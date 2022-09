I mluvčí Vladimír Vořechovský si pochvaluje průběžné výsledky. „Zatím do druhého kola senátních voleb postupuje dvanáct lidí z ANO z prvního místa a z druhého pět. Kdyby to tak skončilo, byl by to opravdu úspěch,“ myslí si. Zároveň má radost z vysoké volební účasti, možná historicky nejvyšší.