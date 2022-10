Jak hodnotíte výsledek hnutí ANO v senátních volbách, kde jste získali jeden mandát v prvním kole a dva v kole druhém? Nejdřív se zaslouží pogratulovat všem, kteří uspěli, a to nejen kandidátům z hnutí ANO. Tenis skončil, je třeba si podat ruce. Jelikož to byla jedna kampaň, výsledky hnutí ANO hodnotíme společně, včetně komunálních voleb . S těmi jsme spokojeni, neboť jsme z pětadvaceti největších měst získali šestnáctkrát první místo, osmkrát druhé a jednou třetí. Tam jsme jednoznačným vítězem. Lepší to mohlo být v senátních volbách, o tom není pochyb. Na druhou stranu – není to horší. Obhajovali jsme tři mandáty. A ty se nám podařilo obhájit. Můj odhad byl, že získáme tři až pět mandátů, skončilo to tedy na té spodní hranici. Nepohoršili jsme si. Samozřejmě s ohledem na to, že jsme měli osmnáct „želízek v ohni“ to mohlo být o něco lepší. Je jasné, že Senát nám úplně nevyhovuje. V druhých kolech je proti nám vždy přesila několika stran.

Ve Frýdku-Místku uspěl Zdeněk Matušek, což byl společný kandidát ČSSD a ANO. Není to známka toho, že je jistější jít do toho společně s jinou stranou? Takoví kandidáti leckde slaví vítězství.

Na tohle nesázíme. Celá řada lidí nám trochu vyčítá, že kdybychom se třeba v parlamentních volbách spojili s ČSSD, mohli jsme být ve vládě. Myslím ale, že je dobré, aby voliči věděli, že jsme identickou stranou a oni ví, koho volí. Někdy to může svádět k tomu, že koalicím se podaří vyhrát, ale otázka je, jestli to není Pyrrhovo vítězství. Vždyť na pětikoalici vidíte, jak se trápí. My jsme si suverénně udrželi identitu. Lidé přesně vědí, koho volí. Kdo chce volit ANO, ví, co to je za lidi, co se nám podařilo. Když s námi někdo nesouhlasí, nevolí nás. Kdežto když se spojí různé X koalice, lidé je mnohdy volí hlavně proto, že někoho jiného nechtějí. Menší strany v tříkoalicích nebo pětikoalicích to mají komplikované. Kdyby dnes byly parlamentní volby, tak tři strany z pětikoalice jsou možná pod pěti procenty.

Boj o Senát skončil pro ANO fiaskem. Vyhrálo demokratické Česko, řekl Fiala

Doposud jste v Senátu neměli svůj klub. Budete se snažit jej kupříkladu s některými nezávislými kandidáty založit?

Uvidíme. Zatím jsme to nevyhodnocovali. Ale uděláme maximum proto, abychom i v Senátu hráli nějakou důstojnější roli.

Jak hodnotíte ostře sledovaný jihlavský souboj Miloše Vystrčila s Janou Nagyovou, v němž stávající šéf Senátu zvítězil?

Podle našeho názoru to nedopadlo špatně. Pan Vystrčil byl jasným favoritem už od počátku. Kdybychom tam nedělali žádnou kampaň, pravděpodobně by vyhrál už v prvním kole. Šlo se ale do druhého kola a jeho vítězství nebylo tak drtivé. Veřejně neznámý člověk tam získal čtyřicet procent proti předsedovi Senátu, který byl jako tvář ODS, respektive SPOLU, favoritem celých senátních voleb. To není špatný výsledek. Prohrálo se důstojně. Jinak je samozřejmě třeba pogratulovat i panu Vystrčilovi.