala 39,54 procenta voličů. Volební účast dosáhla 19,98 procenta.

Jan Pirk.Zdroj: Deník/Jan Prokeš

„Děkuji všem, kteří přišli k volbám i ve druhém kole a rozhodli tak o mém vítězství. Za každý jeden hlas jsem velmi vděčný. Stal jsem se senátorem nejen těch, kteří mě volili, ale i těch, kteří dali hlas jiným kandidátům. Stal jsem se senátorem nejen Prahy 10, ale vás všech z celé České republiky," reagoval Pirk na výhru na sociálních sítích.

Volební obvod č. 25

Praha 6: Rozhodnuto v prvním kole

Pražský kandidát Jiří Růžička z uskupení SPOLU se díky 18 301 hlasům (50,28 procent) ve svém obvodu stal senátorem již po prvním kole senátních voleb. „Chtěl bych pokračovat v práci v oblasti politiky vzdělávání i parlamentní diplomacie. Cesty do posttotalitních zemí typu Arménie či Gruzie mi dávají smysl,“ řekl Růžička Pražskému deníku.

První místopředseda horní parlamentní komory a někdejší ředitel Gymnázia Jana Keplera v Praze 6 „přelezl“ padesátiprocentní metu až po sečtení posledních okrsků kolem čtvrté hodiny ranní. Do té doby to vypadalo, že půjde do druhého kola s Danou Balcarovou (Piráti), kterou podpořilo necelých 15 procent voličů.

Jiří Růžička (TOP 09)Zdroj: se svolením Senátu PČR

„Čas, který jsem získal přímým postupem, využiji k podpoře některých kolegů, pokud o to budou stát. Na mysli mám například pana Czernina nebo Vystrčila. Pokud on uspěje, určitě nebudu aspirovat na předsedu Senátu, neboť on je výborným šéfem,“ řekl Růžička Pražskému deníku.

Volební obvod č. 28

Mělník: Jsem ráda, že zvítězila demokracie, říká Jarmila Smotlachová

Senátní volby na Mělnicku mají svou vítězku. Po sečtení všech volebních okrsků se jí stala Jarmila Smotlachová za ODS, která získala 65,22 procent hlasů a porazila tak kandidátku za hnutí ANO Andreu Brzobohatou (34,77 procent).

„Jsem ráda, že v druhém kole zvítězila demokracie. Pokud to bylo „referendum proti vládě“, tak se ukázalo, jaká ta naše vláda je a že všichni nemyslí negativně, ale je hodně občanů, kteří jsou pozitivní a naši vládu podporují,“ uvedla Smotlachová.

Jarmila Smotlachová (ODS)Zdroj: se svolením Jarmily Smotlachové

To úplně první, co nově zvolená senátorka udělá, bude, že pozve své děti na společný nedělní oběd. Po vstupu do funkce chce otevřít zejména téma školství.

„Protože byly i komunální volby, nastanou někde i velké změny ve vedení měst a obcí. Ráda bych, až mi to můj mandát umožní, rozjela jednání, jak budeme v jednotlivých spádových obvodech řešit problematiku nedostatečných kapacit škol. Dalším a velkým problémem je samozřejmě doprava a také se budu věnovat nakládání s vodou v krajině a ochraně zemědělského půdního fondu,“ naznačila.

Starostkou Hlavence chce Smotlachová zůstat i nadále.

Volební obvod č. 31

Ústí nad Labem: Ukázalo se, že na Ústecku neuspějí jen populisté, libuje si Martin Krsek

Senátorem za obvod Ústí nad Labem se stane historik Martin Krsek (Sen21), který ve druhém kole suverénně porazil primátora Ústí Jana Nedvědického (ANO). Získal si přízeň 67,71 procent voličů.

Martin Krsek po sečtení hlasů v druhém kole senátních voleb na ÚsteckuZdroj: Miroslav Koranda se svolením Martina Krska

„Je to dobrý pocit. Dobrý je hlavně proto, že ti, kteří považují Ústecko za ztracený region, kde mohou uspět jen extrémisté nebo populisté, se zmýlili,” uvedl krátce po sečtení výsledků. „Jak se ukázalo, i tady lze vést kampaň bez nereálných slibů, bez billboardů, bez uplácení voličů reklamními dárky a je možné aktivizovat místní komunitu. Do této kampaně se totiž zapojila řada dobrovolníků, kteří zdarma poskytli své ploty a auta, takže to vlastně byla společná kampaň s místními patrioty, kteří věří v budoucnost tohoto regionu,” dodal.

Výsledek senátních voleb v Ústí nad Labem naopak mrzí Petra Nedvědického, který měl v prvním kole náskok. „Samozřejmě mě mrzí, jak volby dopadly. Jinak si ale myslím, že jsme udělali slušný výsledek,” zhodnotil. „Před týdnem jsme vyhráli, účast byla nějakých 36 procent, teď jen dvacet, asi lidé odjeli na prodloužený víkend. Určitě děkuji svým voličům za hlasy, které mi dali, i za to že vůbec přišli k volbám,“ doplnil.

Volební obvod č. 34

Liberec: Potřeby Liberce znám, říká staronový senátor Michael Canov

Senátorský mandát obhájil Michael Canov ze Starostů pro Liberecký kraj. Získal přesně 14 tisíc hlasů, téměř dvakrát tolik než poražená Radka Loučková Kotasová z ANO. „Byl to těžký úkol. Navíc jsem byl jediné želízko Starostů pro Liberecký kraj. Na výsledku mi záleželo ne jen kvůli mně, ale kvůli celé té dobré partě,“ uvedl senátor a starosta Chrastavy. Nebyl si jistý výsledkem, ale s dvěma třetinami je velmi spokojený.

Canov je jediným úspěšným kandidátem za Starosty. Starostové přesto zůstanou druhou nejsilnější senátní frakcí. I s místopředsedou Senátu Jiřím Růžičkou (navržen TOP 09) budou mít 20 členů.

Michael Canov, SLK, 61 let, starosta města, senátorZdroj: se svolením Michaela Canova

Canov bude v Senátu proti rušení stavebních úřadů i policejních obvodních oddělení. Deníku to řekl během krátkého rozhovoru po právě skončeném druhém kole voleb.

„Jsou věci v běhu. Jako silniční spojení Frýdlant–Liberec a vyřešení železniční dopravy z Polska přes Liberec do Prahy. Byl by to zázrak, ale byl bych rád, kdyby se povedlo další navýšení rozpočtového určení daní, speciálně pro Liberec. Dál chci zabránit, aby se rušily stavební úřady. A také budu proti rušení policejních obvodních oddělení,“ upřesnil svou vizi nový senátor.

Volební obvod č. 37

Jičín: Kampaň byla vyloženě hnusná, říká senátor Tomáš Czernin

Tomáš Czernin (TOP 09) zůstává senátorem. Ve volebním okrese obhájil svoji pozici proti kandidátovi ANO Jaromíru Dědečkovi. Czernin získal celkem 53,83 procenta hlasů, Dědeček dostal 46,16 procenta hlasů. Druhého kola se zúčastnilo 23,21 procenta voličů.

Tomáš Czernin (TOP 09)Zdroj: se svolením Tomáše Czernina

Czernin by rád v příštím volebním období prosadil korespondenční volbu pro české krajany v zahraničí. Letošní kampaň hodnotí jako velmi útočnou.

„Samozřejmě mám z výsledků radost a rád bych voličům poděkoval. Kampaň jsem ale vnímal jako hnusnou. Nebyla to podle mě přímo kampaň pana Dědečka, jako spíš pana (šéfa ANO Andreje) Babiše. Jak jsem poznal pana Dědečka, tak si myslím, že ani nevěděl, co má na sociálních sítích. Hnusné mi to přišlo i z toho důvodu, že jsem až zíral, co vlastně vytáhli. Kampaň se negativně dotkla i mojí rodiny,“ komentoval.

Více si přečtěte v rozhovoru s Tomášem Czerninem:

Volební obvod č. 40

Kutná Hora: Nový senátor Bohuslav Procházka chce bojovat s dětskou obezitou

Nejtěsnější souboj druhého kola senátních voleb se odehrál na Kutnohorsku, kde zvítězil dětský lékař a dětský kardiolog Bohuslav Procházka (KDU-ČSL) s 50,62 procenta hlasů před Jaromírem Strnadem (ČSSD, za ČSSD+ANO) s 49,37 procenta hlasů. Procházka vítězil o více než 250 hlasů.

Souboj byl napínavý prakticky až do posledního započteného hlasu. Výsledek vyvrátil zažitou představu, že kdo získá nejvíc hlasů v prvním kole, bude úspěšný i v tom druhém.

Bohuslav Procházka (KDU-ČSL)Zdroj: se svolením Bohuslava Procházky

Po dvě volební období – tedy dvanáct let od roku 2010 – zastupoval v Senátu Kutnohorsko, přesněji volební obvod volební obvod číslo 40, Jaromír Strnad z Čáslavi (ČSSD; nyní neúspěšně kandidující s podporou ANO). Jeho éra nyní končí. Na další šestileté období ho vystřídá dětský lékař z Kutné Hory Bohuslav Procházka.

„Byl to velký boj, ale všechno vypadá dobře. V Senátu bych se chtěl věnovat dvěma hlavním tématům, ve kterých využiji svých poznatků z praxe pediatra. Jsou to boj proti dětské obezitě a nedostatek dětských lékařů. Mám i připravený kolektiv odborníků, který mi s tím pomůže,“ řekl Procházka Deníku po ukončení sčítání hlasů.

Z kampaně má, na rozdíl od mnohých kolegů z jiných obvodů, samé příjemné pocity. „Chodili jsme mezi lidi, oslovovali je – a jestli mě něco překvapilo, tak to, jak byli vstřícní. Jen velmi málo jsme se setkali s negativní reakcí. Myslím, že když je člověk otevřený, lidé poznají, že to, co dělá, myslí vážně,“ dodal.

Volební účast dosáhla v nynějším druhém kole necelých 19 procent, k urnám tedy přišla bezmála pětina voličů. Konkrétně se jedná o 21 tisíc lidí.

Volební obvod č. 43

Pardubice: Region má staronovou senátorku Miluši Horskou

Pardubicko má staronovou senátorku. Senátorský post obhájila Miluše Horská (KDU-ČSL+Nes). Nad někdejším pardubickým primátorem Martinem Charvátem (ANO) vyhrála s 57 procenty. „Volby to byly náročné. Hnutí ANO vsadilo na téma drahých energií, v tomto duchu se nesla celá kampaň. Senátní volby jindy probíhají klidně, tentokrát reakce lidí nebyly tak docela pozitivní," zhodnotila pro Deník Horská senátní souboj.

Horská má na Pardubicku dlouhodobě velkou podporu voličů KDU-ČSL, Zelených a nestraníků. Letos ji podpořila i nově vzniklá pardubická koalice Spolu. Horská získala v prvním kole 39,05 hlasů, její vyzyvatel Martin Charvát pak 34,29. Pod čarou v prvním kole s velkým odstupem skončil kandidát SPD Jaromír Nosek.

Miluše Horská (KDU-ČSL)Zdroj: se svolením Miluše Horské

Volební obvod č. 46

Ústí nad Orlicí: Rozhodnuto v prvním kole

V Ústí nad Orlicí usilovali o funkci senátora pouze dva kandidáti. Vítěz tak vzešel už z prvního kola voleb, v němž Petr Fiala (Společně pro kraj a KDU-ČSL) získal 24 433 hlasů (65,66 %). Vítěz senátorských voleb na Orlickoústecku usedne na křeslo po Petru Šilarovi (KDU-ČSL), který zastával tento post od roku 2010.

Petr Fiala (Společně pro kraj)Zdroj: se svolením Petra Fialy

Fiala je šestnáct let starostou Letohradu na Orlickoústecku. Od roku 2016 působí také jako zastupitel Pardubického kraje. Je předsedou hnutí Společně pro kraj, do jehož vedení se dostal v roce 2019.

Volební obvod č. 49

Blansko: Největší výzvou je výstavba silnice I/73, říká Jaromíra Vítková

Dosavadní senátorka Jaromíra Vítková (za Spolu) potvrdila vítězství v senátním obvodu Blansko se 65 procenty hlasů. Porazila tak Antonína Žirovnického (za ANO). Volební účast byla 20 procent, což je přibližně o 28 procentních bodů méně než v prvním kole.

„Myslím, že kampaně ostatních soupeřů na Blanensku proběhly podle mého ve férovém duchu. Když pominu některé místy až nevkusné komentáře lidí na sociálních sítích, to je ale fenomén dnešní doby. Ale nebylo to zase v nějaké větší míře a divoké, naštěstí,“ komentovala nová senátorka po volbách.

Jaromíra VítkováZdroj: Deník/Attila Racek

„Největší výzva je pro mě stále příprava výstavby silnice I/73. Je to běh na hodně dlouhou trať. Ale je potřeba vytrvat a tlačit ten projekt dál. Postupně krok za krokem. Vím, jak to chodí na úřadech. Spousta lidí se na to dívá přes prsty, tvrdí, že se nic neposunuje a zůstává jen na papíře. A že na to nebudou stejně peníze. Jsem optimista i s ohledem na aktuální informace k rozpočtu na nové rychlostní silnice a dálnice. Věřím, že úsek Bořitov – Svitávka brzy získá stavební povolení. O to s větší chutí se do toho zase vrhnu,“ upřesnila svou vizi v rozhovoru pro Deník.

Volební obvod č. 52

Jihlava: Obstáli jsme proti armádě ANO, říká vítěz Miloš Vystrčil

Ostře sledovaný byl zejména souboj ve volebním obvodu Jihlava, kde o křeslo v Senátu bojoval jeho dosavadní předseda Miloš Vystrčil (Spolu s podporou Starostů pro občany) a Jana Nagyová za ANO. V obvodu nakonec zůstane senátorem právě Vystrčil s vítězným ziskem 60,03 procenta hlasů. Druhá Jana Nagyová (ANO) dosáhla necelých čtyřiceti procent.

Volební účast dosáhla poměrně vysokého čísla - 38,74 procenta. Vystrčil také dostal vůbec nejvíce hlasů ze všech kandidátů v senátním finále, a také jeho soupeřce by její hlasy stačily na výhru v ostatních 23 obvodech.

„Jsem rád, že jsme obstáli proti armádě ANO, která do našeho obvodu soustředila velkou část své síly. Náš dík patří především podpoře starostů a místostarostů obcí na Jihlavsku, kteří pro mne odvedli velkou část práce. A samozřejmě voličům, kteří se nenechali zmást kampaní, kterou vedl Andrej Babiš a věřili naší práci, nikoli lžím a podvodům,“ řekl v Jihlavě Vystrčil.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil při fotografování pro Deník 21. května 2020Zdroj: Deník / Martin Divíšek

Neúspěšná kandidátka do horní komory Jana Nagyová označila za úspěch už svůj postup do druhého kola senátních voleb. Že v něm nevyhrála, ji na jednu stranu mrzí, ale získaných skoro 40 procent hlasů proti předsedovi Senátu považuje také za velmi dobrý výsledek. „Dalo mi to velkou sílu se zvednout a jít dál. A pochopila jsem, že jsou lidi, kteří o to stojí," řekla.

Svému úspěšnějšímu soupeři Nagyová pogratulovala a dodala, že Senát není jediné místo, kde se dá pomáhat.

Už v sobotu dopoledne, tedy ještě před samotným uzavřením volebních místností, se právě jihlavský volební obvod postaral o poprask na sociálních sítích. Místní volební komise totiž měla dvakrát za sebou přichystané obálky, v nichž měl volič na výběr pouze volební lístky Jany Nagyové. „Dceři se stalo, že měla v obálce oba lístky paní Nagyové. Všimla si toho až za plentou, šla dopředu a řekla komisi, že má dva stejné lístky a nemůže volit. Měla dostat další lístky, ale v další obálce byly opět dva stejné, v další už to bylo správně,“ popsala incident Martina Rychetská.

Případ mezitím ožil zejména na sociálních sítích, kde příspěvek Rychetské vyvolal diskuze o poctivosti jihlavských voleb. Komise incident potvrdila, zdůraznila však, že šlo o omyl. „Určitě to nebyl žádný úmysl. Lístky jsou tenké,“ uvedla předsedkyně.

Volební obvod č. 55

Brno-město: Senát naštěstí zůstane proevropský, míní Tomáš Töpfer

V senátním obvodu Brno-město, který ale z velké části leží v okrese Brno-venkov, vyhrál Tomáš Töpfer (za SPOLU) s necelými 53 procenty hlasů. Proti němu stál Bořek Semrád (za ANO). Obvod je zajímavý i tím, že v něm jako v jednom z mála přišel k volbám alespoň každý pátý oprávněný volič (přes dvacet procent).

„Říká se sláva vítězům a čest poraženým. Já jsem se snažil o korektní kampaň. V některých případech konkurenti nebyli úplně korektní, ale už je po volbách. Dopadlo to příjemně,“ komentoval Töpfer.

tomáš_denik-630?pferZdroj: Redakce

„Musím poděkovat všem, kteří mi dali svůj hlas. A dali tím najevo, že se nenechali zmást opoziční rétorikou. Dokonce ve většině senátních obvodů, takže Senát zůstane takový, jaký je. Zůstane předsedou Miloš Vystrčil a Senát zůstane proevropský a euroatlantický, což v této době považuji za nejdůležitější,“ dodal vítěz.

Volební obvod č. 58

Brno-město: Volby jsou pro mě vysvědčení, říká ředitel hvězdárny Jiří Dušek

Druhé kolo senátních voleb v Brně skončilo. Jiří Dušek bude pokračovat v práci v Senátu i v následujících šesti letech. Ve druhém kole senátních voleb v brněnském obvodu 58 porazil Petra Vokřála za ANO. Dušek se tentokrát ucházel o hlasy voličů s podporou ODS, ČSSD i Fakt Brno, v uplynulém období byl zvolený za ANO.

Kandidát do podzimních senátních voleb v obvodu číslo 58 Brno-město s podporou ČSSD, ODS a Fakt Brno Jiří Dušek.Zdroj: Jiří Dušek

Dušek vyhrál se zhruba 63 procenty hlasů. Ředitel brněnské hvězdárny byl doposud místopředsedou Výboru pro záležitosti Evropské unie i člen Stále komise Senátu Voda - Sucho. Podle svých slov byl při sledování sčítání hlasů nervózní. „Je to ještě horší, než poprvé. Nebyl jsem si jistý, jestli mí voliči ocení, co jsem dělal. Je to pro mě takové vysvědčení. Zdá se, že jsem to dělal dobře. Vyhrál jsem s větším náskokem než před šesti lety. Jinak to bylo stejné, až takové deja vu,“ uvedl v rozhovoru pro Deník.

V Brně Dušek z pozice senátora prosadil například vznik takzvaného kosmického inkubátoru. „Evropská kosmická agentura tady založila malou kancelář, která podporuje projekty spojené s kosmickým výzkumem nebo kosmickými programy a dává finanční pobídky firmám, aby se do toho zapojily. Podporuje start upy. Za tu dobu se počet těchto firem zdvojnásobil a jejich obrat ztrojnásobil,“ popsal úspěšný kandidát.

Druhé kolo senátních voleb se uskutečnilo v pátek a v sobotu. Součástí obvodu číslo 55 jsou tři brněnské městské části, a to Bystrc, Kníničky a Žebětín.

Volební obvod č. 61

Olomouc: Voliče si získal Lumír Kantor

V senátním obvodu Olomouc zvítězil Lumír Kantor (za KDU-ČSL) se 60 procenty hlasů. Proti němu stál Milan Brázdil (ANO). Volební účast byla 22,6 procenta, je to o 18 procentních bodů méně než v prvním kole. „Jsem moc rád, že jsem se do Senátu opět dostal. Mám tam rozdělanou nějakou práci. Jsem v emocích a vděčný všem, kteří mě podporovali," uvedl Kantor.

Obhajobu mandátu vnímá jako výsledek mravenčí práce. „Musím zmínit všechny ty, kteří mi pomáhali roznášet letáky po městě. Vděčný jsem i těm, kdo mě vyslechli. Pro voliče není vždycky příjemné, když je zastavíte na ulici a začnete jim něco povídat. Musím poděkovat všem, kteří si našli čas a přišli k volbám," vyjádřil vděk Kantor s tím, že bude pokračovat ve své práci.

Dlouhodobě chce například pomáhat obcím na Olomoucku, jejichž obyvatelé trpí nadměrným provozem kamionů.

Lumír Kantor (KDU-ČSL)Zdroj: se svolením Lumíra Kantora

Kantorův méně úspěšný konkurent Milan Brázdil prohru bere sportovně. Po neúspěchu v senátním duelu sedl záchranář z ANO do sanitky a vyrazil na výjezd, kde ho redakce telefonicky zastihla.

„Cítím se jako ten, kdo prohraje. KDU-ČSL má asi na Olomoucku stabilní a disciplinovanou základnu voličů. V senátním souboji jsem prohrál před šesti lety i teď. Kolegovi Kantorovi jsem pogratuloval a pokračuji dál ve své práci,“ vyjádřil se Brázdil pro Deník.

Milan Brázdil: Prohra? Kantorovi jsem pogratuloval a pokračuji ve své práci

Volební obvod č. 64

Bruntál: Rozhodnuto v prvním kole

Ladislav Václavec z hnutí ANO se stal senátorem již po prvním kole voleb. Získal 19 804 hlasů (58,85 %). Václavec je současně ředitel krnovské nemocnice. Značnou popularitu si získal díky krizovému řízení nemocnice během pandemie covidu a také tím, že dlouhodobě upozorňuje na nedostatek zubařů v Moravskoslezském kraji.

Ladislav Václavec (ANO 2011)Zdroj: Deník/František Kuba

„V našem regionu trvale žiji, pracuji od roku 1991, a proto dobře vím, co náš region i obyvatele trápí. Prioritou současnosti je zajistit pro všechny občany, školy, podniky a další instituce cenově dostupnou energii, kterou levně vyrábíme, prodáváme a nelogicky draze kupujeme zpět. V regionu chci pokračovat ve zkvalitňování zdravotní péče. Usiluji o to, aby každý občan měl svého stomatologa. V regionu chci otevřít deset zubních ordinací, které postupně zvládnou ošetřit až 16 tisíc pacientů," uvedl Václavec ve své senátorské kampani.

Volební obvod č. 67

Nový Jičín: Po tuhém boji vítězí Ivana Váňová. Chce řešit životní prostředí

Na Novojičínsku svedli tuhý boj o křeslo do Senátu Jaromír Radkovský a Ivana Váňová. Rozdílem pouhých 313 hlasů nakonec zvítězila kandidátka za KDU-ČSL. Ta dosáhla výsledku 50,79 procenta, zatímco Radkovský (ANO) dostal 49,20 procenta. Volební účast v obvodu Nový Jičín byla 17,54 procent. V přepočtu obdržela Ivana Váňová 10 039 hlasů, Jaromír Radkovský pak 9 726 hlasů.

„Jsem vděčná voličům, že mi přišli dát hlas. I když vítězství to bylo těsné, jen o pár stovek hlasů. Všem voličům moc děkuji a jsem připravena pro ně pracovat. Ráda bych se zaměřila na životní prostředí a rozvoj regionu, aby se stal moderním. Pokud by byl Výbor pro uzemní plánování, veřejnou správu a životní prostředí, bylo by to ideální, protože z těchto odvětví mám zkušenosti a mohla bych je v Senátu zúročit,“ sdělila reportérům Deníku.

Ivana Váňová (KDU-ČSL)Zdroj: se souhlasem Ivany Váňové

Ivana Váňová (53) je už čtvrté volební období starostkou obce Mořkov na Novojičínsku. Původem je profesní stavařkou a techničkou. Právě zkušenosti z těchto profesí by chtěla zúročit při své práci v Senátu. Má dvě děti. Nominována je za koalici SPOLU ve volebním obvodu č. 67 Nový Jičín.

Zároveň je krajskou tajemnicí KDU-ČSL za Moravskoslezský kraj a předsedkyní Svazku obcí regionu Novojičínska, a má tak znalosti celého volebního obvodu. Kromě práce a politiky je její velkou zálibou ochrana životního prostředí.

Volební obvod č. 70

Ostrava-město: Energie budu řešit skrze politiku EU, říká senátor Zdeněk Nytra

V jediném z letos volených ostravských obvodů obhájil senátní křeslo občanský demokrat Zdeněk Nytra, kandidující za koalici Spolu. Zvítězil nad někdejším senátorem z Rychnova nad Kněžnou Miroslavem Antlem (ANO). „Chci moc a moc poděkovat všem, kteří přišli k volbám a dvojnásob těm, kteří si z těch dvou lístků vybrali ten můj,“ okomentoval Nytra.

V druhém kole senátních voleb uspěl Zdeněk Nytra.Zdroj: Koláž Deníku

V Senátu se chce věnovat zejména energetické bezpečnosti. „Pokud jde o ceny energií, naším úkolem bude korigovat politiku EU a ovlivnit politiku Německa, kde je takzvaně zakopaný pes. Není ani vyloučeno, že se v Senátu vrátím k otázkám evropských záležitostí. To se ale ještě uvidí,“ upřesnil Nytra.

Nytra zvítězil výsledkem 51,53 procent, druhý Miroslav Antl se zastavil na 48,46 procentech. Sečteno je 100 procent hlasů. Volební účast byla v ostravském obvodu 14,45 procent. Nytra dostal ve druhém kole od voličů 7 215 hlasů, jeho protivník Antl 6 786, souboj to tedy byl dost vyrovnaný.

Šedesátiletý Zdeněk Nytra slaví coby zástupce koalice Spolu, jinak je členem ODS. Původním povoláním hasič, v letech 2001 až 2016 byl ředitelem Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, od roku 2016 je pak senátorem za obvod č. 70 – Ostrava-město.

Volební obvod č. 73

Frýdek-Místek: Tak těsný výsledek jsem nečekal, říká nový senátor Zdeněk Matušek

Těsný souboj o desítky hlasů vedli na Frýdecko-Místecku do poslední chvíle Stanislav Folwarczny (SPOLU) se Zdeňkem Matuškem k koalice ANO-ČSSD. Křeslo ve Valdštejnském paláci nakonec získal druhý jmenovaný. Matušek získal 50,98 procent, v přepočtu dostal 7 519 hlasů.

Před prvním kolem senátních voleb byl v obvodu Frýdek-Místek zdánlivým outsiderem, který neměl projít ani do druhého kola. Přesto nakonec čtyřiačtyřicetiletý lékař Matušek zvítězil.

„Těsný výsledek jsem čekal, ale tak těsný, jaký nakonec byl, to ne. Nyní se chci dominantně věnovat práci pro Senát. Určitě bych rád pracoval ve Výboru pro zdravotnictví a případně se věnoval sociální politice. Dvacet procent svého času nechám své lékařské profesi. I proto, že nechci úplně ztratit kontakt s pacienty,“ komentoval výsledky voleb Matušek.

V druhém kole senátních voleb uspěl Zdeněk Matušek.Zdroj: Koláž Deníku

Volební obvod č. 76

Kroměříž: Urážky z Pražské kavárny mě šokovaly, říká Jana Zwyrtek Hamplová

Do poslední chvíle napínavé bylo sčítání hlasů ve druhém kole senátních voleb taktéž ve volebním obvodu č. 76 – Kroměříž. Volba nakonec skončila velmi těsným vítězstvím sedmapadesátileté právničky Jany Zwyrtek Hamplové (NEZ), pro kterou hlasovalo 50,65 procenta voličů. Poražená vítězka z prvního kola, jedenačtyřicetiletá Lucie Pluhařová (ANO), získala v druhém kole 49,34 procenta hlasů.

O vítězství rozhodl rozdíl pouhých 233 hlasů voličů. Volební účast ve druhém kole senátních voleb na Kroměřížsku byla jen 19,53 procenta.

„Musím říct, že v úspěch jsem doufala. Ale poté, když KDU-ČSL vyzvalo své voliče, aby volili kandidátku pana Andreje Babiše – což bylo pro mě šokem – začala jsem trošku pochybovat. Říkala jsem si, abych se nestala obětí stranické poslušnosti. Ale vidím, že voliči to rozhodli dobře a že na to doporučení moc nedali,“ komentovala Jana Zwyrtek Hamplová.

Jana Zwyrtek HamplováZdroj: se svolením Jany Zwyrtek Hamplové

Nová senátorka je podle svých slov doteď v šoku z urážek, kterých se jí dostalo. „Hrubé urážky přišly hlavně z Prahy z „pražské kavárny“. Co si dovolí vůči zralé, vzdělané ženě, mamince, babičce, že mě budou tak vulgárně nazývat bez jakéhokoliv argumentu, to by mě nenapadlo. Doufám, že za to u soudu zaplatí a budou se mi muset omluvit,“ prohlásila.

I po výhře stále stojí nohama na zemi. „Budu se snažit těm, co mě byli volit, v dalších letech dokázat, že toho nemusí litovat. Tím, že budu dobrou senátorkou. Naopak toho možná budou litovat ti, co mne nevolili,“ dodala.

Volební obvod č. 79

Hodonín: Po infarktové koncovce vítězí Eva Rajchmanová

Přestože dlouho prohrávala, nakonec ve sčítání svou soupeřku předběhla. V jednom z čistě dámských soubojů druhého kola na poslední chvíli vyhrála starostka Dolních Bojanovic Eva Rajchmanová z koalice Spolu nad Ladislavou Brančíkovou, kandidující za ANO. Vítězka získala přes 11 tisíc hlasů. Obě kandidátky se průběžně střídaly ve vedení. Rozdíl byl minimální, v jednu chvíli v úplném závěru dokonce o pouhých devatenáct hlasů.

Napínavý souboj v sobotu krátce po čtvrté hodině odpoledne rozsekli právě obyvatelé Dolních Bojanovic. Jejich obec byla totiž jedna z posledních, kde nebyly sečtené hlasy. Rajchmanovou tam ve druhém kole, přesně podle volebního sloganu Eva je naša, volilo přes sedmdesát procent lidí. Díky tomu získala tamní starostka rozhodující trhák několika set hlasů a míří do Senátu.

Eva Rajchmanová (SPOLU)Zdroj: se svolením Evy Rajchmanové

„Je to příjemný pocit, ale zároveň si moc dobře uvědomuji tu zodpovědnost. Chci práci v Senátu dát maximum energie, stejně jako na radnici u nás v obci. A být Hodonínsku prospěšná,“ řekla v rozhovoru pro Deník Rovnost Rajchmanová.