Pokud to marketéři hnutí ANO brali jako test, zda má člověk, který stojí před soudem, u voličů šanci, pak jim dali najevo, ať na to zapomenou. Jinak řečeno, jihlavský volební obvod, kde k urnám dorazilo nejvíc lidí, se mohl stát pozoruhodným lakmusovým papírkem i pro nejdůležitější hlasování příštího roku.

Toto jsou noví čeští senátoři: Přehled všech vítězů senátních voleb 2022

Koalice Spolu, jejíž lídr Petr Fiala oznámení o prezidentské strategii odložil na 4. října, možná na chvíli koketovala s myšlenkou, zda nepostavit právě Miloše Vystrčila. Politolog v Petru Fialovi ale zvítězil a tento chybný krok neudělal. Vystrčil je jedním z nejhodnotovějších a nejslušnějších českých politiků. Nepamatuji si, že by za celou kariéru, starostou Telče počínaje přes hejtmana Kraje Vysočina a šéfem Senátu konče, udělal nějaký faul. Vždy poctivě sloužil voličům. To je na všechny jmenované funkce habaděj plusových bodů. V přímé prezidentské volbě by to však nestačilo. Tam se bez jisté dávky herectví, hyperbolického vyjadřování a špetky populismu vyhrát nedá.

Když je ale toho všeho moc, může hradní aspirant skončit jako sedlák u Chlumce. Možná právě to nyní běhá expremiérovi hlavou. „Je to osobní prohra Andreje Babiše. V těchto volbách vyhrála demokratická Česká republika,“ uvedl šéf vlády a ODS Petr Fiala s tím, že věří ve Vystrčilovu obhajobu předsednického křesla v Senátu.

„Ukázalo se, že lživá, manipulativní a častokrát opravdu hnusná kampaň prohrála a slušnost zvítězila,“ řekla předsedkyně sněmovny a TOP 09 a Markéta Pekarová Adamová. I to může být poučením pro Babišův tým. Podrazy a falešné tóny, je-li jich přespříliš, lidé nakonec odmítnou. „Pokud budeme štvát jednoho proti druhému, pak vítězem nebude jen jeden z nich, ale také rozpolcená společnost. Lidé nechtějí nechutnou politiku, dali hlas hledání společných řešení,“ řekl Vystrčil.

Babiš a polistopadový kartel

Andrej Babiš sice přiznal porážku, ale na oponentech nenechal nit suchou. „Bez Babiše nejsou schopni nic komentovat, i když já jsem nekandidoval. Pravda je, že druhé kolo jsme prohráli, lidé nás nevyslyšeli. Naše hnutí má o čem přemýšlet z hlediska mobilizace voličů,“ uvedl první muž hnutí s tím, že sedm jeho kandidátů neprošlo velmi těsně.

„Paní Nagyová získala druhý nejvyšší počet hlasů a my jsme to pojali jako střet s polistopadovým kartelem a bezprávím,“ řekl Babiš. Podle něj Miloši Vystrčilovi pomáhal v kampani celý polistopadový systém. „Pan Vystrčil dělá naší republice v zahraničí ostudu a ze všech úspěšných kandidátů je nejhorší,“ dodal.

Úspěch tří právniček

Koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) může být spokojená i proto, že suverénně potvrdila svou senátní převahu, pokud k tomu připočítáme hlasy pro senátory za STAN a jeho odnože. Její lídři si oprávněně pochvalovali podporu spřízněných poražených kandidátů pro jejich finalisty.

Zajímavý je pohled na osobnosti vítězů. Kupříkladu známý brněnský astronom a popularizátor vědy Jiří Dušek opětovně získal mandát, ale tentokrát nikoliv za hnutí ANO, avšak za širokou koalici stran včetně ODS a ČSSD. Bez problémů počtvrté obhájili mandát Tomáš Jirsa a Jiří Oberfalzer (oba ODS).

Boj o Senát skončil pro ANO fiaskem. Vyhrálo demokratické Česko, řekl Fiala

Bodovaly též dvě nezávislé kandidátky, právničky Daniela Kovářová v Plzni a Jana Zwyrtek Hamplová v Kroměříži. Zatímco první z nich je bývalá ministryně spravedlnosti ve Fischerově úřednické vládě nominovaná ODS, druhá je advokátka a účastnice protivládní demonstrace na Václavském náměstí. Do třetice se senátorkou stala právnička a bývalá disidentka Hana Kordová Marvanová v Praze 11. Zatímco první dvě vyhrály těsně, třetí naprosto přesvědčivě.

Účast v letošních senátních volbách dosáhla 19,44 procenta, což zřejmě opět povede k debatám o místě horní komory v českém parlamentním systému, eventuálně o změně volebního systému na jednokolový. Soudím však, že Ústava ČR se měnit nebude. Je především na senátorech, aby poslání své komory dokázali obhájit a voličům lépe prodat.