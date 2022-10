Duel na Jihlavsku? Vystrčil zmobilizoval celý polistopadový kartel, hřímá Babiš

Podle předsedy ANO Andreje Babiše nejsou výsledky druhého kola voleb do Senátu pro hnutí úspěchem. „Senátní volby vyhrála koalice SPOLU. Nic to ale nemění na tom, že v komunálních volbách jsme zvítězili my. Získali jsme šestnáct procent,“ řekl na sobotní tiskové konferenci uspořádané v Karlových Varech po boku tamní úspěšné kandidátky, záchranářky a bývalé poslankyně Věry Procházkové.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Vítěz voleb do Senátu za jihlavský obvod Miloš Vystrčil a protikandidátka Jana Nagyová. Vystrčil od voličů získal 60,03 procenta hlasů, Nagyová necelých 40. | Foto: Deník/Martin Divíšek; se svolením Jany Nagyové