Po noční přestávce se bude hlasovat znovu od 08:00 do 14:00. Výsledky by podle zkušeností z předchozích voleb mohly být známy do tří hodin po sobotním uzavření volebních místností. Volit senátory budou moci lidé na stejných místech, kde před týdnem v prvním kole vybrali 48 nynějších finalistů.

Volit se nebude v Praze 6, na Bruntálsku a Orlickoústecku, protože lidé si tam vybrali senátory už v prvním kole. Mandáty obhájili Jiří Růžička (navržen TOP 09) z klubu Starostů a Ladislav Václavec (ANO), lidovce Petra Šilara v Senátu nahradí Petr Fiala (za KDU-ČSL).

Z kandidátů navržených hnutím ANO se do finále probojovalo 17 adeptů, což je historicky největší úspěch uskupení Andreje Babiše. Úvodní kolo ale vyhrálo jen šest z nich. Z devíti finalistů navržených občanskými demokraty vyhrálo úvodní kolo osm. KDU-ČSL má šest želízek, TOP 09 tři, klub Starostů také tři včetně Aleny Dernerové (za SD-SN), která neměla protikandidáty z vládních stran. Za Piráty se do finále senátních voleb nedostal žádný. S podporou stran koalice tří vládních stran Spolu se do druhého kola dostal Marek Slabý (za Tábor 2020).

Hnutí Senátor 21 má v závěrečném kole dva kandidáty, po jednom ČSSD, SPD, ProMOST, Jihočeši 2012, Hnutí pro Prahu 11 a Nezávislí. Jedinou nezávislou kandidátkou mezi finalisty je prezidentka Unie rodinných advokátů a někdejší ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová.

KDU-ČSL v letošních senátních volbách obhajuje sedm křesel, klub Starostů potřebovali k obhajobě šest senátorů, z nichž dva byli zvoleni za STAN a jeden za SLK. Stejně tak klub ProRegion obhajuje šest vítězství, z toho ANO tři a ČSSD dvě. Z klubu ODS a TOP 09 usiluje o znovuzvolení pět senátorů, čtyři občanští demokraté a místopředseda TOP 09 Tomáš Czernin. Klub Senátor 21 a Piráti obhajuje dvě místa. Bývalý komunista Jaroslav Doubrava (Severočeši.cz) se o znovuzvolení už nesnažil.

Nadějné vyhlídky

Klub ODS a TOP 09 má s minimálně 22 senátory nejnadějnější vyhlídky na to, že zůstane i po volbách nejpočetnější frakcí. Klub Starostů má po prvním kole voleb i s Růžičkou jistých 19 členů, lidovci šest včetně Fialy. Tyto frakce mají dohromady jistých 47 členů. Nejméně pětičlenný zůstane klub Senátor 21 a Pirátů, přičemž pirátští senátoři jsou dva. Z frakce ProRegion by bez dalších posil zůstali čtyři senátoři, z toho tři za ANO včetně Václavce. Bez klubové příslušnosti je zatím jen Pavel Fischer (nezávislí).

Nízký zájem o volby

Zájem o druhé kolo senátních voleb je zatím nízký. V prvních hodinách dnes dorazilo k urnám v průměru zhruba pět procent voličů, podobně jako v několika předchozích volebních finále do horní parlamentní komory. Vyplývá to z informací ČTK od volebních komisařů a obecních úřadů. Víc, zhruba desetina voličů, přišla do 16:00 na Jihlavsku, kde se odehrává nejsledovanější duel letošních voleb. O křeslo senátora tam svádí boj dosavadní předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) s Janou Nagyovou, která je s šéfem ANO Andrejem Babišem obžalovaná v kauze dotace na stavbu Čapího hnízda.

Zatím nejnižší účast ve druhém kole senátních voleb byla v roce 2016, kdy přišlo hlasovat 15,38 procenta voličů. Tehdy se volilo do stejných okrsků jako letos. Nejvyšší účast byla před dvaceti lety, kdy dosáhla 32,6 procenta. Při posledních volbách do třetiny Senátu před dvěma lety byla volební účast ve druhém kole 16,37 procenta. V porovnání s minulým pátkem, kdy se konalo první kolo senátních voleb spolu s komunálními volbami, je zatím zájem voličů zhruba poloviční.

Právo volit má zhruba 2,5 milionu občanů. V prvním kole přišly hlasovat více než dvě pětiny z nich, ve druhém kole bývá účast tradičně nižší. Hlasovací lístky dostávají lidé až ve volebních místnostech.