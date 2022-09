Opozice burcovala voliče k urnám s tím, že je to referendum o vládě. Nevyšlo jí to aspoň v případě horní komory, když ve druhém kole senátních voleb bude takové množství kandidátů za ANO?

U Senátu je role opozice a její viditelnost výrazná. V tento okamžik mě to nepřekvapuje, ale u senátních voleb – a to mám za tu historii vyzkoušeno velmi dobře – vůbec nic neznamená první kolo. Máme spoustu příběhů, kdy naši kandidáti, kteří postoupili až z druhého místa a s velkým odstupem, nakonec vyhráli. V tomto případě tedy stojím nohama na zemi. Nepřeceňuji a ani nepodceňuji výsledek kandidátů ANO. Před druhým kolem si to musíme jako koalice SPOLU odpracovat. K druhému kolu přijde menší počet lidí, ale je důležité, aby přišli naši voliči.

Podpoří váš senátní klub Miloše Vystrčila jako opětovného předsedu Senátu? I když se o svůj mandát proti Janě Nagyové (ANO) nakonec bude muset poprat až ve druhém kole?

Miloš Vystrčil je velmi dobrým předsedou Senátu, a i po těchto volbách – pokud vyhraje a sám bude o znovuzvolení usilovat- by měl pokračovat v této roli.

Sám jste se aktivně zapojil do kampaně. Jaká byla reakci lidí, když jste jezdil pomáhat kandidátům v komunálních volbách. Co vám vytýkali?

Skoro každý den jsem v poslední době někde byl. Nejčastěji to byly otázky na energie. Typicky, proč jsme ceny zastropovali až teď, proč ne dřív a proč jsme to nezastropovali u výrobců. Snažil jsem se na to odpovídat, a když jsem měl možnost s daným člověkem hovořit aspoň dvě tři minuty a racionálně mu odpovídat, tak lidé to nakonec pochopili. Možná dvacet procent lidí, které jsem potkal, vlastně diskutovat nechtělo. Jen řekli kritiku a šli dál. Já tomu rozumím. Vždycky budou lidé, kteří jen chtějí říci svůj názor od plic.

Na druhou stranu komunikace vlády nebyla jasná. Nejdřív jste zastropovat rozhodně nechtěli, pak se to otočilo a najednou strop nevadí.

Byl to racionální postup. Některé nástroje nelze použít v danou situaci. Když se podíváme na ceny, které tu byly do poloviny srpna, tak by zastropování – někdy v dubnu či květnu – nedávalo logiku. Až v druhé polovině srpna, kdy začaly raketově růst ceny, jsme viděli, že to zastropování musí přijít. Kdybych v dubnu vzal všechny návrhy, které tady padaly ve veřejném prostoru, tak ten státní rozpočet můžeme doslova rozpustit. Neměl by to kdo zaplatit. Musíme být odpovědní vůči voličům i v tom, že zvolíme správný postup a že víme, kolik to bude stát a z čeho to zaplatíme. Tím se třeba Andrej Babiš netrápí. Hází tady návrhy, které jsou za více než 500 miliard korun.